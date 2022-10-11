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Тур Лангкави-2022. Этап 6

Тур Лангкави-2022. Этап 6

 

George Town - Alor Setar, 120.4 км

 

1. Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team
2. Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team
3. Rüdiger Selig (Ger) Lotto Soudal

4. Juan Sebastián Molano (Col) UAE Team Emirates
5. Max Kanter (Ger) Movistar Team


Генеральная классификация после 6 этапа:
1. Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team

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Теги к статье: Тур Лангкави Le Tour de Langkawi многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro UCI ProSeries

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11 - 18 октября 2022

Le Tour de Langkawi

16 октября 2022

Veneto Classic

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

16 октября 2022

Chrono des Nations

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Команда Intermarche – Wanty – ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    dash

    попытаюсь объяснить. всем у кого вместо головы сплошная мужественная кость или, напротив, звенящая пустота куда можно разве что покушать

    итак

    талант гонщика это, в первую очередь, конечно же, исходные физиологические параметры. т.е. это то, что дал бог ну или мама с папой (кому как удобней)

    первая сложность - такого рода таланта недостаточно, т.к. большинство из тех, кому он достался или проходят вообще мимо событий, где это имеет значение, либо при первой же встрече с трудностью самопреодоления показывают реакцию "ну нафиг.." (мем сами найдёте)

    вторая сложность. человек уже в системе, готов терпеть бесконечно и уже всосал необходимо-достаточную массу полезных установок, среди которых - тупое "бей-беги" - не работает и нужен человек, который не будет тебя жалеть, но будет беречь. не тупо требовать схем и подводить туда-сюда а будет слышать, видеть и понимать тебя. нашёл - работает. - в рамках схем

    третья сложность. высшая. господь бог (мама-папа) не остановились вовремя и утяжелили тебя (помимо чистой физиологии) возможностью на 146% пользоваться головой, ну типа 50/50 это кость или "туда поесть", а ещё + 46% - самостоятельно анализировать и полноценно рефлексировать события собственной же жизни. тот момент, когда человек вдруг оказывается способным потребовать от себя куда больше, чем кто-то требовал от него в соответствии схемам. оч и оч существенно больше..

    потом, глядишь, один с трека на елисейские в жёлтом вдруг заезжает. другой всем насмех и всем назло успевает отвалить по дороге к своей Джире

  • tds
    Команда Intermarche – Wanty – ... (2)
    tds-Фото
    Из Тома директор спотриивый, так себе вариант! Он же "тряпка" сам не знает чего хочет! Как велогон, то если ему не дадут пинка, то не поедет. Привык что-бы ему сопли подтирали.
  • nightbuster33
    Serenissima Gravel-2022. Резул ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Чтобы иметь полное представление о ком-либо полезно ознакомится со "Страницами истории велоспорта"(на странице справа).Только один пример:2020г.Тур де Франс,на одном из этапов Лопез привозит и Роглику и Погачару.И таких примеров несколько.Некоторых комментаторов удивляет,что Лопез довольно-таки успешно выступает на гравийных гонках,так это говорит о том,что только на таких гонках выявляются индивидуальные качества гонщиков.Здесь за спинами других не отсидишься.
  • Kay82
    Глава UAE Team Emirates о кале ... (3)
    Kay82-Фото

    Вингегор даю 200 баллов из 100

  • Esperus2006
    Serenissima Gravel-2022. Резул ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Лопес ВДП обогнал, вот это да. В горах на турах бы такое резвый был как на последних гонках
  • Shalam s Urala
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: velodoctor
    быстро о нем стали забывать однако.

    не знаю, я ничего не забыл. как вчера было, вместе с Томом радовался, когда у него крылья отрастали, просто потому, что это было по-настоящему красиво и вдохновляюще. и уж точно не в формате пальмареса "трижды, четырежды и пр.пр" остаются все эти моменты и люди в моём сердце (да, тут пафос достоверен))

    не знаю чем ещё собирается удивить Ваут, но, даже если завтра завяжет, эти его драгоценные слёзы уже точно - навсегда

    https://www.youtube.com/watch?v=zj7ojOoQQd0

  • velodoctor
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    velodoctor-Фото
    Да это интересно, я посмотрел, что за 20 год в этом рейтинге Бонен был на 4 месте, быстро о нем стали забывать однако.
  • старт-шоссе 82
    Глава UAE Team Emirates о кале ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    =  Он самый разносторонний гонщик из всех, кого знаю. Но ещё важнее, что у него отличный характер. Если бы я оценивал его по десятибалльной шкале, то дал бы ему 12 баллов. Могу утверждать, что Тадей – лучший в настоящее время. Он начал сезон с победы в феврале, завершил тоже победой. Он и спринтер, и горняк, и специалист однодневных гонок, и Гранд-туров. Он совершенен».  =

    Лучше и не скажеш полностью поддерживаю ... но.

    Вуэльта показала что команда может прекрасно выступить и без него.

    Тур де Франс показал что в команде нет силного последнего колеса способного хотя бы один ключевой этап проехать наравне со своим лидером.

    В ОАЭ классных гонщиков много но способного бороться за победу на классиках только один - это Погачар ... и подобных но еще можно найти...

     

    Я подозреваю что даже если ОАЭ пойдут на тур де Франс 2023 по тому же принципу что и Джамбо =всех лучших людей на гаврскую дорогу=, то все равно Погачар окажется один на один с командой Джамбо.

     

  • Earl57
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    Earl57-Фото

    Ну вот в этом декабре в канун Нового года и узнаем, насколько люди объективны или нет. Зайти в декабре на PCS и отдать голос за своих любимцев может любой желающий, какой-либо регистрации там не требуется. Выбрать можно от 10-ти до 15-ти гонщиков независимо от количества побед и степени успешности и знаменитости. Голосование обычно продолжается 1,5 - 2 недели.

     

    К слову за Канчеллару проголовало больше людей, чем за Боонена. Он набрал без малого 21% голосов и занял 10-е место. А ведь он тоже давно не гоняется, однако любят и помнят его больше чем Боонена.

    У Сагана прошлый год сложно назвать успешным, однако он занял 2-е место, получив 43% голосов.

  • velodoctor
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    velodoctor-Фото

    Это же в моменте когда Ван Арт на пике. Люди не объективны)

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Kevin Vermaerke (Team DSM)

Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5296
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2046
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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