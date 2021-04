Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Результаты Категория:

Сегодня, 17:55 Льеж - Льеж, 259,1 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 6:39:26 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 3 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 4 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 5 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 6 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:00:07 7 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:09 10 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 11 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 12 Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech 13 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 14 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 15 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 16 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 17 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:00:12 18 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:37 19 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:01:21 20 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 21 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 22 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 23 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 24 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 25 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 26 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 27 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 28 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 30 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 31 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 32 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 0:01:44 33 James Knox (Gbr) Deceuninck-QuickStep 34 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:01:45 35 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:47 36 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:42 37 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 38 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 0:02:43 39 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 0:03:06 40 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 41 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 42 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 43 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 44 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 45 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 46 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 47 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 48 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team 49 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 50 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 51 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 52 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 53 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 54 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 55 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 56 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 57 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 58 Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo 59 Simon Geschke (Ger) Cofidis 60 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 61 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 62 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 63 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 64 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 65 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 66 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 67 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 68 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 69 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 70 Daryl Impey (Rsa) Israel Start-up Nation 71 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 72 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 73 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 74 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 75 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 76 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 77 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 78 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 79 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 80 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:03:45 81 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:15 82 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 83 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 84 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 85 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 86 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:05:02 87 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 88 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 89 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 90 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo 91 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 92 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:06:17 93 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:58 94 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 95 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 0:07:56 96 Anthony Perez (Fra) Cofidis 97 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 0:07:59 98 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 99 Alex Howes (Usa) EF Education-Nippo 100 Stefan De Bod (Rsa) Astana-Premier Tech 101 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 102 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 103 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 104 Brent Bookwalter (Usa) Team BikeExchange 105 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 106 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 107 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 108 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 109 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 110 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 111 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 112 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 113 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 114 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 115 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 116 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 117 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:09:32 118 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 119 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 120 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 121 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 122 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:10:28 123 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauzen WB 124 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 125 Laurens Huys (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 126 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:12:13 127 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 128 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 129 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 130 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 131 Simon Carr (Gbr) EF Education-Nippo 132 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 133 Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic 134 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 135 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 136 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 137 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 138 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 139 Lawson Craddock (Usa) EF Education-Nippo 140 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 141 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 142 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 143 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 144 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo 145 Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka Assos 146 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 147 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:12:37 DSQ Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers DNF Tony Gallopin (Fra) Ag2R Citroen Team DNF Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-Rusvelo DNF Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix DNF Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix DNF Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious DNF Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix DNF Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Marlon Gaillard (Fra) Total Direct Energie DNF Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Ludwig De Winter (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Joel Suter (Sui) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Hugo Houle (Can) Astana - Premier Tech DNF William Bonnet (Fra) Groupama - Fdj DNF Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation DNF Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation DNF Hideto Nakane (Jpn) Ef Education - Nippo DNF Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick-Step DNF Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious DNF Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates DNF David De La Cruz Melgarejo (Esp) Uae Team Emirates DNF Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma DNF Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma DNF Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team DNS Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура Тадей Погачар



