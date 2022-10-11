Тур Лангкави-2022. Этап 6

Shalam s Urala

Команда Intermarche – Wanty – ... (2) попытаюсь объяснить. всем у кого вместо головы сплошная мужественная кость или, напротив, звенящая пустота куда можно разве что покушать итак талант гонщика это, в первую очередь, конечно же, исходные физиологические параметры. т.е. это то, что дал бог ну или мама с папой (кому как удобней) первая сложность - такого рода таланта недостаточно, т.к. большинство из тех, кому он достался или проходят вообще мимо событий, где это имеет значение, либо при первой же встрече с трудностью самопреодоления показывают реакцию "ну нафиг .." (мем сами найдёте) вторая сложность. человек уже в системе, готов терпеть бесконечно и уже всосал необходимо-достаточную массу полезных установок, среди которых - тупое "бей-беги" - не работает и нужен человек, который не будет тебя жалеть, но будет беречь. не тупо требовать схем и подводить туда-сюда а будет слышать, видеть и понимать тебя. нашёл - работает. - в рамках схем третья сложность. высшая. господь бог (мама-папа) не остановились вовремя и утяжелили тебя (помимо чистой физиологии) возможностью на 146% пользоваться головой, ну типа 50/50 это кость или "туда поесть", а ещё + 46% - самостоятельно анализировать и полноценно рефлексировать события собственной же жизни. тот момент, когда человек вдруг оказывается способным потребовать от себя куда больше, чем кто-то требовал от него в соответствии схемам. оч и оч существенно больше.. потом, глядишь, один с трека на елисейские в жёлтом вдруг заезжает. другой всем насмех и всем назло успевает отвалить по дороге к своей Джире

tds

Команда Intermarche – Wanty – ... (2) Из Тома директор спотриивый, так себе вариант! Он же "тряпка" сам не знает чего хочет! Как велогон, то если ему не дадут пинка, то не поедет. Привык что-бы ему сопли подтирали.

nightbuster33

Serenissima Gravel-2022. Резул ... (2) Чтобы иметь полное представление о ком-либо полезно ознакомится со "Страницами истории велоспорта"(на странице справа).Только один пример:2020г.Тур де Франс,на одном из этапов Лопез привозит и Роглику и Погачару.И таких примеров несколько.Некоторых комментаторов удивляет,что Лопез довольно-таки успешно выступает на гравийных гонках,так это говорит о том,что только на таких гонках выявляются индивидуальные качества гонщиков.Здесь за спинами других не отсидишься.

Kay82

Глава UAE Team Emirates о кале ... (3) Вингегор даю 200 баллов из 100

Esperus2006

Serenissima Gravel-2022. Резул ... (2) Лопес ВДП обогнал, вот это да. В горах на турах бы такое резвый был как на последних гонках

Shalam s Urala

Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10) Цитата: velodoctor быстро о нем стали забывать однако.

не знаю, я ничего не забыл. как вчера было, вместе с Томом радовался, когда у него крылья отрастали, просто потому, что это было по-настоящему красиво и вдохновляюще. и уж точно не в формате пальмареса "трижды, четырежды и пр.пр" остаются все эти моменты и люди в моём сердце (да, тут пафос достоверен)) не знаю, я ничего не забыл. как вчера было, вместе с Томом радовался, когда у него крылья отрастали, просто потому, что это было по-настоящему красиво и вдохновляюще. и уж точно не в формате пальмареса "трижды, четырежды и пр.пр" остаются все эти моменты и люди в моём сердце (да, тут пафос достоверен)) не знаю чем ещё собирается удивить Ваут, но, даже если завтра завяжет, эти его драгоценные слёзы уже точно - навсегда https://www.youtube.com/watch?v=zj7ojOoQQd0

velodoctor

Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10) Да это интересно, я посмотрел, что за 20 год в этом рейтинге Бонен был на 4 месте, быстро о нем стали забывать однако.

старт-шоссе 82

Глава UAE Team Emirates о кале ... (3) = Он самый разносторонний гонщик из всех, кого знаю. Но ещё важнее, что у него отличный характер. Если бы я оценивал его по десятибалльной шкале, то дал бы ему 12 баллов. Могу утверждать, что Тадей – лучший в настоящее время. Он начал сезон с победы в феврале, завершил тоже победой. Он и спринтер, и горняк, и специалист однодневных гонок, и Гранд-туров. Он совершенен». = Лучше и не скажеш полностью поддерживаю ... но. Вуэльта показала что команда может прекрасно выступить и без него. Тур де Франс показал что в команде нет силного последнего колеса способного хотя бы один ключевой этап проехать наравне со своим лидером. В ОАЭ классных гонщиков много но способного бороться за победу на классиках только один - это Погачар ... и подобных но еще можно найти... Я подозреваю что даже если ОАЭ пойдут на тур де Франс 2023 по тому же принципу что и Джамбо =всех лучших людей на гаврскую дорогу=, то все равно Погачар окажется один на один с командой Джамбо.

Earl57

Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10) Ну вот в этом декабре в канун Нового года и узнаем, насколько люди объективны или нет. Зайти в декабре на PCS и отдать голос за своих любимцев может любой желающий, какой-либо регистрации там не требуется. Выбрать можно от 10-ти до 15-ти гонщиков независимо от количества побед и степени успешности и знаменитости. Голосование обычно продолжается 1,5 - 2 недели. К слову за Канчеллару проголовало больше людей, чем за Боонена. Он набрал без малого 21% голосов и занял 10-е место. А ведь он тоже давно не гоняется, однако любят и помнят его больше чем Боонена. У Сагана прошлый год сложно назвать успешным, однако он занял 2-е место, получив 43% голосов.

velodoctor

Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10) Это же в моменте когда Ван Арт на пике. Люди не объективны)