Тур Хорватии-2019. Этап 4

Вчера, 17:46 Starigrad - Crikvenica, 155 км 1 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 3:30:24 2 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:00:00 3 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 4 Maciej Paterski (Pol) Wibatech Merx 5 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:04 6 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 7 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 8 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 9 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 10 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 11 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 12 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 13 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 14 Felix Alejandro Baron Castillo (Col) Team Illuminate 15 Michel Aschenbrenner (Ger) P&S Metalltechnik 16 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton - Scott 17 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 18 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 19 Adam Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 20 Matthieu Jeannès (Fra) Team Illuminate 21 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence 22 Stef Krul (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 23 Sjoerd Bax (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 24 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 25 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 26 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 27 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:00:11 28 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Team Illuminate 29 Dominik Röber (Ger) P&S Metalltechnik 0:00:13 30 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 31 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 32 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 33 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida 0:00:17 34 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Team Illuminate 35 Felix Engelhardt (Ger) Tirol KTM Cycling Team 36 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 37 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 38 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 39 Matteo Badilatti (Sui) Israel Cycling Academy 40 Žiga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:00:19 41 Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli Sidermec 42 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 43 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 44 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:00:04 45 Dylan Bouwmans (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:00:22 46 Rok Korošec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:00:23 47 Anatolii Budiak (Ukr) Wibatech Merx 0:00:04 48 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 49 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:00:43 50 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 51 Bartosz Warchol (Pol) Wibatech Merx 52 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:04 53 Arvid De Kleijn (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 54 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:00:58 55 Marceli Boguslawski (Pol) Wibatech Merx 56 Patrick Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 57 John Mandrysch (Ger) P&S Metalltechnik 58 Timothy Guy (Aus) Ljubljana Gusto Santic 59 Danny Van Der Tuuk (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 60 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 61 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 62 Lars Van Den Berg (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:01:04 63 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 64 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Merida 65 Maxime Chevalier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:07 66 Aljaž Prah (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:01:26 67 Patrick Müller (Sui) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:30 68 Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 69 Claudio Longhitano (Ita) Team Illuminate 70 Jonas Sonnleitner (Ger) P&S Metalltechnik 71 Tobias Nolde (Ger) P&S Metalltechnik 72 Florian Kierner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 73 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 74 Kacper Kistowski (Pol) Wibatech Merx 75 Michal Podlaski (Pol) Wibatech Merx 76 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 77 David Per (Slo) Adria Mobil 78 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 79 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 80 Markus Wildauer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 81 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 82 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 83 Florian Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 84 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko Marseille Provence 85 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence 86 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 0:02:42 87 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:05 88 Samuele Rivi (Ita) Tirol KTM Cycling Team 89 Barnabás Peák (Hun) Mitchelton - Scott 0:03:19 90 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence 91 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:03:21 92 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 93 Andreas Hofer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 94 Jonas Rapp (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 95 Jonathan Dinkler (Ger) P&S Metalltechnik 96 Dominik Hrinkow (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:03:24 97 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:06:20 98 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 99 Marco Friedrich (Aut) Tirol KTM Cycling Team 100 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 101 James Fouche (Nzl) Mitchelton - Scott 102 Robert Jägeler (Ger) P&S Metalltechnik 103 Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team 0:07:24 104 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 105 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott 0:07:40 Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 13:54:44 2 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:06 3 Maciej Paterski (Pol) Wibatech Merx 0:00:12 4 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence 0:00:14 5 Adam Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 0:00:15 6 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 0:00:16 7 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 8 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 9 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 10 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 11 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton - Scott 12 Sjoerd Bax (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 13 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 14 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 15 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 16 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 0:00:20 17 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida 0:00:23 18 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:00:25 19 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:36 20 Stef Krul (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:00:38 21 Matthieu Jeannès (Fra) Team Illuminate 22 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 0:00:47 23 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 0:00:49 24 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 0:00:51 25 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:00:53 26 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Team Illuminate 0:00:56 27 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:01:10 28 Dominik Röber (Ger) P&S Metalltechnik 0:01:20 29 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:24 30 Anatolii Budiak (Ukr) Wibatech Merx 0:01:33 31 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Team Illuminate 0:01:46 32 Felix Engelhardt (Ger) Tirol KTM Cycling Team 33 Bartosz Warchol (Pol) Wibatech Merx 0:01:50 34 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 0:02:05 35 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:02:14 36 Rok Korošec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:02:47 37 Dylan Bouwmans (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:02:52 38 Michel Aschenbrenner (Ger) P&S Metalltechnik 0:02:54 39 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:03:03 40 John Mandrysch (Ger) P&S Metalltechnik 0:03:13 41 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Merida 0:03:37 42 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:03:40 43 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:04:09 44 Marceli Boguslawski (Pol) Wibatech Merx 0:04:13 45 Danny Van Der Tuuk (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 46 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 0:04:17 47 Žiga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:04:19 48 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:04:46 49 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:25 50 Maxime Chevalier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 51 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence 0:05:26 52 Arvid De Kleijn (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:05:27 53 Markus Wildauer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:05:33 54 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko Marseille Provence 0:05:45 55 Lars Van Den Berg (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:05:49 56 Michal Podlaski (Pol) Wibatech Merx 0:05:50 57 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:06:16 58 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence 0:06:17 59 Felix Alejandro Baron Castillo (Col) Team Illuminate 0:07:04 60 Aljaž Prah (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:07:11 61 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 0:07:19 62 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:07:38 63 Matteo Badilatti (Sui) Israel Cycling Academy 0:07:42 64 Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 0:07:48 65 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 66 David Per (Slo) Adria Mobil 0:08:12 67 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:08:19 68 Kacper Kistowski (Pol) Wibatech Merx 0:08:20 69 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:08:24 70 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 0:08:41 71 Barnabás Peák (Hun) Mitchelton - Scott 0:09:32 72 Patrick Müller (Sui) Vital Concept - B&B Hotels 0:09:38 73 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:09:39 74 Tobias Nolde (Ger) P&S Metalltechnik 0:09:41 75 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:09:42 76 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 0:09:44 77 Timothy Guy (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:10:08 78 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:10:20 79 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:11:03 80 Patrick Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:11:52 81 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 82 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 0:11:58 83 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:02 84 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:12:03 85 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:05 86 Dominik Hrinkow (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:12:27 87 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:14:33 88 Robert Jägeler (Ger) P&S Metalltechnik 0:14:40 89 Florian Kierner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:14:42 90 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:14:56 91 Marco Friedrich (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:15:04 92 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 0:15:53 93 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:16:21 94 Florian Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:16:26 95 Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team 0:16:53 96 Samuele Rivi (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:16:57 97 Jonas Sonnleitner (Ger) P&S Metalltechnik 0:17:06 98 Jonathan Dinkler (Ger) P&S Metalltechnik 0:17:41 99 James Fouche (Nzl) Mitchelton - Scott 0:18:11 100 Andreas Hofer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:24:39 101 Claudio Longhitano (Ita) Team Illuminate 0:24:49 102 Jonas Rapp (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:28:28 103 Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli Sidermec 0:29:37 104 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:31:00 105 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott 0:32:44 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Хорватии CRO Race многодневная велогонка гонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour



