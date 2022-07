Тур Валлонии-2022. Этап 2 Категория:

Сегодня, 18:06 Verviers - Herve, 176,8 км 1 Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team 04:12:40 2 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:00:02 3 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 00:00:07 4 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 00:00:11 5 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 6 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 7 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 8 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 9 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 10 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 11 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 12 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 13 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 14 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 15 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 00:01:00 16 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 00:01:09 17 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 00:01:19 18 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 19 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 00:01:45 20 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 00:02:01 21 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies 00:02:05 22 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 23 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 00:02:52 24 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 00:04:14 25 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 00:08:28 26 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 27 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 29 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 30 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 31 José Rojas (Esp) Movistar Team 32 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 33 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 34 Pim Ronhaar (Ned) 35 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 36 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 37 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 38 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 39 Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea - Samsic 40 Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels - Ktm 41 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm 42 Lars Van Der Haar (Ned) 43 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 44 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 45 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 46 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 47 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 49 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 50 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 51 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 52 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 53 Eddy Fine (Fra) Cofidis 54 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 55 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 56 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 57 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 58 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 59 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 60 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 61 Thibau Nys (Bel) 62 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 63 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 64 Axel Zingle (Fra) Cofidis 65 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 66 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 67 Nicola Conci (Ita) Gazprom-Rusvelo 68 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 69 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 70 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 71 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 72 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 73 Jeroen Eyskens (Bel) Tarteletto - Isorex 74 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 75 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 76 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 77 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 78 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 79 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 80 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 81 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm 82 François Bidard (Fra) Cofidis 83 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 84 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 85 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 86 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 87 Jose Herrada (Esp) Cofidis 88 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 89 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 90 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 91 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 00:11:36 92 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 00:11:40 93 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 94 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 95 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 96 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex 97 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 98 William Barta (Usa) Movistar Team 99 Nico Denz (Ger) Team Dsm 100 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 00:11:46 101 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 102 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:11:48 103 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 00:12:00 104 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 00:16:51 105 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 106 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 107 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm 108 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 109 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 110 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 111 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 112 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 113 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 00:17:04 114 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 00:17:29 115 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 116 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 117 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex 118 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 119 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 120 Daan Mariën (Bel) 121 Dietmar Ledegen (Bel) 122 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 123 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 124 Thijs Aerts (Bel) 125 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 126 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck 127 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 128 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 129 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 130 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 131 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 132 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 133 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 134 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 135 Christopher Lawless (Gbr) Totalenergies 136 Dimitri Claeys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 137 Niki Terpstra (Ned) Totalenergies 00:20:29 138 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 139 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 140 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 141 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 142 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 143 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 00:22:22 144 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 145 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 00:24:34 146 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 147 Yentl Bekaert (Bel) Генеральная классификация после 2 этапа 1 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 8:18:57 2 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 0:00:07 3 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:00:10 4 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:00:11 5 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 6 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 0:00:20 7 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 0:00:22 8 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:00:28 9 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 0:00:29 10 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 0:00:32 11 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 0:00:37 12 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 0:00:40 13 Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team 0:00:49 14 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:00:52 15 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 0:01:35 16 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:45 17 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:02:11 18 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 0:02:21 19 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 0:02:23 20 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 0:02:26 21 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:02:43 22 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 0:05:08 23 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 0:06:01 24 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:08:09 25 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 0:08:17 26 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 0:08:27 27 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 0:08:37 28 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:08:45 29 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 0:08:49 30 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 0:09:01 31 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 0:09:03 32 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 33 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 34 Jose Herrada (Esp) Cofidis 35 Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:09:07 36 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:09:11 37 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 38 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:09:13 39 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 40 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 41 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm 42 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:18 43 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 44 Pim Ronhaar (Ned) 0:09:21 45 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:09:24 46 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:09:26 47 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:29 48 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 49 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:32 50 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:09:36 51 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 0:09:47 52 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 53 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 54 Lars Van Der Haar (Ned) 0:09:53 55 François Bidard (Fra) Cofidis 56 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 0:09:56 57 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 58 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 0:10:00 59 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 60 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:10:03 61 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 62 Jeroen Eyskens (Bel) Tarteletto - Isorex 63 Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea - Samsic 0:10:05 64 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:13 65 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:10:25 66 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 67 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 68 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 69 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:10:35 70 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 0:10:41 71 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 0:12:00 72 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 0:12:05 73 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 0:12:10 74 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 0:12:33 75 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 0:12:34 76 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:12:40 77 William Barta (Usa) Movistar Team 0:12:50 78 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 0:12:53 79 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies 0:13:06 80 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:13:12 81 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 0:13:28 82 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 0:13:47 83 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:13:55 84 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:14:01 85 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:14:06 86 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:14:23 87 Axel Zingle (Fra) Cofidis 88 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 0:14:33 89 Nico Denz (Ger) Team Dsm 90 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:14:38 91 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 92 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:15:07 93 Thibau Nys (Bel) 0:15:23 94 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex 0:15:44 95 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 0:15:57 96 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:16:00 97 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 0:16:56 98 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 0:17:52 99 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:18:35 100 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:18:51 101 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 102 Nicola Conci (Ita) Gazprom-Rusvelo 103 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 104 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:18:58 105 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 0:20:13 106 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:20:56 107 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 0:21:06 108 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:21:29 109 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:21:34 110 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 111 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:21:35 112 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:22:09 113 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:22:13 114 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 0:23:39 115 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 0:24:24 116 Dimitri Claeys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 117 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 0:24:34 118 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:25:07 119 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 0:25:14 120 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 0:25:22 121 Christopher Lawless (Gbr) Totalenergies 0:25:52 122 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:25:54 123 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 0:27:14 124 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 125 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex 0:27:52 126 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 127 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 128 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 129 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 130 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 131 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 132 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:28:16 133 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 0:30:18 134 Niki Terpstra (Ned) Totalenergies 0:31:07 135 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 0:31:23 136 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 0:31:30 137 Thijs Aerts (Bel) 0:32:43 138 Dietmar Ledegen (Bel) 0:32:49 139 Daan Mariën (Bel) 140 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 141 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:33:04 142 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 143 Yentl Bekaert (Bel) 0:34:57 144 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 0:35:21 145 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:35:49 146 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:38:03 147 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 0:40:09 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Валлонии Ethias-Tour de Wallonie многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



