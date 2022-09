Тур Британии-2022. Этап 4 Категория:

Сегодня, 17:24 Redcar - Duncombe Park, Helmsley, 149,5 км 1 Gonzalo Serrano (Esp) Movistar Team 3:40:38 2 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers +00 3 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 4 Omar Fraile (Esp) Ineos Grenadiers +01 5 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb +13 6 Sam Watson (Gbr) Great Britain 7 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 8 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 9 Jack Rootkin-Gray (Gbr) Saint Piran 10 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 11 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 12 Martin Marcellusi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 13 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 14 Nicolo' Parisini (Ita) Team Qhubeka 15 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 16 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 17 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 19 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 20 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 21 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 22 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 23 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 24 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 25 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 26 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 27 Max Poole (Gbr) Development Team Dsm 28 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 29 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 30 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 31 Dylan Sunderland (Aus) Global 6 Cycling 32 Benjamin Perry (Can) Wiv Sungod 33 Oscar Onley (Gbr) Development Team Dsm 34 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 35 Jake Stewart (Gbr) Great Britain 36 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' +20 37 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' +24 38 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health +28 39 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team +3:45 40 Liam Johnston (Aus) Trinity Racing 41 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team +4:45 42 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 43 Oliver Rees (Gbr) Trinity Racing 44 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm +5:02 45 Harry Birchill (Gbr) Saint Piran +8:30 46 Nahom Araya (Eri) Team Qhubeka 47 James Mitri (Nzl) Global 6 Cycling 48 Cooper Sayers (Aus) Saint Piran 49 Lukas Nerurkar (Gbr) Trinity Racing 50 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 51 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +11:05 52 Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 53 Jacob Scott (Gbr) Wiv Sungod 54 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 55 Connor Swift (Gbr) Great Britain 56 Nicolas Sessler (Bra) Global 6 Cycling 57 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 58 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 59 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 60 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 61 Robert Donaldson (Gbr) Great Britain 62 Sam Culverwell (Gbr) Trinity Racing 63 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy 64 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 65 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 66 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 67 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 68 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 69 Rory Townsend (Irl) Wiv Sungod +15:43 70 Matthew Teggart (Irl) Wiv Sungod 71 Jim Brown (Gbr) Wiv Sungod 72 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 73 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 74 Robert Scott (Gbr) Wiv Sungod 75 Adam Lewis (Gbr) Saint Piran +22:15 76 Ross Lamb (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 77 Matthew Gibson (Gbr) Human Powered Health 78 Travis Stedman (Rsa) Team Qhubeka 79 August Jensen (Nor) Human Powered Health 80 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 81 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 82 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 83 Kiaan Watts (Nzl) Global 6 Cycling 84 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 85 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 86 Josh Charlton (Gbr) Great Britain 87 Joshua Giddings (Gbr) Great Britain 88 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 89 Cees Bol (Ned) Team Dsm 90 Leon Mazzone (Gbr) Saint Piran 91 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 92 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 93 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 94 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 95 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 96 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 97 Alexandar Richardson (Gbr) Saint Piran 98 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech DNF Red Walters (Grn) Ribble Weldtite Pro Cycling DNF Charlie Tanfield (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling DNF Ukko Peltonen (Fin) Global 6 Cycling DNS Luca Coati (Ita) Team Qhubeka DNS Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team Генеральная классификация после 4 этапа 1 Gonzalo Serrano (Esp) Movistar Team 16:31:15 2 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers +07 3 Omar Fraile (Esp) Ineos Grenadiers 4 Benjamin Perry (Can) Wiv Sungod 5 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech +10 6 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech +14 7 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb +18 8 Jake Stewart (Gbr) Great Britain +22 9 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers +24 10 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +28 11 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 12 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 13 Alessandro Iacchi (Ita) Team Qhubeka 14 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 15 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 16 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 17 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 18 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 19 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 20 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 21 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 22 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 23 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 24 Max Poole (Gbr) Development Team Dsm 25 Dylan Sunderland (Aus) Global 6 Cycling 26 Nicolo' Parisini (Ita) Team Qhubeka 27 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 28 Oscar Onley (Gbr) Development Team Dsm 29 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 30 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 31 Sam Watson (Gbr) Great Britain +39 32 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +41 33 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' +57 34 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' +1:01 35 Martin Marcellusi (Ita) Bardiani Csf Faizane' +1:09 36 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team +5:00 37 Oliver Rees (Gbr) Trinity Racing 38 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +5:20 39 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +7:51 40 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing +9:27 41 Harry Birchill (Gbr) Saint Piran +11:18 42 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +11:19 43 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +11:20 44 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 45 Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 46 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka +13:06 47 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health +13:19 48 Jacob Scott (Gbr) Wiv Sungod +14:15 49 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm +14:21 50 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +14:48 51 Jack Rootkin-Gray (Gbr) Saint Piran +14:55 52 Liam Johnston (Aus) Trinity Racing +15:14 53 Robert Donaldson (Gbr) Great Britain +15:23 54 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm +15:37 55 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +15:54 56 Connor Swift (Gbr) Great Britain +18:08 57 Jim Brown (Gbr) Wiv Sungod +18:33 58 Lukas Nerurkar (Gbr) Trinity Racing +21:48 59 Sam Culverwell (Gbr) Trinity Racing +22:04 60 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb +22:30 61 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 62 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 63 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health +22:43 64 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' +23:07 65 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +23:08 66 Robert Scott (Gbr) Wiv Sungod +23:17 67 Mason Hollyman (Gbr) Israel Cycling Academy +25:10 68 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team +25:25 69 Cees Bol (Ned) Team Dsm +26:16 70 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe +26:49 71 Alexandar Richardson (Gbr) Saint Piran +27:11 72 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers +27:28 73 Cooper Sayers (Aus) Saint Piran +27:38 74 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +28:16 75 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team +29:38 76 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga +30:21 77 Nicolas Sessler (Bra) Global 6 Cycling +31:19 78 James Mitri (Nzl) Global 6 Cycling +31:20 79 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers +32:14 80 Nahom Araya (Eri) Team Qhubeka +32:39 81 Matthew Teggart (Irl) Wiv Sungod +33:23 82 August Jensen (Nor) Human Powered Health +34:29 83 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling +34:34 84 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe +34:48 85 Leon Mazzone (Gbr) Saint Piran +36:19 86 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health +37:03 87 Matthew Gibson (Gbr) Human Powered Health +37:32 88 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe +37:38 89 Adam Lewis (Gbr) Saint Piran +37:54 90 Rory Townsend (Irl) Wiv Sungod +38:24 91 Travis Stedman (Rsa) Team Qhubeka +41:54 92 Ross Lamb (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling +42:56 93 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers +44:03 94 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech +45:03 95 Kiaan Watts (Nzl) Global 6 Cycling 96 Joshua Giddings (Gbr) Great Britain 97 Josh Charlton (Gbr) Great Britain +49:41 98 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech +50:49 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Британии Tour of Britain многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



