Тур Лангкави-2022. Этап 7

Сегодня, 11:30 Kuah - Gunung Raya, 90.8 км 1 Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Deceuninck 2:20:52 2 Willem Jakobus Smit (Rsa) China Glory Continental Cycling Team 0:00:00 3 Adria Moreno Sala (Esp) Burgos-Bh 4 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:00:10 5 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 6 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 7 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 8 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 0:00:12 9 Max Kanter (Ger) Movistar Team 0:00:31 10 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 11 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 12 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 0:00:33 13 Kent Main (Rsa) Protouch 0:00:36 14 Kane Richards (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 0:00:39 15 Etienne Van Empel (Ned) China Glory Continental Cycling Team 16 Nichol Pareja (Phi) Philippines 17 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 18 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:01:10 19 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Soudal 20 Raymond Kreder (Ned) Team Ukyo 21 Cameron Scott (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 22 RICARDO Zurita (Esp) Drone Hopper - Androni Giocattoli 23 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh 24 Ratchanon Yaowarat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 25 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh 26 Eduard-Michael Grosu (Rou) Drone Hopper - Androni Giocattoli 27 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 28 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team 29 Ahmad Yoga Ilham Firdaus (Ina) Mula 30 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 31 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 32 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 33 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Lotto Soudal 34 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 35 Sandy Hasan (Ina) Mula 36 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 37 Rench Michael Bondoc (Phi) Philippines 38 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 39 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 40 Xianjing Lyu (Chn) China Glory Continental Cycling Team 41 Thanakhan Chaiyasombat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 42 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 43 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 44 Lucas De Rossi (Fra) China Glory Continental Cycling Team 45 Navuti Liphongyu (Tha) Thailand Continental Cycling Team 46 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team 47 Sander Armee (Bel) Cofidis 48 Marcelo Felipe (Phi) Philippines 49 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 50 Anatolii Budiak (Ukr) Terengganu Polygon Cycling Team 51 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 52 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 53 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 54 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 55 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 56 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 57 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team 58 Yuma Koishi (Jpn) Team Ukyo 59 Aiman Cahyadi (Ina) Mula 60 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 61 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Polygon Cycling Team 62 Carlos Barbero (Esp) Lotto Soudal 63 Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo 64 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 65 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:01:29 66 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 67 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Deceuninck 68 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:01:34 69 Muhammad Abbdurrohman (Ina) Mula 0:01:41 70 Saharat Simons (Tha) Thailand 0:01:52 71 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 0:02:41 72 Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halil (Mas) Malaysia 73 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 74 Junreck Carcueva (Phi) Philippines 75 Yuhi Todome (Jpn) Ef Education - Nippo Development Team 76 Paul Daumont (Bur) Protouch 77 Sean Bennett (Usa) China Glory Continental Cycling Team 78 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:02:59 79 Muhammad Andy Royan (Ina) Mula 80 Arttasorn Pansaard (Tha) Thailand 81 Tiano Da Silva (Rsa) Protouch 82 Marco Lumanog (Phi) Philippines 83 John Richard Salazar (Phi) Philippines 84 Callum Ormiston (Rsa) Protouch 0:04:17 85 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Global 6 Cycling 86 Zhe Yie Kee (Mas) Malaysia 87 Gustav Basson (Rsa) Protouch 88 Ryuki Uga (Jpn) Team Ukyo 89 Sofian Nabil Omar Mohd Bakri (Mas) Malaysia 90 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 91 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 0:05:20 92 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 93 Oliver Stenning (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 94 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:06:16 95 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 96 Craig Wiggins (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 0:06:42 97 Carter Bettles (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 98 Trym Bjørner Westgaard Holther (Nor) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:06:54 99 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 100 Supachok Kaewsuya (Tha) Thailand 101 Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 102 Muhammad Nur Fathoni (Ina) Mula 103 Nik Mohd Azwan Zulkiflie (Mas) Malaysia 0:09:18 DNF Kongphob Thimachai (Tha) Thailand Генеральная классификация после 7 этапа 1 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 23:28:05 2 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 0:00:23 3 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:47 4 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 0:01:50 5 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:02:02 6 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 0:02:11 7 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:02:24 8 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 0:02:30 9 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team 0:02:32 10 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:02:33 11 Lucas De Rossi (Fra) China Glory Continental Cycling Team 0:02:43 12 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:03:08 13 Kent Main (Rsa) Protouch 0:03:26 14 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 0:03:31 15 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:04:31 16 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:20 17 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:05:35 18 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 0:05:48 19 Sander Armee (Bel) Cofidis 0:06:03 20 Anatolii Budiak (Ukr) Terengganu Polygon Cycling Team 0:06:44 21 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team 0:07:53 22 Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:07:59 23 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Polygon Cycling Team 0:08:17 24 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 0:08:21 25 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 0:08:23 26 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:09:42 27 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 0:10:11 28 Aiman Cahyadi (Ina) Mula 0:10:47 29 Adria Moreno Sala (Esp) Burgos-Bh 0:11:56 30 Carlos Barbero (Esp) Lotto Soudal 0:13:07 31 RICARDO Zurita (Esp) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:13:55 32 Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo 0:14:27 33 Yuma Koishi (Jpn) Team Ukyo 0:15:30 34 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:15:50 35 Yuhi Todome (Jpn) Ef Education - Nippo Development Team 0:16:27 36 Marcelo Felipe (Phi) Philippines 0:17:47 37 Thanakhan Chaiyasombat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:18:25 38 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:18:26 39 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:18:31 40 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 0:18:32 41 Carter Bettles (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 0:19:09 42 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 0:19:53 43 Max Kanter (Ger) Movistar Team 0:20:34 44 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:22:18 45 Ratchanon Yaowarat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:22:50 46 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh 0:23:05 47 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh 0:23:09 48 Sean Bennett (Usa) China Glory Continental Cycling Team 0:23:53 49 Rench Michael Bondoc (Phi) Philippines 0:24:36 50 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:25:56 51 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Lotto Soudal 0:25:57 52 Gustav Basson (Rsa) Protouch 0:26:16 53 Callum Ormiston (Rsa) Protouch 0:26:47 54 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 0:27:16 55 Zhe Yie Kee (Mas) Malaysia 0:27:20 56 Ahmad Yoga Ilham Firdaus (Ina) Mula 0:27:26 57 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:27:30 58 Xianjing Lyu (Chn) China Glory Continental Cycling Team 0:29:25 59 Etienne Van Empel (Ned) China Glory Continental Cycling Team 0:29:35 60 Eduard-Michael Grosu (Rou) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:30:13 61 Sandy Hasan (Ina) Mula 0:30:24 62 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:30:42 63 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:32:07 64 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 0:32:59 65 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 0:33:05 66 Cameron Scott (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 0:34:05 67 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:34:19 68 Kane Richards (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 0:34:27 69 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:34:53 70 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Soudal 0:35:16 71 Nichol Pareja (Phi) Philippines 0:35:41 72 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:36:20 73 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:36:36 74 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:36:47 75 Oliver Stenning (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 0:37:37 76 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 0:38:01 77 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:39:10 78 Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:41:18 79 Navuti Liphongyu (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:41:20 80 Raymond Kreder (Ned) Team Ukyo 0:44:31 81 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:46:51 82 Arttasorn Pansaard (Tha) Thailand 0:50:02 83 Saharat Simons (Tha) Thailand 0:50:34 84 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 0:50:40 85 Craig Wiggins (Aus) Ara Pro Racing Sunshine Coast 0:52:08 86 Paul Daumont (Bur) Protouch 0:52:13 87 Muhammad Abbdurrohman (Ina) Mula 0:53:54 88 Ryuki Uga (Jpn) Team Ukyo 0:55:17 89 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 0:57:01 90 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Global 6 Cycling 0:57:25 91 Sofian Nabil Omar Mohd Bakri (Mas) Malaysia 1:01:45 92 Trym Bjørner Westgaard Holther (Nor) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:04:05 93 Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halil (Mas) Malaysia 1:04:09 94 Willem Jakobus Smit (Rsa) China Glory Continental Cycling Team 1:04:25 95 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 1:04:26 96 Nik Mohd Azwan Zulkiflie (Mas) Malaysia 1:05:32 97 Tiano Da Silva (Rsa) Protouch 1:07:51 98 Marco Lumanog (Phi) Philippines 1:09:13 99 John Richard Salazar (Phi) Philippines 1:10:01 100 Muhammad Andy Royan (Ina) Mula 1:10:38 101 Supachok Kaewsuya (Tha) Thailand 1:18:47 102 Muhammad Nur Fathoni (Ina) Mula 1:20:50 103 Junreck Carcueva (Phi) Philippines 1:23:19 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Лангкави Le Tour de Langkawi многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro UCI ProSeries



