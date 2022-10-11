Тур Лангкави-2022. Этап 6

попытаюсь объяснить. всем у кого вместо головы сплошная мужественная кость или, напротив, звенящая пустота куда можно разве что покушать
итак
талант гонщика это, в первую очередь, конечно же, исходные физиологические параметры. т.е. это то, что дал бог ну или мама с папой (кому как удобней)
первая сложность - такого рода таланта недостаточно, т.к. большинство из тех, кому он достался или проходят вообще мимо событий, где это имеет значение, либо при первой же встрече с трудностью самопреодоления показывают реакцию "ну нафиг.." (мем сами найдёте)
вторая сложность. человек уже в системе, готов терпеть бесконечно и уже всосал необходимо-достаточную массу полезных установок, среди которых - тупое "бей-беги" - не работает и нужен человек, который не будет тебя жалеть, но будет беречь. не тупо требовать схем и подводить туда-сюда а будет слышать, видеть и понимать тебя. нашёл - работает. - в рамках схем
третья сложность. высшая. господь бог (мама-папа) не остановились вовремя и утяжелили тебя (помимо чистой физиологии) возможностью на 146% пользоваться головой, ну типа 50/50 это кость или "туда поесть", а ещё + 46% - самостоятельно анализировать и полноценно рефлексировать события собственной же жизни. тот момент, когда человек вдруг оказывается способным потребовать от себя куда больше, чем кто-то требовал от него в соответствии схемам. оч и оч существенно больше..
потом, глядишь, один с трека на елисейские в жёлтом вдруг заезжает. другой всем насмех и всем назло успевает отвалить по дороге к своей Джире