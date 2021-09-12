Тур Британии-2021. Этап 1

Цитата: старт-шоссе 82
Я Лопеса не осуждаю. И в жизни и в гонке все бывает. и стресы и нервные срывы и отчаяние. Человек нашол в себе силы признать свой поступок и извиниться, что вам еще нужно?
Вот такая история=
Я устала, не могу. Я вам завтра помогу=
Самые трудновыводимые пятна=
А я напишу: позорный трюк=
Берналь не сошёл, зачем ты , Микеланджело=
Браво, молодцы, поупражнялись в остроумии. Ради плюсика и молчаливого одобрямс готовы написать все что угодно. Еще вчера большинство из вас болело зо него, а сегодня повернулись на 180 градусов. Вам это ни чего не напоминает?
Вы не правы. Болеть - не значит закрывать глаза на малодушие и отсутствие характера. Ару тоже так истерил, так к нему и отношение соотвествующее. Сойти без травмы, просто так - это неуважение не только к команде, но и ко всем болельщикам. А ваше поведение напоминает слепоту... Демар когда-то ехал до упора, и только не уложившись в лимит сошел, Пино вообще крутил пока не дошел до полубессознательного состояния и сошел, со слезами обнимаясь с теми, кто готов был тащить его до упора. Лопес сошел бесславно, просто сошел. Это его дело, но то, что я два года назад писал, что он ведет себя как девочка, проявилось так ярко, что спорить глупо.