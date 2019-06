Tour de Hongrie-2019. Этап 2 Категория:

Вчера, 19:18 Balassagyarmat - Miskolc, 201 км 1 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 5:10:14 2 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:01:00 3 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 4 Matej Zahálka (Cze) Elkov - Author 5 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 6 Márton Dina (Hun) Kometa Cycling Team 7 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 8 Luis Angel Maté Mardones (Esp) Cofidis Solutions Crédits 9 Hayden McCormick (Nzl) Team BridgeLane 10 Attila Valter (Hun) CCC Development Team 11 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 12 Jeroen Pattyn (Bel) Team Differdange - GeBa 13 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 14 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 15 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli Sidermec 16 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 17 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Kometa Cycling Team 18 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 19 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 20 Lionel Mawditt (Aus) Team BridgeLane 21 Michal Paluta (Pol) CCC Development Team 22 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 23 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 24 Karel Hník (Cze) Elkov - Author 25 Jan Bárta (Cze) Elkov - Author 26 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 27 Viktor Filutás (Hun) Pannon Cycling Team 28 Erik Fetter (Hun) Pannon Cycling Team 29 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 30 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 31 Jacob Eriksson (Swe) Team Coop 32 Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid 33 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Author 34 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 35 Albert Muela Galvez (Esp) EvoPro Racing 36 Piotr Brozyna (Pol) CCC Development Team 37 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 38 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 39 Jaime Alberto Restrepo Diosa (Col) Team Novak 40 András Szatmáry (Hun) Pannon Cycling Team 0:05:43 41 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 42 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 43 Scott Bowden (Aus) Team BridgeLane 44 Harrison Sweeny (Aus) EvoPro Racing 45 František Sisr (Cze) Elkov - Author 0:07:16 46 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 0:07:25 47 Adam Karl (Hun) Hungary 48 Tom Thill (Lux) Team Differdange - GeBa 0:09:37 49 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 50 Yehor Dementiev (Ukr) Team Novak 0:10:42 51 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:11:03 52 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:11:21 53 Ðorde Duric (Srb) Serbia 54 Nicholas White (Aus) Team BridgeLane 55 Andrej Galovic (Srb) Serbia 56 Gabriel Muller (Fra) Team Differdange - GeBa 57 Jon Božic (Slo) Adria Mobil 58 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:13:22 59 Tomáš Schühler (Cze) AC Sparta Praha 60 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 61 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 62 Thomas Deruette (Bel) Team Differdange - GeBa 63 Jan Stöhr (Cze) AC Sparta Praha 64 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 65 Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Crédits 66 Peter Koning (Ned) EvoPro Racing 67 Stanislaw Aniolkowski (Pol) CCC Development Team 68 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 69 Daniel Arroyave Cañas (Col) Team Novak 70 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Author 71 Michal Schuran (Cze) AC Sparta Praha 72 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 73 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 74 Eirik Lunder (Nor) Team Coop 75 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 76 Tomáš Kalojíros (Cze) AC Sparta Praha 77 Aaron Grosser (Ger) Bike Aid 78 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 79 Ayden Toovey (Aus) Team BridgeLane 80 Victor Lafay (Fra) Cofidis Solutions Crédits 81 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 82 Gergo Orosz (Hun) Pannon Cycling Team 0:16:10 83 Balázs Rózsa (Hun) Team Differdange - GeBa 84 Miklos Szabo (Svk) Pannon Cycling Team 85 Damian Papierski (Pol) CCC Development Team 86 Michele Gazzoli (Ita) Kometa Cycling Team 87 Roberto González (Pan) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 88 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 89 Dániel Móricz (Hun) Pannon Cycling Team 90 Daniel Viegas (Por) Kometa Cycling Team 91 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 92 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 93 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 94 Wilmar Molina Rico (Col) Team Novak 95 Petr Malán (Cze) AC Sparta Praha 96 Alois Kankovský (Cze) Elkov - Author 97 Daire Feeley (Irl) EvoPro Racing 0:19:14 98 Luke Mudgway (Nzl) EvoPro Racing 99 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 100 Wouter Wippert (Ned) EvoPro Racing 101 Ádám Pápai (Hun) Hungary 102 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 103 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 104 Ferenc Szöllosi (Hun) Hungary 105 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 106 Toni Franz (Ger) Team Differdange - GeBa 107 Chih Hao Tu (Tpe) CCC Development Team 108 Stefan Stefanovic (Srb) Serbia 109 Marko Danilovic (Srb) Serbia 110 Krisztián Lovassy (Hun) Hungary 111 Carol-Eduard Novak (Rou) Team Novak 0:19:18 112 Balázs Vas (Hun) Hungary 0:28:12 113 Karol Wawrzyniak (Pol) CCC Development Team 114 Dušan Veselinovic (Srb) Serbia DNF Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy DNF Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop DNS Andre Sotberg (Nor) Team Coop Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 9:53:14 2 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:01:07 3 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:01:10 4 Jan Bárta (Cze) Elkov - Author 0:01:12 5 Piotr Brozyna (Pol) CCC Development Team 0:01:14 6 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 7 Michal Paluta (Pol) CCC Development Team 0:01:15 8 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 0:01:16 9 Márton Dina (Hun) Kometa Cycling Team 0:01:18 10 Erik Fetter (Hun) Pannon Cycling Team 0:01:19 11 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 12 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Kometa Cycling Team 13 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 14 Attila Valter (Hun) CCC Development Team 0:01:20 15 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 16 Karel Hník (Cze) Elkov - Author 0:01:21 17 Luis Angel Maté Mardones (Esp) Cofidis Solutions Crédits 18 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 19 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 20 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:01:22 21 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Author 0:01:23 22 Hayden McCormick (Nzl) Team BridgeLane 0:01:24 23 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 24 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 25 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 0:01:25 26 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli Sidermec 0:01:28 27 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:29 28 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:01:39 29 Lionel Mawditt (Aus) Team BridgeLane 0:01:46 30 Viktor Filutás (Hun) Pannon Cycling Team 0:01:49 31 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:02:10 32 Jeroen Pattyn (Bel) Team Differdange - GeBa 0:02:44 33 Albert Muela Galvez (Esp) EvoPro Racing 0:03:32 34 Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid 0:04:13 35 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:05:57 36 František Sisr (Cze) Elkov - Author 0:07:34 37 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 0:07:53 38 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:08:39 39 András Szatmáry (Hun) Pannon Cycling Team 0:08:54 40 Jaime Alberto Restrepo Diosa (Col) Team Novak 0:09:35 41 Harrison Sweeny (Aus) EvoPro Racing 0:10:00 42 Tom Thill (Lux) Team Differdange - GeBa 0:11:23 43 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:12:35 44 Yehor Dementiev (Ukr) Team Novak 0:13:14 45 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:13:32 46 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 0:13:42 47 Stanislaw Aniolkowski (Pol) CCC Development Team 48 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:13:44 49 Aaron Grosser (Ger) Bike Aid 0:13:48 50 Scott Bowden (Aus) Team BridgeLane 0:14:06 51 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:14:07 52 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 0:14:08 53 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 0:14:10 54 Victor Lafay (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:14:20 55 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Author 0:14:25 56 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:15:45 57 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:15:56 58 Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Crédits 0:16:01 59 Ðorde Duric (Srb) Serbia 0:16:06 60 Ayden Toovey (Aus) Team BridgeLane 0:17:15 61 Tomáš Kalojíros (Cze) AC Sparta Praha 0:17:45 62 Adam Karl (Hun) Hungary 0:17:53 63 Jacob Eriksson (Swe) Team Coop 0:18:27 64 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 0:18:29 65 Michele Gazzoli (Ita) Kometa Cycling Team 0:18:31 66 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:19:30 67 Roberto González (Pan) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:19:35 68 Gabriel Muller (Fra) Team Differdange - GeBa 0:20:01 69 Nicholas White (Aus) Team BridgeLane 0:20:13 70 Thomas Deruette (Bel) Team Differdange - GeBa 0:20:53 71 Daniel Arroyave Cañas (Col) Team Novak 0:21:45 72 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:21:49 73 Michal Schuran (Cze) AC Sparta Praha 0:21:53 74 Matej Zahálka (Cze) Elkov - Author 0:21:57 75 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 0:22:09 76 Daire Feeley (Irl) EvoPro Racing 0:22:17 77 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:23:54 78 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 0:24:45 79 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:25:20 80 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:25:23 81 Jon Božic (Slo) Adria Mobil 0:26:57 82 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:27:46 83 Wilmar Molina Rico (Col) Team Novak 0:28:35 84 Andrej Galovic (Srb) Serbia 0:28:56 85 Alois Kankovský (Cze) Elkov - Author 0:29:16 86 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 0:29:34 87 Toni Franz (Ger) Team Differdange - GeBa 0:29:55 88 Chih Hao Tu (Tpe) CCC Development Team 0:30:19 89 Peter Koning (Ned) EvoPro Racing 0:30:41 90 Eirik Lunder (Nor) Team Coop 0:30:55 91 Tomáš Schühler (Cze) AC Sparta Praha 0:31:01 92 Jan Stöhr (Cze) AC Sparta Praha 0:31:06 93 Luke Mudgway (Nzl) EvoPro Racing 0:31:20 94 Balázs Rózsa (Hun) Team Differdange - GeBa 0:32:04 95 Dániel Móricz (Hun) Pannon Cycling Team 0:32:08 96 Daniel Viegas (Por) Kometa Cycling Team 0:32:20 97 Marko Danilovic (Srb) Serbia 0:32:31 98 Damian Papierski (Pol) CCC Development Team 0:33:30 99 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:33:38 100 Miklos Szabo (Svk) Pannon Cycling Team 0:34:14 101 Krisztián Lovassy (Hun) Hungary 0:34:54 102 Ferenc Szöllosi (Hun) Hungary 0:36:46 103 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 0:38:04 104 Wouter Wippert (Ned) EvoPro Racing 0:38:05 105 Petr Malán (Cze) AC Sparta Praha 0:38:07 106 Gergo Orosz (Hun) Pannon Cycling Team 0:39:28 107 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:40:19 108 Stefan Stefanovic (Srb) Serbia 0:40:35 109 Ádám Pápai (Hun) Hungary 0:44:27 110 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 0:45:01 111 Carol-Eduard Novak (Rou) Team Novak 0:45:29 112 Karol Wawrzyniak (Pol) CCC Development Team 0:45:44 113 Dušan Veselinovic (Srb) Serbia 0:50:00 114 Balázs Vas (Hun) Hungary 0:50:11 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 