Тур Словакии-2019. Этап 4

Сегодня, 16:51 Hlohovec - Senica, 142,1 км 1 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 3:17:36 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 3 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 4 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 5 Matteo Pelucchi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 7 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 8 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 9 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 10 Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 11 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 12 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 13 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 14 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 15 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 16 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 17 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 18 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 19 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:00:04 20 Niklas Märkl (Ger) Team Sunweb Development 21 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Readynez Cycling Team 22 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 23 Lukás Kubis (Svk) Dukla Banska Bystrica 24 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 25 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 26 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 27 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 28 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 29 Alexandr Kulikovskiy (Rus) Gazprom–Rusvelo 30 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 31 Sylwester Janiszewski (Pol) Voster ATS Team 32 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 33 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 34 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 35 Edo Maas (Ned) Team Sunweb Development 36 Leon Heinschke (Ger) Team Sunweb Development 37 Jan Bárta (Cze) Elkov-Author 38 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 39 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 40 Pawel Franczak (Pol) Voster ATS Team 41 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 42 Alexandre Delettre (Fra) Delko Marseille Provence KTM 43 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 44 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 45 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 46 Frantisek Sisr (Cze) Elkov-Author 47 Tim Naberman (Ned) Team Sunweb Development 48 Amaro Antunes (Por) CCC Team 49 Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 50 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 51 Matthew Beers (Rsa) UAE Team Emirates 52 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 53 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 54 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 55 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 56 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 57 Aljaz Omrzel (Slo) Adria Mobil 58 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 59 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 60 Martin Alexander Salmon (Ger) Team Sunweb Development 61 Matús Stocek (Svk) Slovakia 62 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 63 Justin Timmermans (Ned) Roompot-Charles 64 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 65 Michal Schlegel (Cze) Elkov-Author 66 Dominik Neuman (Cze) Elkov-Author 67 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 68 Matej Zahálka (Cze) Elkov-Author 69 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 70 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 71 Alexander Porsev (Rus) Gazprom–Rusvelo 72 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:00:19 73 Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 74 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:20 75 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:23 76 Alexis Renard (Fra) Israel Cycling Academy 77 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:26 78 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 79 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 80 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:29 81 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 82 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:00:34 83 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 84 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:00:55 85 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:01:19 86 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 87 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 88 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 89 Mateusz Grabis (Pol) Voster ATS Team 90 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 91 Simon Carr (Gbr) Delko Marseille Provence KTM 92 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Riwal Readynez Cycling Team 93 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:01:26 94 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 95 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 0:01:40 96 Dávid Kasko (Svk) Slovakia 0:02:14 97 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 98 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 99 Aljaz Jarc (Slo) Adria Mobil 100 Fabian Steininger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 101 Leszek Plucinski (Pol) Voster ATS Team 102 Florian Kierner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 103 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 104 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 105 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:02:29 106 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:27 107 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 108 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 109 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 110 Róbert Málik (Svk) Slovakia 111 Juraj Lajcha (Svk) Slovakia 112 Nils Sinschek (Ned) Team Sunweb Development 113 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 114 András Forray (Hun) Pannon Cycling Team 115 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom–Rusvelo 116 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 117 Team Szymon Krawczyk (Pol) Voster ATS Team 118 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 119 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 120 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 121 Benjamin Brkic (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 122 Michael Kukrle (Cze) Elkov-Author 0:04:14 123 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 0:06:37 124 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 125 Mamyr Stash (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:07:25 126 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 127 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 128 Stanislav Béres (Svk) Slovakia 129 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:07:27 130 Idar Andersen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 131 Ludvig Anton Wacker (Den) Team Sunweb Development 132 Gergo Orosz (Hun) Pannon Cycling Team 133 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:06 134 Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles 135 Richard Coma (Svk) Slovakia 0:08:34 DNF David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ Итоговая генеральная классификация: 1 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 17:14:21 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:00:01 3 Stefan Kung (Swi) Groupama-FDJ 0:00:03 4 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:00:17 5 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 0:00:21 6 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:00:26 7 Matthias Brandle (Aut) Israel Cycling Academy 0:00:28 8 Lukas Poestlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:34 9 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:40 10 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:00:41 11 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:44 12 Leon Heinschke (Ger) Team Sunweb Development 0:00:45 13 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:46 14 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:54 15 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 0:00:55 16 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:17 17 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:19 18 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:24 19 Frantisek Sisr (Cze) Elkov-Author 0:01:26 20 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:01:35 21 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:01:38 22 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 23 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 0:01:42 24 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:01:44 25 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:47 26 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:01:53 27 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:54 28 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:01:58 29 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:00 30 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 0:02:03 31 Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:23 32 Jan Bárta (Cze) Elkov-Author 0:02:34 33 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:02:35 34 Michael Morkov (Den) Deceuninck-QuickStep 35 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:02:38 36 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:43 37 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:02:56 38 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:02:57 39 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:03:00 40 Tim Naberman (Ned) Team Sunweb Development 0:03:02 41 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:03:03 42 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:03:08 43 Matej Zalka (Cze) Elkov-Author 0:03:11 44 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:03:12 45 Dominik Neuman (Cze) Elkov-Author 0:03:13 46 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:03:14 47 Remy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:03:16 48 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:18 49 Niklas Markl (Ger) Team Sunweb Development 0:03:19 50 Matthew Beers (Rsa) UAE Team Emirates 51 Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:03:24 52 Michal Schlegel (Cze) Elkov-Author 0:03:25 53 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 54 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:26 55 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:03:27 56 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:03:28 57 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:03:30 58 Lukas Kubis (Svk) Dukla Banska Bystrica 59 Alexander Porsev (Rus) Gazprom–Rusvelo 60 Justin Timmermans (Ned) Roompot-Charles 0:03:31 61 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:03:32 62 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:34 63 Matas Stocek (Svk) Slovakia 64 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 65 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:35 66 Aljaz Omrzel (Slo) Adria Mobil 0:03:36 67 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:42 68 Alexis Renard (Fra) Israel Cycling Academy 0:03:47 69 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:03:50 70 Sylwester Janiszewski (Pol) Voster ATS Team 0:03:52 71 Alexandr Kulikovskiy (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:03:54 72 Martin Alexander Salmon (Ger) Team Sunweb Development 0:03:55 73 Mateusz Grabis (Pol) Voster ATS Team 74 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:59 75 Alexandre Delettre (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:13 76 Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:18 77 Peter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:04:25 78 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 0:04:28 79 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 80 Matteo Pelucchi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:29 81 Pawel Franczak (Pol) Voster ATS Team 82 Rasmus Bagh Wallin (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:36 83 Tobias March Kongstad (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:49 84 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 85 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 0:04:58 86 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:05:25 87 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:05:30 88 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:05:32 89 Aljaz Jarc (Slo) Adria Mobil 0:05:36 90 Florian Kierner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:45 91 Simon Carr (Gbr) Delko Marseille Provence KTM 92 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 0:05:50 93 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:05:54 94 Fabian Steininger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:06:16 95 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:06:20 96 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:06:40 97 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:06:41 98 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:06:48 99 Nils Sinschek (Ned) Team Sunweb Development 0:06:50 100 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 0:06:53 101 Leszek Plucinski (Pol) Voster ATS Team 0:06:54 102 Michael Kukrle (Cze) Elkov-Author 0:06:59 103 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:07:15 104 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:07:22 105 Edo Maas (Ned) Team Sunweb Development 0:07:41 106 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:08:01 107 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:03 108 Team Szymon Krawczyk (Pol) Voster ATS Team 0:08:08 109 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:08:41 110 Robert Malik (Svk) Slovakia 0:08:42 111 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:54 112 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:09:02 113 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:09:07 114 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:09:22 115 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:09:45 116 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 0:09:50 117 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:10:20 118 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:10:24 119 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:11:16 120 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:11:28 121 Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles 0:11:35 122 David Kasko (Svk) Slovakia 0:13:26 123 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:13:36 124 Juraj Lajcha (Svk) Slovakia 0:14:25 125 Idar Andersen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:15:21 126 Andres Forray (Hun) Pannon Cycling Team 0:15:51 127 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:16:01 128 Stanislav Béres (Svk) Slovakia 0:17:56 129 Benjamin Brkic (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:19:07 130 Martin Vlcak (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:19:08 131 Gergo Orosz (Hun) Pannon Cycling Team 0:20:11 132 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:21:29 133 Mamyr Stash (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:22:29 134 Richard Coma (Svk) Slovakia 0:25:07 135 Ludvig Anton Wacker (Den) Team Sunweb Development 0:25:13 