Тур Лангкави-2022. Этап 8

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 11:06
Kuah - Kuah, 115.9 км
1. Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh
2. Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team
3. Juan Sebastian Molano (Col) Uae Team Emirates
4. Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team
Итоговая генеральная классификация:
1. Ivan Ramiro Sosa (Col) Movistar Team
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