Тур Хорватии-2022. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 17:52 Biograd na Moru - Crikvenica, 219 км 1 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm 5:04:31 2 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 0:00:00 3 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 4 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 5 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 6 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 7 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Trek - Segafredo 8 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 9 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 10 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 11 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 12 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 13 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Cycling Academy 14 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 15 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 16 Tomasz Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 17 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 18 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 19 Attilio Viviani (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 20 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 21 Viktor Potočki (Cro) Ljubljana Gusto Santic 22 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 23 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm 24 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 25 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 26 Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 27 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 28 August Jensen (Nor) Human Powered Health 29 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 30 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 31 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 32 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 33 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 34 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 35 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 36 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 37 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 38 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 39 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg 40 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 41 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 42 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 43 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 44 Oscar Onley (Gbr) Development Team Dsm 45 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 46 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:00:14 47 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 48 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 49 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 50 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 51 Alexis Guerin (Fra) Team Vorarlberg 52 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 53 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health 0:00:30 54 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 0:00:38 55 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics 0:00:54 56 Max Poole (Gbr) Development Team Dsm 57 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 58 Marcin Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 59 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:00:00 60 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 0:01:11 61 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:01:23 62 Michael Konczer (Aut) Hrinkow Advarics 63 Dylan Hopkins (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:01:25 64 Žiga Horvat (Slo) Hrinkow Advarics 0:01:27 65 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 66 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma 0:01:28 67 Michal Pomorski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:01:30 68 Alan Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:01:31 69 Adam Jordan (Slo) Ljubljana Gusto Santic 70 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Ktm 71 Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg 72 Fran Miholjević (Cro) Cycling Team Friuli Asd 73 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 74 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani Csf Faizane' 75 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 76 Antonio Barac (Cro) Meridiana Kamen Team 77 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 78 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:35 79 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo 0:03:03 80 Gregor Matija Černe (Slo) Meridiana Kamen Team 81 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 82 Linus Stari (Aut) Team Vorarlberg 83 Rainer Kepplinger (Aut) Hrinkow Advarics 84 Matthias Reutimann (Sui) Team Vorarlberg 85 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 86 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 87 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 88 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 89 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 90 Charles-Etienne Chretien (Can) Premier Tech U23 Cycling Project 91 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 92 Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm 93 Kristijan Koren (Slo) Adria Mobil 0:03:50 94 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 95 Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg 96 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm 0:03:51 97 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 98 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 99 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 100 Anže Skok (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:04:09 101 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 0:04:11 102 Matic Maček (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:04:13 103 Jernej Hribar (Slo) Ljubljana Gusto Santic 104 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 105 Henri Vandenabeele (Bel) Team Dsm 106 Norbert Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 107 Steva Klisurić (Srb) Meridiana Kamen Team 0:04:28 108 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 0:04:43 109 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 0:05:30 110 Tobiasz Pawlak (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:05:31 111 Vedad Karic (Bih) Meridiana Kamen Team 112 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 113 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:05:37 114 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 0:06:21 115 Nik Čemažar (Slo) Adria Mobil 0:06:31 116 Lorenzo Marenzi (Cro) Meridiana Kamen Team 117 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:06:40 118 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 119 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:06:41 120 Enzo Leijnse (Ned) Development Team Dsm 121 Jovan Divnić (Srb) Meridiana Kamen Team 122 Filip Kvasina (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:43 123 Jaka Špoljar (Slo) Adria Mobil 124 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 125 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm 126 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 127 Carlo Jurisevic (Cro) Ljubljana Gusto Santic 0:07:28 128 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:07:37 DNF Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm DNS Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNS Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNS Vojtěch Řepa (Cze) Equipo Kern Pharma Генеральная классификация после 4 этапа 1 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 17:52:11 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 0:00:10 3 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:00:14 4 Oscar Onley (Gbr) Development Team Dsm 5 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:00:19 6 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:24 7 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:00:29 8 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 9 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 10 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 0:00:32 11 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 12 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 13 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 14 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:00:33 15 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:00:36 16 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:37 17 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 18 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:39 19 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 20 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 21 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 22 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 23 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 24 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:00:45 25 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:00:47 26 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 0:00:51 27 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 0:00:55 28 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:12 29 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg 0:01:18 30 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:01:21 31 Tomasz Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:01:32 32 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:01:33 33 August Jensen (Nor) Human Powered Health 0:02:08 34 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:12 35 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 0:02:15 36 Dylan Hopkins (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:02:20 37 Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:25 38 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:02:26 39 Alexis Guerin (Fra) Team Vorarlberg 0:02:43 40 Marcin Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:02:54 41 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:03:00 42 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 0:03:11 43 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:03:13 44 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:03:23 45 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:03:25 46 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Trek - Segafredo 0:03:29 47 Michael Konczer (Aut) Hrinkow Advarics 0:03:47 48 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 0:03:55 49 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:04:04 50 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 0:04:17 51 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani Csf Faizane' 0:04:29 52 Linus Stari (Aut) Team Vorarlberg 53 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:04:42 54 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 0:04:58 55 Max Poole (Gbr) Development Team Dsm 0:05:12 56 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:19 57 Rainer Kepplinger (Aut) Hrinkow Advarics 0:05:27 58 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 0:05:40 59 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 60 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:44 61 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics 0:05:49 62 Anže Skok (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:06:08 63 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 0:06:15 64 Fran Miholjević (Cro) Cycling Team Friuli Asd 0:07:08 65 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 0:07:19 66 Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg 0:07:27 67 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:07:29 68 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:08:35 69 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:49 70 Attilio Viviani (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:08:52 71 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:09:06 72 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 0:09:13 73 Adam Jordan (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:11:28 74 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:11:48 75 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 0:11:53 76 Gregor Matija Černe (Slo) Meridiana Kamen Team 0:11:55 77 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:12:17 78 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 0:12:25 79 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 0:12:36 80 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:12:49 81 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:12:59 82 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 0:13:05 83 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 0:13:25 84 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo 0:13:43 85 Kristijan Koren (Slo) Adria Mobil 0:14:07 86 Žiga Horvat (Slo) Hrinkow Advarics 0:14:11 87 Henri Vandenabeele (Bel) Team Dsm 0:14:14 88 Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:14:22 89 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma 0:14:30 90 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 0:14:35 91 Alan Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:15:01 92 Michal Pomorski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:15:02 93 Charles-Etienne Chretien (Can) Premier Tech U23 Cycling Project 0:15:28 94 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Cycling Academy 0:15:29 95 Matic Maček (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:15:42 96 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:15:43 97 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:15:53 98 Antonio Barac (Cro) Meridiana Kamen Team 0:16:01 99 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:16:27 100 Viktor Potočki (Cro) Ljubljana Gusto Santic 0:16:46 101 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 0:16:47 102 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:16:56 103 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:17:20 104 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 0:17:28 105 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 0:17:44 106 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:18:39 107 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:18:54 108 Matthias Reutimann (Sui) Team Vorarlberg 0:19:23 109 Enzo Leijnse (Ned) Development Team Dsm 0:19:43 110 Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg 0:19:46 111 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm 0:19:58 112 Vedad Karic (Bih) Meridiana Kamen Team 0:20:19 113 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health 0:20:28 114 Nik Čemažar (Slo) Adria Mobil 0:21:31 115 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:21:38 116 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 0:21:52 117 Jovan Divnić (Srb) Meridiana Kamen Team 0:22:48 118 Jernej Hribar (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:22:52 119 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 0:22:53 120 Carlo Jurisevic (Cro) Ljubljana Gusto Santic 0:23:24 121 Steva Klisurić (Srb) Meridiana Kamen Team 0:23:52 122 Filip Kvasina (Cro) Meridiana Kamen Team 0:23:53 123 Tobiasz Pawlak (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:23:57 124 Norbert Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:24:09 125 Lorenzo Marenzi (Cro) Meridiana Kamen Team 0:27:37 126 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 0:27:45 127 Jaka Špoljar (Slo) Adria Mobil 0:28:31 128 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 0:29:36 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Хорватии CRO Race многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(439)

В тему: Тур Хорватии-2022. Этап 3

Тур Хорватии-2022. Этап 2

Тур Хорватии-2022. Этап 1

Вуэльта Валенсии-2022. Этап 4. Результаты

Тур Саудовской Аравии-2022. Этап 5

Тур Саудовской Аравии-2022. Этап 4

Тур Саудовской Аравии-2022. Этап 3

Тур Саудовской Аравии-2022. Этап 2

Тур Саудовской Аравии-2022. Этап 1

Тур Хорватии-2021. Этап 5

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.