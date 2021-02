Omloop Het Nieuwsblad-2021. Женская велогонка Категория:

Вчера, 19:30 Ghent - Ninove, 124,4 км 1 Anna van der Breggen (Ned) Team SD Worx 3:21:00 2 Emma Cecilie Jørgensen (Den) Movistar Team Women 0:00:23 3 Amy Pieters (Ned) Team SD Worx 4 Lotte Kopecky (Bel) Liv Racing 5 Hannah Barnes (Gbr) Canyon-SRAM Racing 6 Marta Bastianelli (Ita) Ale' BTC Ljubljana 7 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 8 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 9 Marta Cavalli (Ita) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 10 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 0:00:26 11 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Team SD Worx 12 Riejanne Markus (Ned) Jumbo-Visma Women Team 13 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 14 Marlen Reusser (Swi) Ale' BTC Ljubljana 15 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 16 Soraya Paladin (Ita) Liv Racing 17 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 18 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 0:00:33 19 Elisa Balsamo (Ita) Valcar-Travel & Service 0:02:22 20 Anna Henderson (Gbr) Jumbo-Visma Women Team 21 Annemiek van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 22 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 23 Emilia Fahlin (Swe) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 24 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 25 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek-Segafredo 26 Christine Majerus (Lux) Team SD Worx 27 Jeanne Korevaar (Ned) Liv Racing 28 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 29 Juliette Labous (Fra) Team DSM 30 Eri Yonamine (Jpn) Team Tibco-Silicon Valley Bank 31 Jelena Eric (Srb) Movistar Team Women 32 Elizabeth Banks (Gbr) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:27 33 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 0:04:40 34 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:07:03 35 Liane Lippert (Ger) Team DSM 36 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:07:07 37 Malgorzata Jasinska (Pol) Women Cycling Sport 0:07:08 38 Amber van der Hulst (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:07:13 39 Kathrin Schweinberger (Aut) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 40 Maria Van 'T Geloof (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 41 Maria Martins (Por) Drops-le Col Supported by Tempur 42 Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 43 Femke Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg 44 Abby-Mae Parkinson (Gbr) Lotto Soudal Ladies 45 Anouska Koster (Ned) Jumbo-Visma Women Team 46 Catalina Anais Soto Campos (Chi) NXTG Racing 47 Eva Buurman (Ned) Team Tibco-Silicon Valley Bank 48 Bryony van Velzen (Ned) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 49 Maike Van der Duin (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 50 Maaike Boogaard (Ned) Ale' BTC Ljubljana 51 Eugenia Bujak (Slo) Ale' BTC Ljubljana 52 Thalita De Jong (Ned) Bingoal Casino-Chevalmeire 53 Valerie Demey (Bel) Liv Racing 54 Shari Bossuyt (Bel) NXTG Racing 55 Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg 56 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 57 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 58 Stine Borgli (Nor) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 59 Gladys Verhulst (Fra) Arkea Pro Cycling Team 60 Nicole Steigenga (Ned) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 61 Fien Van Eynde (Bel) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 62 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 63 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Pro Cycling Team 64 Jesse Vandenbulcke (Bel) Lotto Soudal Ladies 65 Amalie Lutro (Nor) Hitec Products 66 Amelia Sharpe (Gbr) NXTG Racing 67 Nathalie Bex (Bel) Bingoal Casino-Chevalmeire 68 Pfeiffer Georgi (Gbr) Team DSM 69 Natalie van Gogh (Ned) Bingoal Casino-Chevalmeire 70 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 71 Elizabeth Bennett (Gbr) Drops-le Col Supported by Tempur 72 Floortje Mackaij (Ned) Team DSM 73 Lone Meertens (Bel) Lotto Soudal Ladies 74 Hanna Nilsson (Swe) Lotto Soudal Ladies 75 Ann-Sophie Duyck (Bel) Multum Accountants Ladies Cycling Team 76 Lucie Jounier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 77 Greta Richioud (Fra) Arkea Pro Cycling Team 78 Susanne Andersen (Nor) Team DSM 79 Julie Leth (Den) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 80 Tanja Erath (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank 81 Sara Penton (Swe) Drops-le Col Supported by Tempur 82 Sara Van De Vel (Bel) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants 83 Marijke De Smedt (Bel) Multum Accountants Ladies Cycling Team 84 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service 85 Svenja Betz (Ger) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants 86 Leah Thomas (Usa) Movistar Team Women 87 Vittoria Guazzini (Ita) Valcar-Travel & Service 88 Christina Schweinberger (Aut) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 89 Arianna Fidanza (Ita) Team BikeExchange 90 Chiara Consonni (Ita) Valcar-Travel & Service 91 Teniel Campbell (Tto) Team BikeExchange 92 Caroline Andersson (Swe) Hitec Products 93 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 94 Evy Kuijpers (Ned) Liv Racing 95 Sarah Roy (Aus) Team BikeExchange 96 Sarah Rijkes (Aut) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 97 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 98 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg 99 Femke Gerritse (Ned) Parkhotel Valkenburg 100 Anna Plichta (Pol) Lotto Soudal Ladies 101 Mieke Kröger (Ger) Hitec Products 102 Alexis Ryan (Usa) Canyon-SRAM Racing 103 Leah Dixon (Gbr) Team Tibco-Silicon Valley Bank 104 Chloe Hosking (Aus) Trek-Segafredo 105 Mavi Garcia (Spa) Ale' BTC Ljubljana 106 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-SRAM Racing 107 Pernille Mathiesen (Den) Jumbo-Visma Women Team 108 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:07:28 109 Barbara Guarischi (Ita) Movistar Team Women 110 Trixi Worrack (Ger) Trek-Segafredo 111 Elizabeth Deignan (Gbr) Trek-Segafredo DNF Ilse Pluimers (Ned) NXTG Racing DNF Charlotte Kool (Ned) NXTG Racing DNF Amber Lacompte (Bel) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants DNF Isabelle Beckers (Bel) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants DNF Ann Helen Olsen (Nor) Hitec Products DNF Mia Griffin (Irl) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants DNF Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Team Tibco-Silicon Valley Bank DNF Kristen Faulkner (Usa) Team Tibco-Silicon Valley Bank DNF Silvia Persico (Ita) Valcar-Travel & Service DNF Antonia Gröndahl (Fin) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants DNF Antri Christoforou (Cyp) Women Cycling Sport DNF Marieke van Witzenburg (Ned) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team DNF Demmy Druyts (Bel) Bingoal Casino-Chevalmeire DNF Claudia Jongerius (Ned) Bingoal Casino-Chevalmeire DNF Demi De Jong (Ned) Bingoal Casino-Chevalmeire DNF Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Valcar-Travel & Service DNF Fien Delbaere (Bel) Multum Accountants Ladies Cycling Team DNF Céline van Houtum (Ned) Multum Accountants Ladies Cycling Team DNF Kylie Waterreus (Ned) Multum Accountants Ladies Cycling Team DNF Anna Badegruber (Aut) Multum Accountants Ladies Cycling Team DNF Christa Riffel (Ger) Hitec Products DNF Marie Morgane Le Deunff (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNF Julia Borgström (Swe) NXTG Racing DNF Nicole Hanselmann (Swi) Women Cycling Sport DNF Tereza Neumanová (Cze) Women Cycling Sport DNF Luciana Roland (Arg) Women Cycling Sport DNF Alessia Vigilia (Ita) Women Cycling Sport DNF Finja Smekal (Ger) Drops-le Col Supported by Tempur DNF Martine Gjøs (Nor) Hitec Products DNF Jessica Allen (Aus) Team BikeExchange DNF Elise Vander Sande (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNS Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Omloop Het Nieuwsblad женская велогонка женский велоспорт



