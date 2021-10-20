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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Женщины

Индивидуальная гонка преследования. Женщины

 

1. Lisa Brennauer (Ger)
2. Franziska Brausse (Ger)
3. Mieke Kroeger (Ger)
4. Martina Alzini (Ita)

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Теги к статье: Track cycling World Championships индивидуальная гонка преследования трек чемпионат мира по велоспорту на треке женский велоспорт Лиза Бреннауэр

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Комментарии

  • Чебурашка
    Маттео Собреро переходит в вел ... (5)
    Чебурашка-Фото
    Когда от астанафорева жена уходила, он её кикиморой обозвал, так и сказал "характер скверный, толстая, и вообще бревно, пусть валит к своей мамаше". А жо свадьбы серенады пел, велозвонком прозванивал такие мелодии любви...эх, талантливый человек черт возьми, такой всё про всех знает.
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    uran-Фото

    Вот это заруба, сотые и тысячные отделяли места. Просто невероятная плотность результатов.

    Почему Войнову не поставили на командный спринт? Форма же супер.

    И почему при таком гите в спринте российские девченки без медали? Непонятно.

  • Ice
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    С такими то финансовыми рычагами 35 побед против 60, у которых бюджет в два раза ниже.. Рассмешил. Оказывается не тока деньги куют победы, а просто организаторские способности в селекции и подборки коллектива играют не последнюю роль в спортивных победах на шоссе. Просто Инеосу башню снесло от бабла и они начали скупать всех победителей и грандов велоспорта, где в команде им стало тесно всем. Личные амбиции еще никто не отменял. Ну а про подносчиков снарядов видимо позабыли. Вот и получили конкретный недолет .

    Цели иные, если вы не заметили) Хотели бы чисто победы штамповать, Декеник убрали бы за 2-3 года) Вы год за годом несете одну телегу, нужно смотреть глубже что ли)

  • frolonzo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (5)
    frolonzo-Фото
    Цитата: Серафим
    Удивительно, насколько незаметно для велопублики прошло появление настоящего феномена - Эштона Лэмби. 
      Специалист гравийных гонок не оставил шансов в гонке преследования выдающимся специалистам в этом виде на треке. Живет себе человек у себя на ферме где-то в Небраске, занимается хозяйством, ездит на трек на 4 дня раз в месяц и катает себе по гравийным пыльным дорогам. 
      Потом приезжает на чемпионат мира и выносит всех на треке. Может, это волшебные усы, может врожденное здоровье и свежий воздух.
      Жду от него появления в шоссейных разделках, где он может всех удивить. Вряд ли появится в групповых гонках, не тот возраст для начала карьеры, да и не любит он такие гонки.
      
    Он же еще станок по три часа в день крутит, плюс силовая в зале. Готовится он хорошо. Может он и катал бы шоссе но в Линкольне гравийных дорого больше. А так да, парень феномен
  • AzaKonta
    Маттео Собреро переходит в вел ... (5)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Почему многообещающий Собреро ушел из Астаны, выступив за нее только один сезон? За сезон проведенный за Астану он ничего не показал существенного. Самый главный недостаток его нестабильность выступлений, провалы в гонках. Третий в гонке Словении, четвертый на этапе Джиро. Третий на Трофео.Одна победа в национальном чемпионате. И все. Остальные гонки 90-100 места Ему просто напросто не продлили контракт. Им были недовольны. Ушел в команду, где очень большие проблемы со спонсорами. Австралийцев трясет нехило. Неопределенное будущее команды. Слабое выступление в этом сезоне после ухода Адама . Саймон в ступоре. Собреро там долго не задержиться.
    Хватит писать бред, Собреро молодой и с большим будущем. Видимо акции растут на него и получил хорошее предложение. В целом Астана умеет выбирать молодых
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (5)
    Earl57-Фото
    Сборная США на шоссе бывает только на чемпионате мира один раз в году.
  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (5)
    Серафим-Фото
    Сборная США устраивает?
  • reforg34
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (7)
    reforg34-Фото

    Томасу в следующем году надо сделать ставку на Джиро и Вуэльту, т.к. врядли Фрум заявится на Джиро, а значит будут большие шансы взять розовую майку лидера Джиро.Либо все-таки ехать Тур, но за 2 местом.

  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (5)
    Earl57-Фото

    А можно узнать, в составе какой команды он будет удивлять в шоссейных разделках? Он их когда-нибудь ездил?

  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (5)
    Серафим-Фото

    Удивительно, насколько незаметно для велопублики прошло появление настоящего феномена - Эштона Лэмби. 

      Специалист гравийных гонок не оставил шансов в гонке преследования выдающимся специалистам в этом виде на треке. Живет себе человек у себя на ферме где-то в Небраске, занимается хозяйством, ездит на трек на 4 дня раз в месяц и катает себе по гравийным пыльным дорогам. 

      Потом приезжает на чемпионат мира и выносит всех на треке. Может, это волшебные усы, может врожденное здоровье и свежий воздух.

      Жду от него появления в шоссейных разделках, где он может всех удивить. Вряд ли появится в групповых гонках, не тот возраст для начала карьеры, да и не любит он такие гонки.

      

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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