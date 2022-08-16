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Tour de l'Avenir-2022. Пролог

Tour de l'Avenir-2022. Пролог

Tour de l'Avenir-2022. Пролог

 

La Roche-sur-Yon - La Roche-sur-Yon, 3,9 км, TTT

 

1. Netherlands 3:51
VAN DER TUUK Axel                    
VAN DIJKE Tim                    
VAN BELLE Loe                    
PLUIMERS Rick                    
VAN UDEN Casper                    
LEIJNSE Enzo

2. Norway     +0:04
FREDHEIM Stian                    
HAGENES Per Strand                    
TJØTTA Martin                    
WÆRENSKJOLD Søren                    
STAUNE-MITTET Johannes                    
SVESTAD-BÅRDSENG Embret

3. Great Britain +0:04
WATSON Samuel                    
BROUGH Jack                    
DONALDSON Robert                    
HAYTER Leo                    
GLOAG Thomas                    
GIDDINGS Joshua

4. Pays de la Loire +0:06
MARAIS Benjamin                    
VADIC Baptiste                    
BONIFACE Lucas                    
BOHAL Victor                    
DEVANNE Antoine                    
VERCHER Mattéo

 

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Теги к статье: Тур де л'Авенир Tour de l'Avenir андеры андеровская версия Тур де Франс велогонка категории 2. Ncup пролог командная гонка на время TTT

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (21)
    Sezar-Фото
    Возможно:).
    Но я все же оптимист.
  • sqrudgmcduck
    Наиро Кинтана отказался от уча ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото
    Докопались до тех, кто и так на минималках. Вот он и протестует. Бигов не трогают, иначе вообще всё посыпется.
  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (21)
    Gorn9k-Фото
    Боюсь, Ремко даже в своей лучшей форме не возьмет ГТ.
    Ремко не ловит кризисы, Ремко возвращает долги за сверхусилие)
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (21)
    Sezar-Фото

    Да нифига подобного. Условный Лулу Санчес не имеет шансов взять Грантур даже будучи в суперформе и вообще без кризисов и случайностей.
    Кризис - это не тогда, когда гонщик потерял время, а тогда, когда проехал ниже своих возможностей.

    И, напротив, если Ремко схватит даже 3 миникризиса по типу последнего этапа Тура Басков, то у него все шансы перекрыть потери в разделке.

  • Gorn9k
    Наиро Кинтана отказался от уча ... (2)
    Gorn9k-Фото

    Допинг не вывел до конца, вот и решил не учавствовать)

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки на ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо Ольга за информацию, но я еще раз повторюсь, все относительно.
    Командная гонка и индивидуальная гонка, это разные вещи. Есть много вещей которые разделяют эти две гонки и есть много моментов которые ни одна даже самая умная система не учтет.
  • Freejazz
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (9)
    Freejazz-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Тогда выходит что и действующий победитель Тура Йонас Vingegaard звучит, т.е. произносится (как ?) Вингегор/Вингегард/Винегор/Вингегаард/Винега(а)р 

     

    Vingegaard - Вингегор. Это уже по традиции транскрибирования (как Kierkegaard (философ) - Кьеркегор). Вообще, на датское произношение лучше не равняться - там много удивительных звуков, ничего общего не имеющих с написанием.

  • Earl57
    Стартовый протокол разделки на ... (9)
    Earl57-Фото
    Они же написали, что рейтинг основывается на очках гонщиков, входящих в команды.
    У PSC есть своя система начисления очков гонщикам. Количество очков зависит от категории, типа гонки, занятого места. Например, Биссегер на разделке ЧЕ получил 20 очков в рейтинг разделки, Кюнг 14 очков, Ганна 8, Бьерг 7. А Шеффилд на разделке Тура Дании получил 30 очков тоже в рейтинг разделки. Далее 18,12,7,4,3,2,1 вплоть до 8-го места этапа. Количество гонщиков, получивших очки и их размер зависят от гонки - на ГТ больше чем на гонке 1-й категории.
    Очки распределяются по нескольким рейтингам: однодневные гонки, ГК, спринт, разделка и горы. Суммируются на протяжении всей карьеры гонщика. На PCS эта информация располагается рядом с портретом гонщика и базовыми сведениями о дате и месте рождения, его росте и весе. Система весьма адекватная и основывается на том, что тот или иной гонщик уже сделал, а не предположениях о том, что он гипотетически может сделать.
  • shekn
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    shekn-Фото
    По идее , неплохая возможность для Джамбы и Байка сделать задел для лидеров . Чтоб все доехали без приключений !!! Тьфу-тьфу-тьфу
  • motte
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    motte-Фото

    Главное, не завалиться джамбе

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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