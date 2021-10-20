Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Женщины

Чебурашка

Маттео Собреро переходит в вел ... (5) Когда от астанафорева жена уходила, он её кикиморой обозвал, так и сказал "характер скверный, толстая, и вообще бревно, пусть валит к своей мамаше". А жо свадьбы серенады пел, велозвонком прозванивал такие мелодии любви...эх, талантливый человек черт возьми, такой всё про всех знает.

uran

Чемпионат мира по велоспорту н ... (1) Вот это заруба, сотые и тысячные отделяли места. Просто невероятная плотность результатов. Почему Войнову не поставили на командный спринт? Форма же супер. И почему при таком гите в спринте российские девченки без медали? Непонятно.

Ice

Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (7) Цитата: Astanaforever С такими то финансовыми рычагами 35 побед против 60, у которых бюджет в два раза ниже.. Рассмешил. Оказывается не тока деньги куют победы, а просто организаторские способности в селекции и подборки коллектива играют не последнюю роль в спортивных победах на шоссе. Просто Инеосу башню снесло от бабла и они начали скупать всех победителей и грандов велоспорта, где в команде им стало тесно всем. Личные амбиции еще никто не отменял. Ну а про подносчиков снарядов видимо позабыли. Вот и получили конкретный недолет . Цели иные, если вы не заметили) Хотели бы чисто победы штамповать, Декеник убрали бы за 2-3 года) Вы год за годом несете одну телегу, нужно смотреть глубже что ли)

frolonzo

Чемпионат мира по велоспорту н ... (5) Цитата: Серафим Удивительно, насколько незаметно для велопублики прошло появление настоящего феномена - Эштона Лэмби.

Специалист гравийных гонок не оставил шансов в гонке преследования выдающимся специалистам в этом виде на треке. Живет себе человек у себя на ферме где-то в Небраске, занимается хозяйством, ездит на трек на 4 дня раз в месяц и катает себе по гравийным пыльным дорогам.

Потом приезжает на чемпионат мира и выносит всех на треке. Может, это волшебные усы, может врожденное здоровье и свежий воздух.

Жду от него появления в шоссейных разделках, где он может всех удивить. Вряд ли появится в групповых гонках, не тот возраст для начала карьеры, да и не любит он такие гонки.



Он же еще станок по три часа в день крутит, плюс силовая в зале. Готовится он хорошо. Может он и катал бы шоссе но в Линкольне гравийных дорого больше. А так да, парень феномен Он же еще станок по три часа в день крутит, плюс силовая в зале. Готовится он хорошо. Может он и катал бы шоссе но в Линкольне гравийных дорого больше. А так да, парень феномен

AzaKonta

Маттео Собреро переходит в вел ... (5) Цитата: Astanaforever Почему многообещающий Собреро ушел из Астаны, выступив за нее только один сезон? За сезон проведенный за Астану он ничего не показал существенного. Самый главный недостаток его нестабильность выступлений, провалы в гонках. Третий в гонке Словении, четвертый на этапе Джиро. Третий на Трофео.Одна победа в национальном чемпионате. И все. Остальные гонки 90-100 места Ему просто напросто не продлили контракт. Им были недовольны. Ушел в команду, где очень большие проблемы со спонсорами. Австралийцев трясет нехило. Неопределенное будущее команды. Слабое выступление в этом сезоне после ухода Адама . Саймон в ступоре. Собреро там долго не задержиться. Хватит писать бред, Собреро молодой и с большим будущем. Видимо акции растут на него и получил хорошее предложение. В целом Астана умеет выбирать молодых Хватит писать бред, Собреро молодой и с большим будущем. Видимо акции растут на него и получил хорошее предложение. В целом Астана умеет выбирать молодых

Earl57

Чемпионат мира по велоспорту н ... (5) Сборная США на шоссе бывает только на чемпионате мира один раз в году.

Серафим

Чемпионат мира по велоспорту н ... (5) Сборная США устраивает?

reforg34

Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (7) Томасу в следующем году надо сделать ставку на Джиро и Вуэльту, т.к. врядли Фрум заявится на Джиро, а значит будут большие шансы взять розовую майку лидера Джиро.Либо все-таки ехать Тур, но за 2 местом.

Earl57

Чемпионат мира по велоспорту н ... (5) А можно узнать, в составе какой команды он будет удивлять в шоссейных разделках? Он их когда-нибудь ездил?

Серафим

Чемпионат мира по велоспорту н ... (5) Удивительно, насколько незаметно для велопублики прошло появление настоящего феномена - Эштона Лэмби. Специалист гравийных гонок не оставил шансов в гонке преследования выдающимся специалистам в этом виде на треке. Живет себе человек у себя на ферме где-то в Небраске, занимается хозяйством, ездит на трек на 4 дня раз в месяц и катает себе по гравийным пыльным дорогам. Потом приезжает на чемпионат мира и выносит всех на треке. Может, это волшебные усы, может врожденное здоровье и свежий воздух. Жду от него появления в шоссейных разделках, где он может всех удивить. Вряд ли появится в групповых гонках, не тот возраст для начала карьеры, да и не любит он такие гонки.