Tour de l’Avenir-2019. Этап 1

Marmande - Marmande, 128,8 км

1 JØRGENSEN Mathias Norsgaard (DEN) 2:58:49

2 HAYTER Ethan (GBR) 0:00:52

3 PIDCOCK Thomas (GBR) 0:00:52

4 MÄRKL Niklas (GER) 0:00:52

5 BISSEGGER Stefan (SUI) 0:00:52

6 EEKHOFF Nils (NED) 0:00:52

7 GROVES Kaden (AUS) 0:00:52

8 HERNANDEZ Michael (USA) 0:00:52

9 SLEEN Torjus (NOR) 0:00:52

10 BAYER Tobias (AUT) 0:00:52

11 HEIDERSCHEID Colin (LUX) 0:00:52

12 FINKŠT Tilen (SLO) 0:00:52

13 KELEMEN Petr (CZE) 0:00:52

14 LAPIERRE Louis (FRA) 0:00:52

15 VAN TRICHT Stan (BEL) 0:00:52

16 PEÁK Barnabás (HUN) 0:00:52

17 FETTER Erik (HUN) 0:00:52

18 FOSS Tobias S. (NOR) 0:00:52

19 JORGENSON Matteo (USA) 0:00:52

20 GIRMAY HAILU Biniam (ERI) 0:00:52

21 TEJADA CANACUE Harold Alfonso (COL) 0:00:52

22 ZUKOWSKY Nickolas (CAN) 0:00:52

23 REYNDERS Jens (BEL) 0:00:52

24 RONDEAU Fabien (FRA) 0:00:52

25 HECHT Gage (USA) 0:00:52

26 BOILEAU Alan (FRA) 0:00:52

27 VANSEVENANT Mauri (BEL) 0:00:52

28 HOLSTAD Ludvik Aspelund (NOR) 0:00:52

29 ACOSTA Thomas (FRA) 0:00:52

30 LÜSCHER Damian (SUI) 0:00:52

31 GAMPER Patrick (AUT) 0:00:52

32 HALLER Patrick (GER) 0:00:52

33 SCHELLING Ide (NED) 0:00:52

34 OLDANI Stefano (ITA) 0:00:52

35 KLUCKERS Arthur (LUX) 0:00:52

36 BAGIOLI Andrea (ITA) 0:00:52

37 BATTISTELLA Samuele (ITA) 0:00:52

38 CONCA Filippo (ITA) 0:00:52

39 RUTSCH Jonas (GER) 0:00:52

40 CHAMPOUSSIN Clément (FRA) 0:00:52

41 LOUVET Louis (FRA) 0:00:52

42 GUGLIELMI Simon (FRA) 0:00:52

43 BURGAUDEAU Mathieu (FRA) 0:00:52

44 EVANS Alexander (AUS) 0:00:52

45 FATKULLIN Valerii (RUS) 0:00:52

46 ARENSMAN Thymen (NED) 0:00:52

47 TORO CAICEDO Cristian Alexander (ECU) 0:00:52

48 BERRADE FERNANDEZ Urko (ESP) 0:00:52

49 GARCIA SOSA Jhojan Orlando (COL) 0:00:52

50 FOULON Dorian (FRA) 0:00:52

51 CARVALHO Gonçalo (POR) 0:00:52

52 SAROKA Aliaksandr (BLR) 0:00:52

53 DEBESAY Yacob (ERI) 0:00:52

54 ČEMAŽAR Nik (SLO) 0:00:52

55 PRIES Cédric (LUX) 0:00:52

56 ROSSINI Quentin (FRA) 0:00:52

57 RIES Michel (LUX) 0:00:52

58 MONIQUET Sylvain (BEL) 0:00:52

59 DOLEATTO Aurélien (FRA) 0:00:52

60 PARRA CUERDA Jose Felix (ESP) 0:00:52

61 ALBA BOLIVAR Juan Diego (COL) 0:00:52

62 CEPEDA Jefferson (ECU) 0:00:52

63 HARO Wilson (ECU) 0:00:52

64 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier (ESP) 0:00:52

65 LALBA Clement (FRA) 0:00:52

66 MAGENNIS Liam (AUS) 0:00:52

67 SCOTT Robert (GBR) 0:00:52

68 QUINTEROS Alexis (ECU) 0:00:52

69 GUILLOT Jocelyn (FRA) 0:00:52

70 FRIEDRICH Marco (AUT) 0:00:52

71 JARNET Maxime (FRA) 0:00:52

72 BROWN Jim (GBR) 0:00:52

73 SEDLÁČEK Vojtěch (CZE) 0:00:52

74 SHPAKOUSKI Yahor (BLR) 0:00:52

75 BALFOUR Stuart (GBR) 0:00:52

76 HAIDET Lance (USA) 0:00:52

77 LEBRETON Jacques (FRA) 0:00:52

78 JARC Aljaž (SLO) 0:00:52

79 MARCHUK Dzianis (BLR) 0:00:52

80 PEÑA JIMENEZ Jesus David (COL) 0:00:52

81 AGIRRE EGAÑA Jon (ESP) 0:00:52

82 VOLKAU Ilya (BLR) 0:00:52

83 HEALY Ben (IRL) 0:00:52

84 MAGALHÃES Jorge (POR) 0:00:52

85 SEKKAK Imad (MAR) 0:00:52

86 VOIGT Eric (USA) 0:00:52

87 ROBERGE Adam (CAN) 0:00:52

88 GALL Felix (AUT) 0:00:52

89 ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo (ESP) 0:00:52

90 MONTENEGRO Santiago (ECU) 0:00:52

91 DINA Dániel (HUN) 0:00:52

92 SHAUCHENKA Siarhei (BLR) 0:00:52

93 VALTER Attila (HUN) 0:00:52

94 ANDERSEN Idar (NOR) 0:00:52

95 DEBONS Antoine (SUI) 0:00:52

96 HOČEVAR Kristjan (SLO) 0:00:52

97 TSIMOSHYK Uladzislau (BLR) 0:00:52

98 POTTER Michael (AUS) 0:00:52

99 VERMEULEN Moran (AUT) 0:00:52

100 LAZKANO LOPEZ Oier (ESP) 0:00:52

101 HEINSCHKE Leon (GER) 0:00:52

102 JENNER Samuel (AUS) 0:00:52

103 WÆRENSKJOLD Søren (NOR) 0:00:52

104 SUTER Joel (SUI) 0:00:52

105 FOKIN Mikhail (RUS) 0:03:56

106 VAN WILDER Ilan (BEL) 0:00:52

107 PRODHOMME Nicolas (FRA) 0:00:52

108 NEKRASOV Denis (RUS) 0:00:52

109 ALEOTTI Giovanni (ITA) 0:00:52

110 COVI Alessandro (ITA) 0:00:52

111 HOOLE Daan (NED) 0:00:52

112 PRIMOŽIČ Jaka (SLO) 0:00:52

113 TEWELDE Robel (ERI) 0:00:52

114 RUBIO REYES Einer Augusto (COL) 0:00:52

115 ZIMMERMANN Georg (GER) 0:00:52

116 HULGAARD Morten (DEN) 0:00:52

117 WILDAUER Markus (AUT) 0:00:52

118 KRON Andreas Lorentz (DEN) 0:00:52

119 VERSCHAEVE Viktor (BEL) 0:00:52

120 VAN DEN BERG Lars (NED) 0:00:52

121 JACOBS Johan (SUI) 0:00:52

122 KATERBERG Ben (CAN) 0:00:52

123 SIDOROV Igor (RUS) 0:05:37

124 WRIGHT Fred (GBR) 0:00:52

125 AGUT Maxime (FRA) 0:05:37

126 PRICE-PEJTERSEN Johan (DEN) 0:00:52

127 NIELSEN Andreas (DEN) 0:00:52

128 URIANSTAD Martin Bugge (NOR) 0:06:19

129 WHITE Nicholas (AUS) 0:00:52

130 SHEEHAN Riley (USA) 0:06:19

131 FROIDEVAUX Robin (SUI) 0:00:52

132 INKELAAR Kevin (NED) 0:00:52

133 SHERSTNEV Timofei (RUS) 0:08:03

134 GERVAIS Laurent (CAN) 0:08:16

135 COTE Pier Andre (CAN) 0:00:52

136 CHRETIEN Charles-Etienne (CAN) 0:08:16

137 HEIDEMANN Miguel (GER) 0:08:30

138 HINDSGAUL MADSEN Jacob (DEN) 0:08:56

139 HORVAT Žiga (SLO) 0:08:56

140 CAMPOS Francisco (POR) 0:08:56

141 SILVA Afonso (POR) 0:00:52

142 MULUEBERHAN Henok (ERI) 0:09:46

143 WEYRICH Maxime (LUX) 0:10:50

144 VAS Balázs (HUN) 0:10:50

145 LANGELLA Lilian (FRA) 0:10:50

146 SAMUDIO Carlos (PAN) 0:10:50

147 CONTER Ken (LUX) 0:10:54

148 KARL Adam (HUN) 0:00:52

149 MOTA Guilherme (POR) 0:00:52

150 LOPEZ GRANIZO Harold Martin (ECU) 0:15:17

151 O'MAHONY Daragh (IRL) 0:16:13

152 TESFAZION Natnael (ERI) 0:00:52

153 SALVADOR Marcelo (POR) 0:00:52

154 BUSTAMANTE RUDA Adrian Camilo (COL) 0:00:52

DNF HABTEMICHAEL Daniel (ERI)

DNF VTIURIN Anton (RUS)