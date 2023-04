Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Женская велогонка. Результаты Категория:

Вчера, 13:34 Bastogne - Liège, 142,8 км 1 Demi Vollering (Ned) Team Sd Worx 3:50:47 2 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 0:00:00 3 Marlen Reusser (Sui) Team Sd Worx 0:00:00 4 Riejanne Markus (Ned) Team Jumbo-Visma 5 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing 6 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 7 Gaia Realini (Ita) Trek - Segafredo 0:00:00 8 Liane Lippert (Ger) Movistar Team Women +1:24 9 Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Racing 10 Niamh Fisher-Black (Nzl) Team Sd Worx 11 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//Sram Racing 12 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Team Jayco Alula 13 Juliette Labous (Fra) Team Dsm 14 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq 15 Shirin Van Anrooij (Ned) Trek - Segafredo 16 Cedrine Kerbaol (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 17 Evita Muzic (Fra) Fdj-Suez 18 Yara Kastelijn (Ned) Fenix-Deceuninck 19 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 20 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Liv Racing Teqfind 21 Ricarda Bauernfeind (Ger) Canyon//Sram Racing 22 Amber Kraak (Ned) Team Jumbo-Visma +2:59 23 Marta Cavalli (Ita) Fdj-Suez 24 Amanda Spratt (Aus) Trek - Segafredo 25 Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team +3:12 26 Julie Van De Velde (Bel) Fenix-Deceuninck 27 Veronica Ewers (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 28 Clara Koppenburg (Ger) Cofidis Women Team 29 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing 30 Cecilie Ludwig (Den) Fdj-Suez +3:17 31 Anna Henderson (Gbr) Team Jumbo-Visma +5:01 32 Eva Van Agt (Ned) Team Jumbo-Visma 33 Megan Armitage (Irl) Arkea Pro Cycling Team +5:33 34 Quinty Ton (Ned) Liv Racing Teqfind +5:51 35 Anouska Koster (Ned) Uno-X Pro Cycling Team 36 Ingvild Gåskjenn (Nor) Team Jayco Alula 37 Pfeiffer Georgi (Gbr) Team Dsm 38 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 39 Kim Cadzow (Nzl) Team Jumbo-Visma 40 Ella Wyllie (Nzl) Lifeplus Wahoo +5:54 41 Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq +5:56 42 Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq 43 Alena Ivanchenko (Rus) Uae Team Adq 44 Esmée Peperkamp (Ned) Team Dsm +7:35 45 Mischa Bredewold (Ned) Team Sd Worx +8:05 46 Grace Brown (Aus) Fdj-Suez 47 Karlijn Swinkels (Ned) Team Jumbo-Visma 48 Ella Harris (Nzl) Lifeplus Wahoo 49 Quinty Schoens (Ned) Parkhotel Valkenburg 50 Alice Maria Arzuffi (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 51 Nina Berton (Lux) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 52 Morgane Coston (Fra) Cofidis Women Team 53 Caroline Andersson (Swe) Liv Racing Teqfind 54 Georgia Williams (Nzl) Ef Education - Tibco - Svb 55 Becky Storrie (Gbr) Team Dsm 56 Anna Kiesenhofer (Aut) Israel Premier Tech Roland +8:09 57 Mijntje Geurts (Ned) Lotto Dstny Ladies +10:33 58 Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health 59 Olha Kulynych (Ukr) Duolar - Chevalmeire 60 Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health 61 Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team Women 62 Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo 63 Elizabeth Deignan (Gbr) Trek - Segafredo 64 Urška Žigart (Slo) Team Jayco Alula +10:57 65 Olivia Baril (Can) Uae Team Adq +14:27 66 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 67 Clara Emond (Can) Arkea Pro Cycling Team +14:41 68 Kristen Faulkner (Usa) Team Jayco Alula +14:55 69 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team Women 70 Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Team Coop-Hitec Products 71 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb 72 Erić Jelena Erić Jelena (Srb) Movistar Team Women 73 Femke Gerritse (Ned) Parkhotel Valkenburg 74 Marta Lach (Pol) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team +16:35 75 Quinty Van De Guchte (Ned) Lotto Dstny Ladies 76 Coljé Maaike Coljé Maaike (Ned) Arkea Pro Cycling Team 77 Tiril Jørgensen (Nor) Team Coop-Hitec Products 78 Alice Towers (Gbr) Canyon//Sram Racing 79 Rachel Neylan (Aus) Cofidis Women Team 80 Gaia Masetti (Ita) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 81 Flavie Boulais (Fra) Cofidis Women Team 82 Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 83 Ally Wollaston (Nzl) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team 84 Kathrin Hammes (Ger) Ef Education - Tibco - Svb 85 Karin Soderqvist (Swe) Lifeplus Wahoo 86 Victorie Guilman (Fra) Fdj-Suez 87 Greta Marturano (Ita) Fenix-Deceuninck 88 Stine Borgli (Nor) Fdj-Suez 89 Antri Christoforou (Cyp) Human Powered Health 90 Christine Majerus (Lux) Team Sd Worx 91 Francesca Barale (Ita) Team Dsm 92 Hannah Ludwig (Ger) Uno-X Pro Cycling Team 93 Stine Dale (Nor) Team Coop-Hitec Products 94 Petra Stiasny (Sui) Fenix-Deceuninck 95 Eri Yonamine (Jpn) Human Powered Health DNF Marie Morgane Le Deunff (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNF Laura Molenaar (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Mariya Novolodskaia (Rus) Lifeplus Wahoo DNF Kate Richardson (Gbr) Lifeplus Wahoo DNF India Grangier (Fra) Team Coop-Hitec Products DNF Jana Dobbelaere (Bel) Duolar - Chevalmeire DNF Andrea Martinez Lopez (Mex) Duolar - Chevalmeire DNF Lotte Popelier (Bel) Duolar - Chevalmeire DNF Alexandra Manly (Aus) Team Jayco Alula DNF Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team DNF Amandine Fouquenet (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNF Anaïs Morichon (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNF Esmée Gielkens (Bel) Lotto Dstny Ladies DNF Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Claire Steels (Gbr) Israel Premier Tech Roland DNF Elizabeth Stannard (Aus) Israel Premier Tech Roland DNF Josie Nelson (Gbr) Team Coop-Hitec Products DNF Tara Gins (Bel) Duolar - Chevalmeire DNF Pien Limpens (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Lana Eberle (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team DNF Wilma Olausson (Swe) Uno-X Pro Cycling Team DNF Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx DNF Anya Louw (Aus) Ag Insurance - Soudal Quick-Step Team DNF Fauve Bastiaenssen (Bel) Lotto Dstny Ladies DNF Léa Curinier (Fra) Team Dsm DNF Valerie Demey (Bel) Liv Racing Teqfind DNF Jeanne Korevaar (Ned) Liv Racing Teqfind DNF Inge Van Der Heijden (Ned) Fenix-Deceuninck DNF Elinor Barker (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team DNF Nicole Frain (Aus) Parkhotel Valkenburg DNF Ruby Roseman-Gannon (Aus) Team Jayco Alula DNF Sophie Wright (Gbr) Fenix-Deceuninck DNF Krista Doebel-Hickok (Usa) Ef Education - Tibco - Svb DNF Sara Poidevin (Can) Ef Education - Tibco - Svb DNF Severine Eraud (Fra) Cofidis Women Team DNF Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cofidis Women Team DNF Makayla Macpherson (Usa) Human Powered Health DNF Tamara Dronova (Rus) Israel Premier Tech Roland DNF Elena Pirrone (Ita) Israel Premier Tech Roland DNF Mikayla Harvey (Nzl) Uae Team Adq DNS Margaux Vigie (Fra) Lifeplus Wahoo DNS Mette Jensen (Den) Lotto Dstny Ladies DNS Marla Sigmund (Ger) Lotto Dstny Ladies DNS Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing Teqfind DNS Henrietta Christie (Nzl) Human Powered Health Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Liege-Bastogne-Liege Femmes-2023 женская велогонка



