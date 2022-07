Тур Валлонии-2022. Этап 3 Категория:

Сегодня, 17:50 Visé - Rochefort, 195,6 км 1 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 04:39:22 2 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:00:00 3 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 5 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 6 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 7 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 8 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 9 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 10 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 11 Thibau Nys (Bel) 12 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 13 Axel Zingle (Fra) Cofidis 14 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 15 Christopher Lawless (Gbr) Totalenergies 16 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 17 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 18 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 19 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 20 Nico Denz (Ger) Team Dsm 21 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 00:00:04 22 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 23 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 24 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 25 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 26 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 27 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 28 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 29 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 30 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 31 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex 32 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 33 Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels - Ktm 34 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 35 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex 36 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 37 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 38 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 39 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 40 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 41 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 42 José Rojas (Esp) Movistar Team 43 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 44 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 45 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 46 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 47 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 48 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 49 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 50 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 51 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 52 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 53 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 54 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 55 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 56 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 57 Pim Ronhaar (Ned) 58 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 59 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 60 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 61 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 62 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 63 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 64 Lars Van Der Haar (Ned) 65 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 66 Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team 67 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 68 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 69 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 70 Eddy Fine (Fra) Cofidis 71 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 72 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 73 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 74 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 75 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 76 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 77 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 78 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 79 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 80 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 81 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm 82 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 83 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 84 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 85 François Bidard (Fra) Cofidis 86 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 87 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 88 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 89 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 90 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 91 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 92 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 93 Jeroen Eyskens (Bel) Tarteletto - Isorex 94 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 95 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 96 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 97 Jose Herrada (Esp) Cofidis 98 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 99 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 100 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 101 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 102 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 103 William Barta (Usa) Movistar Team 104 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:00:19 105 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 00:00:25 106 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 107 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 00:00:27 108 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 00:00:29 109 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 110 Nicola Conci (Ita) Gazprom-Rusvelo 111 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 00:00:48 112 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 00:00:56 113 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 00:01:19 114 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 00:00:04 115 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 00:02:49 116 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 117 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 118 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck 119 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 120 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 121 Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea - Samsic 00:00:04 122 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 00:04:05 123 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 124 Thijs Aerts (Bel) 00:09:21 125 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 126 Yentl Bekaert (Bel) 127 Daan Mariën (Bel) 128 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 129 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 130 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 131 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 132 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 133 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 134 Dimitri Claeys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 135 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 136 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck Генеральная классификация после 3 этапа 1 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 12:58:23 2 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:00:04 3 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 0:00:06 4 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:00:08 5 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:00:11 6 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 0:00:20 7 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 0:00:22 8 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:00:28 9 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 0:00:29 10 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 0:00:32 11 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 0:00:37 12 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 0:00:40 13 Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team 0:00:49 14 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:00:52 15 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 0:01:35 16 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:45 17 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:02:11 18 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 0:02:19 19 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 20 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 0:02:26 21 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:02:43 22 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 0:05:08 23 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 0:05:57 24 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 0:08:13 25 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 0:08:27 26 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:08:35 27 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 0:08:37 28 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 0:08:49 29 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 0:09:01 30 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 0:09:03 31 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 32 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 33 Jose Herrada (Esp) Cofidis 34 Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:09:07 35 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:09:11 36 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:09:13 37 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 39 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm 40 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 0:09:14 41 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:18 42 Pim Ronhaar (Ned) 0:09:21 43 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:09:24 44 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:09:26 45 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:29 46 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 47 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:32 48 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:09:36 49 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 50 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 0:09:47 51 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 52 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 53 Lars Van Der Haar (Ned) 0:09:53 54 François Bidard (Fra) Cofidis 55 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:09:56 56 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 57 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:09:59 58 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 0:10:00 59 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 60 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:10:03 61 Jeroen Eyskens (Bel) Tarteletto - Isorex 62 Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea - Samsic 0:10:05 63 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:13 64 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:10:25 65 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 66 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 67 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 68 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 0:10:41 69 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:11:00 70 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 0:12:00 71 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 0:12:05 72 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 0:12:10 73 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 0:12:19 74 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 0:12:34 75 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:12:36 76 William Barta (Usa) Movistar Team 0:12:50 77 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:13:04 78 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 0:13:47 79 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:13:53 80 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:14:01 81 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:14:06 82 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 0:14:17 83 Axel Zingle (Fra) Cofidis 0:14:19 84 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:14:20 85 Nico Denz (Ger) Team Dsm 0:14:29 86 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:14:38 87 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 88 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:15:03 89 Thibau Nys (Bel) 0:15:19 90 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex 0:15:44 91 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 0:15:57 92 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:16:15 93 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 0:16:56 94 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 0:17:18 95 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 0:18:47 96 Nicola Conci (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:19:16 97 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:20:13 98 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 0:21:27 99 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:21:34 100 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:21:35 101 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:22:09 102 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 103 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 0:22:10 104 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:22:11 105 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 0:22:52 106 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 0:22:58 107 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 0:24:02 108 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 0:24:24 109 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 0:24:34 110 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 0:25:22 111 Christopher Lawless (Gbr) Totalenergies 0:25:48 112 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:27:14 113 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 114 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 0:27:48 115 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 116 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 117 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex 0:27:52 118 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 119 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 120 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 0:27:59 121 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:28:08 122 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:28:13 123 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:30:51 124 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:31:01 125 Dimitri Claeys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:33:41 126 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 0:34:08 127 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:34:24 128 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 0:35:31 129 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:35:49 130 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 0:37:09 131 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 0:39:35 132 Thijs Aerts (Bel) 0:42:00 133 Daan Mariën (Bel) 0:42:06 134 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 135 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 0:42:21 136 Yentl Bekaert (Bel) 0:44:14 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Валлонии Ethias-Tour de Wallonie многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



