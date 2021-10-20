Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Женщины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 20:58
Индивидуальная гонка преследования. Женщины
1. Lisa Brennauer (Ger)
2. Franziska Brausse (Ger)
3. Mieke Kroeger (Ger)
4. Martina Alzini (Ita)
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