Tour de l'Avenir-2022. Пролог

|
La Roche-sur-Yon - La Roche-sur-Yon, 3,9 км, TTT
1. Netherlands 3:51
VAN DER TUUK Axel
VAN DIJKE Tim
VAN BELLE Loe
PLUIMERS Rick
VAN UDEN Casper
LEIJNSE Enzo
2. Norway +0:04
FREDHEIM Stian
HAGENES Per Strand
TJØTTA Martin
WÆRENSKJOLD Søren
STAUNE-MITTET Johannes
SVESTAD-BÅRDSENG Embret
3. Great Britain +0:04
WATSON Samuel
BROUGH Jack
DONALDSON Robert
HAYTER Leo
GLOAG Thomas
GIDDINGS Joshua
4. Pays de la Loire +0:06
MARAIS Benjamin
VADIC Baptiste
BONIFACE Lucas
BOHAL Victor
DEVANNE Antoine
VERCHER Mattéo
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (71)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
-
-
Sezar
Вуэльта Испании-2022. Красная ... (21)
Да нифига подобного. Условный Лулу Санчес не имеет шансов взять Грантур даже будучи в суперформе и вообще без кризисов и случайностей.
Кризис - это не тогда, когда гонщик потерял время, а тогда, когда проехал ниже своих возможностей.
И, напротив, если Ремко схватит даже 3 миникризиса по типу последнего этапа Тура Басков, то у него все шансы перекрыть потери в разделке.
-
-
старт-шоссе 82
Стартовый протокол разделки на ... (9)
Спасибо Ольга за информацию, но я еще раз повторюсь, все относительно.
Командная гонка и индивидуальная гонка, это разные вещи. Есть много вещей которые разделяют эти две гонки и есть много моментов которые ни одна даже самая умная система не учтет.
-
Freejazz
Чемпионат Европы по шоссейному ... (9)
Цитата: EL-Fenomeno
Тогда выходит что и действующий победитель Тура Йонас Vingegaard звучит, т.е. произносится (как ?) Вингегор/Вингегард/Винегор/Вингегаард/Винега(а)р
Vingegaard - Вингегор. Это уже по традиции транскрибирования (как Kierkegaard (философ) - Кьеркегор). Вообще, на датское произношение лучше не равняться - там много удивительных звуков, ничего общего не имеющих с написанием.
-
Earl57
Стартовый протокол разделки на ... (9)
Они же написали, что рейтинг основывается на очках гонщиков, входящих в команды.
У PSC есть своя система начисления очков гонщикам. Количество очков зависит от категории, типа гонки, занятого места. Например, Биссегер на разделке ЧЕ получил 20 очков в рейтинг разделки, Кюнг 14 очков, Ганна 8, Бьерг 7. А Шеффилд на разделке Тура Дании получил 30 очков тоже в рейтинг разделки. Далее 18,12,7,4,3,2,1 вплоть до 8-го места этапа. Количество гонщиков, получивших очки и их размер зависят от гонки - на ГТ больше чем на гонке 1-й категории.
Очки распределяются по нескольким рейтингам: однодневные гонки, ГК, спринт, разделка и горы. Суммируются на протяжении всей карьеры гонщика. На PCS эта информация располагается рядом с портретом гонщика и базовыми сведениями о дате и месте рождения, его росте и весе. Система весьма адекватная и основывается на том, что тот или иной гонщик уже сделал, а не предположениях о том, что он гипотетически может сделать.
-
-
Страницы истории велоспорта