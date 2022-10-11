Тур Лангкави-2022. Этап 8

А ведь это, пожалуй, лучший маршрут за последние лет 5 точно. Прям удивили Веньи и компания. Далеко не идеальный, конечно, - больше половины финальной разделки по равнине совсем не к месту. Но по сравнению с тем убожеством, коим несколько лет мучили гонщиков, прям шик. И что сможет противопоставить Тур? Скорее всего, ничего, все сильнейшие выберут Джиро!