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Тур Лангкави-2022. Этап 8

Тур Лангкави-2022. Этап 8

 

Kuah - Kuah, 115.9 км

1. Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh
2. Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team
3. Juan Sebastian Molano (Col) Uae Team Emirates

4. Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team


Итоговая генеральная классификация:
1. Ivan Ramiro Sosa (Col) Movistar Team

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Теги к статье: Тур Лангкави Le Tour de Langkawi многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro UCI ProSeries

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3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2046
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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