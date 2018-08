Bretagne Classic - Ouest-France-2018 Категория:

Сегодня, 18:12 Plouay - Plouay, 256,9 км 1 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 6:16:34 2 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:03 4 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:01:13 5 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 6 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 7 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:01:15 8 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:01:17 9 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:18 10 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 0:01:24 11 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 12 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 13 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 14 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 15 Dion Smith (Nzl) Wanty-Groupe Gobert 16 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 17 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic 19 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 21 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 22 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 23 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 24 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 25 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 26 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 27 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert 28 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 29 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 30 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 31 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Club 32 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 33 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 34 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 35 Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo 36 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 37 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 38 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 39 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 40 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 41 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 42 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 43 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 44 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 45 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 46 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 47 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 48 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 49 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 50 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 51 Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ 52 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 53 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert 54 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 55 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 56 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 57 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:32 58 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 59 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:11 60 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 61 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 62 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 0:02:55 63 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:03:42 64 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 0:03:54 65 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:03:56 66 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:04:27 67 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Club 0:06:30 68 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo-Samsic 0:06:31 69 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 70 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 0:06:32 71 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 72 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:06:33 73 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Club 74 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:35 75 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:07:51 DNF Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates DNF Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates DNF Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates DNF Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates DNF Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Logan Owen (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ DNF Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ DNF Magnus Cort (Den) Astana Pro Team DNF Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo DNF Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo DNF Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo DNF Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team DNF Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team DNF Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team DNF Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team DNF Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida DNF Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida DNF Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida DNF Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe DNF Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe DNF Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe DNF Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe DNF Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe DNF Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data DNF Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data DNF Lachlan Morton (Aus) Dimension Data DNF Ben O'Connor (Aus) Dimension Data DNF Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data DNF Jaco Venter (Rsa) Dimension Data DNF Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal DNF Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal DNF Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal DNF Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNF Carlos Barbero (Spa) Movistar Team DNF Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team DNF Hector Carretero (Spa) Movistar Team DNF Victor De La Parte (Spa) Movistar Team DNF Marc Soler (Spa) Movistar Team DNF Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors DNF Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors DNF Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors DNF Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott DNF Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott DNF Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott DNF Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott DNF Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott DNF Fabien Grellier (Fra) Direct Energie DNF Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie DNF Paul Ourselin (Fra) Direct Energie DNF Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin DNF Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin DNF Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin DNF Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin DNF Willie Smit (Rsa) Katusha-Alpecin DNF Julien Morice (Fra) Vital Concept Club DNF Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club DNF David Lopez Garcia (Spa) Team Sky DNS Owain Doull (Gbr) Team Sky DNF Kenny Elissonde (Fra) Team Sky DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky DNS Christopher Lawless (Gbr) Team Sky DNF Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky DNF Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale DNF Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale DNF Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Clement Russo (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb DNF Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb DNF Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo DNF Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo DNF Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo DNF Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia DNF Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia DNF Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia DNF Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia DNF Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert DNF Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM DNF Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 