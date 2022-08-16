Tour de l'Avenir-2022. Пролог

Да нифига подобного. Условный Лулу Санчес не имеет шансов взять Грантур даже будучи в суперформе и вообще без кризисов и случайностей.

Кризис - это не тогда, когда гонщик потерял время, а тогда, когда проехал ниже своих возможностей.

И, напротив, если Ремко схватит даже 3 миникризиса по типу последнего этапа Тура Басков, то у него все шансы перекрыть потери в разделке.