Тур Словении-2021. Этап 3

Сегодня, 15:57 Brezice - Krsko, 165,8 км 1. Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 2. Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

3. Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 4. Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb

5. Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick

6. James Shaw (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling

7. Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec

8. Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf Faizane'

9. Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo

10. Javier Romo Oliver (Esp) Astana - Premier Tech Генеральная классификация после 3 этапа:

1. Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates Brezice - Krsko, 165,8 км 1 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 3:50:26 2 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:00:00 3 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 4 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 5 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 6 James Shaw (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 7 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 8 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf Faizane' 9 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 10 Javier Romo Oliver (Esp) Astana - Premier Tech 11 Markus Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 12 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 13 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon Dhb Sungod 14 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 15 Matteo Sobrero (Ita) Astana - Premier Tech 16 Piotr Brozyna (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 17 Andrey Zeits (Kaz) Team Bikeexchange 18 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Equipo Kern Pharma 19 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 20 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 21 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 22 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 23 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 24 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf Faizane' 25 Tanel Kangert (Est) Team Bikeexchange 26 Torstein Træen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 27 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 28 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 29 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-Rusvelo 30 Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates 31 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 32 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 33 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 34 William Levy (Den) Team Coloquick 0:02:03 35 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 36 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-Rusvelo 37 Janez Brajkovic (Slo) Slovenia 38 Martin Lavrič (Slo) Slovenia 39 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 40 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 41 Robert Stannard (Aus) Team Bikeexchange 42 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 43 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 44 Kristijan Koren (Slo) Slovenia 45 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 46 Tilen Finkšt (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:03:38 47 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 48 Matthew Bostock (Gbr) Canyon Dhb Sungod 49 Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 50 Sergio Araiz Michel (Esp) Equipo Kern Pharma 51 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 52 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 53 Alan Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 54 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 55 Andrea Garosio (Ita) Bardiani Csf Faizane' 56 Davide Martinelli (Ita) Astana - Premier Tech 57 Jakub Kaczmarek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 58 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 59 Jacob Scott (Gbr) Canyon Dhb Sungod 0:03:43 60 Gruffudd Lewis (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:06:09 61 Samuel Bewley (Nzl) Team Bikeexchange 62 Anže Skok (Slo) Ljubljana Gusto Santic 63 Uroš Repše (Slo) Slovenia 64 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 65 Thomas Mein (Gbr) Canyon Dhb Sungod 66 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 67 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 68 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom-Rusvelo 69 Daniel Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 70 David Per (Slo) Adria Mobil 71 Fabio Felline (Ita) Astana - Premier Tech 72 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 73 Jokin Aranburu Arruti (Esp) Euskaltel - Euskadi 74 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 75 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel - Euskadi 76 Sebastian Kolze Changizi (Den) Team Coloquick 77 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:07:31 78 Adrian Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 79 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 80 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 81 Daniel Bigham (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:09:15 82 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange 83 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 0:10:38 84 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 85 Žiga Jerman (Slo) Androni Giocattoli - Sidermec 86 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain Victorious 87 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli - Sidermec 88 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 89 Nik Čemažar (Slo) Slovenia 90 Charles Page (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 91 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 92 Matthew Gibson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 93 Simon Wilson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 94 Marko Pavlič (Slo) Slovenia 95 Nicolai Philip Nielsen (Den) Team Coloquick 96 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 97 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 98 Rui Oliveira (Por) Uae Team Emirates 99 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 100 Viktor Potočki (Cro) Ljubljana Gusto Santic 101 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 102 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskaltel - Euskadi 103 Mikel Alonso Flores (Esp) Euskaltel - Euskadi 104 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 105 Enrique Sanz Unzue (Esp) Equipo Kern Pharma 106 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 107 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 108 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 109 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 110 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 111 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 112 Adam Stachowiak (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 113 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 114 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 115 Daniel Staniszewski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 116 Ryan Christensen (Nzl) Canyon Dhb Sungod 117 Rory Townsend (Irl) Canyon Dhb Sungod 118 Pawel Bernas (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 119 Robert Scott (Gbr) Canyon Dhb Sungod 0:11:33 120 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange 121 Callum Scotson (Aus) Team Bikeexchange 122 Dylan Hopkins (Aus) Ljubljana Gusto Santic 123 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel - Euskadi 124 Nikita Stalnov (Kaz) Astana - Premier Tech DNF Idar Andersen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team DNF Zac Barnhill (Aus) Ljubljana Gusto Santic DNF Jernej Hribar (Slo) Ljubljana Gusto Santic DNF Teo Pečnik (Slo) Ljubljana Gusto Santic DNF Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica DNF Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica DNF Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica DNF Pavol Rovder (Svk) Dukla Banska Bystrica DNF Kasper Andersen (Den) Team Coloquick DNF Oliver Wulff Frederiksen (Den) Team Coloquick DNF Jaka Primožič (Slo) Slovenia Генеральная классификация после 3 этапа 1 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 10:56:03 2 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:01:15 3 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:01:26 4 Matteo Sobrero (Ita) Astana - Premier Tech 0:01:33 5 James Shaw (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:01:36 6 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf Faizane' 7 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 8 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 9 Tanel Kangert (Est) Team Bikeexchange 10 Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates 0:01:41 11 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:41 12 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 0:03:43 13 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 14 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 15 Andrey Zeits (Kaz) Team Bikeexchange 0:03:47 16 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 17 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:50 18 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 19 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon Dhb Sungod 0:03:52 20 Piotr Brozyna (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 21 Torstein Træen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 22 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:05 23 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:04:06 24 Robert Stannard (Aus) Team Bikeexchange 0:04:11 25 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:12 26 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:04:14 27 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:04:59 28 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:05:52 29 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:05:55 30 Janez Brajkovic (Slo) Slovenia 0:07:06 31 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:07:47 32 Andrea Garosio (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:07:51 33 Javier Romo Oliver (Esp) Astana - Premier Tech 0:08:05 34 William Levy (Den) Team Coloquick 0:09:12 35 Markus Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:09:32 36 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:10:14 37 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:10:35 38 Martin Lavrič (Slo) Slovenia 0:10:40 39 Fabio Felline (Ita) Astana - Premier Tech 0:10:44 40 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:11:36 41 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:11:51 42 Kristijan Koren (Slo) Slovenia 0:11:56 43 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 0:12:40 44 Tilen Finkšt (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:12:43 45 Jakub Kaczmarek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:13:10 46 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 0:13:21 47 Anže Skok (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:15:13 48 Jokin Aranburu Arruti (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:15:14 49 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:15:36 50 Jacob Scott (Gbr) Canyon Dhb Sungod 0:16:21 51 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:16:24 52 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:16:57 53 Ryan Christensen (Nzl) Canyon Dhb Sungod 0:17:52 54 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:18:10 55 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 0:18:20 56 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange 0:18:24 57 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:18:31 58 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:18:43 59 Thomas Mein (Gbr) Canyon Dhb Sungod 0:19:52 60 Viktor Potočki (Cro) Ljubljana Gusto Santic 0:20:15 61 Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:20:18 62 Alan Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:21:56 63 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-Rusvelo 0:21:57 64 Matthew Bostock (Gbr) Canyon Dhb Sungod 0:22:00 65 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:22:02 66 Davide Martinelli (Ita) Astana - Premier Tech 67 Sergio Araiz Michel (Esp) Equipo Kern Pharma 0:22:28 68 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:22:30 69 Sebastian Kolze Changizi (Den) Team Coloquick 0:22:49 70 David Per (Slo) Adria Mobil 71 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:22:54 72 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:23:33 73 Nikita Stalnov (Kaz) Astana - Premier Tech 0:23:37 74 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:23:38 75 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 0:23:59 76 Robert Scott (Gbr) Canyon Dhb Sungod 0:24:08 77 Daniel Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:24:30 78 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:24:32 79 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:24:33 80 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel - Euskadi 81 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:24:38 82 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:24:48 83 Pawel Bernas (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:24:50 84 Uroš Repše (Slo) Slovenia 0:25:01 85 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 86 Gruffudd Lewis (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:25:40 87 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:25:52 88 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:25:59 89 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 0:26:03 90 Samuel Bewley (Nzl) Team Bikeexchange 91 Matthew Gibson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:27:18 92 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 93 Enrique Sanz Unzue (Esp) Equipo Kern Pharma 94 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 0:27:38 95 Adrian Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:27:39 96 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:28:27 97 Rory Townsend (Irl) Canyon Dhb Sungod 0:28:54 98 Rui Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:28:58 99 Žiga Jerman (Slo) Androni Giocattoli - Sidermec 0:29:02 100 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli - Sidermec 101 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 102 Mikel Alonso Flores (Esp) Euskaltel - Euskadi 103 Charles Page (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 104 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 105 Daniel Bigham (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:29:21 106 Nik Čemažar (Slo) Slovenia 0:29:30 107 Nicolai Philip Nielsen (Den) Team Coloquick 108 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 109 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 110 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 0:29:43 111 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:29:45 112 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange 0:29:56 113 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:30:09 114 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:30:21 115 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain Victorious 0:30:32 116 Marko Pavlič (Slo) Slovenia 117 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 118 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 119 Simon Wilson (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:30:46 120 Daniel Staniszewski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:30:58 121 Callum Scotson (Aus) Team Bikeexchange 0:31:27 122 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel - Euskadi 0:40:24 123 Dylan Hopkins (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:44:50 124 Adam Stachowiak (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:45:28 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Словении Tour of Slovenia многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



