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Тур Британии-2021. Этап 1

Тур Британии-2021. Этап 1

Тур Британии-2021. Этап 1

1. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma

 

 

 

Penzance - Bodmin, 180,8 км

1. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma

2. Nils Eekhoff (Ned) Team DSM

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Теги к статье: Тур Британии Tour of Britain многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Ваут ван Арт

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (26)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Вам это ни чего не напоминает?

    конечно напомнило. - разом всю ту тьму дурачков, которые кто калекой, кто в полусознании продолжали упираться в гонку.

    и вот - наконец-то (!) нашёлся умный - показал как можно

  • старт-шоссе 82
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (26)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я не вижу здесь ни малодушия ни отсутствия характера, чтобы так говорить или писать надо знать человека или как минимум общаться с людьми, которые его знают. Скорее всего имел место быть нервный срыв, о котором он вскоре пожалел и извинился. Не надо приводить примеры с другими гонщиками - это не корректно, у каждого из них своя история, о которой можно писать отдельно.

    Меня поразило то, как вы дружно, словно по команде, принялись обливать грязью Лопеса, словно соревнуясь кто острее напишет... Зачем?
    Вы пишите что = Сойти без травмы, просто так - это неуважение не только к команде, но и ко всем болельщикам.= Почему же вы молчите когда спринтер пройдя несколько этапов, сходит с гонки и летит на другой тур, зарабатывать деньги.
    Скажу больше ,обычно сход - это обдуманный поступок, у человека есть время все взвесить и проанализировать вот где и подлость и ценизм и не уважение. Тут все произошло в гонке, (в действие)т.е. еще раз повторю, скорее всего это был нервный срыв.
    По поводу слепоты. Попробуйте лучше сконцентрировать свое внимание на том, как вчера довозили Якобсена и как орги вежливо закрыли на это глаза.
  • Серафим
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (26)
    Серафим-Фото

    Рановато ему контракт продлили,надо было подождать окончания Вуэльты. Наверно, ехал бы как миленький, цепляясь за любой группетто, если бы контракт был на кону.

  • Gerasim
    Стартовый протокол разделки на ... (2)
    Gerasim-Фото

    Чушь и бред полные, если Роглич может проиграть саму разделку, то Хейг врятли  проедет хуже Ейтца,...ну а то что 11 в генерале Екинг отыграет 9 минут у Берналя...это уже вообще маразм.

    Вы вообще не разбирайтесь в велоспорте, или  троль

  • uran
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (26)
    uran-Фото
    Честно непонятно. Взял бы просто докатил этап. Ну не пошла нога, отцепили, это бывает с каждым. Не попал в лимит и сошел как "люди". А так демонстративно сесть в техничку, и что он продемонстрировал?
  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (26)
    Arciv-Фото
    Очень чётко
  • Ice
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (26)
    Ice-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Я Лопеса не осуждаю. И в жизни и в гонке все бывает. и стресы и нервные срывы и отчаяние. Человек нашол в себе силы признать свой поступок и извиниться, что вам еще нужно?
     
    Вот такая история=
    Я устала, не могу. Я вам завтра помогу=
    Самые трудновыводимые пятна=
    А я напишу: позорный трюк=
    Берналь не сошёл, зачем ты , Микеланджело=
     
    Браво, молодцы, поупражнялись в остроумии. Ради плюсика и молчаливого одобрямс готовы написать все что угодно. Еще вчера большинство из вас болело зо него, а сегодня повернулись на 180 градусов. Вам это ни чего не напоминает?

    Вы не правы. Болеть - не значит закрывать глаза на малодушие и отсутствие характера. Ару тоже так истерил, так к нему и отношение соотвествующее. Сойти без травмы, просто так - это неуважение не только к команде, но и ко всем болельщикам. А ваше поведение напоминает слепоту... Демар когда-то ехал до упора, и только не уложившись в лимит сошел, Пино вообще крутил пока не дошел до полубессознательного состояния и сошел, со слезами обнимаясь с теми, кто готов был тащить его до упора. Лопес сошел бесславно, просто сошел. Это его дело, но то, что я два года назад писал, что он ведет себя как девочка, проявилось так ярко, что спорить глупо.

  • Fghk
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (24)
    Fghk-Фото
    Это все трудное детство , на Джиро избил зрителя, здесь психанул..
  • nightbuster33
    Стартовый протокол разделки на ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Роглик проиграет этап,но выиграет гонку.Йетс ,по гонке, будет третьим.Берналь не будет в десятке в общем зачете.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (65)
    Earl57-Фото

    Не только Нибали. Барде тоже.

    И Фрума с Джиро снимали за то, что держался за полицейский мотоцикл.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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