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Tour de l’Avenir-2019. Этап 1

Tour de l’Avenir-2019. Этап 1

 

Marmande - Marmande, 128,8 км

1 JØRGENSEN Mathias Norsgaard (DEN) 2:58:49
2 HAYTER Ethan (GBR) 0:00:52
3 PIDCOCK Thomas (GBR) 0:00:52
4 MÄRKL Niklas (GER) 0:00:52
5 BISSEGGER Stefan (SUI) 0:00:52
6 EEKHOFF Nils (NED) 0:00:52
7 GROVES Kaden (AUS) 0:00:52
8 HERNANDEZ Michael (USA) 0:00:52
9 SLEEN Torjus (NOR) 0:00:52
10 BAYER Tobias (AUT) 0:00:52
11 HEIDERSCHEID Colin (LUX) 0:00:52
12 FINKŠT Tilen (SLO) 0:00:52
13 KELEMEN Petr (CZE) 0:00:52
14 LAPIERRE Louis (FRA) 0:00:52
15 VAN TRICHT Stan (BEL) 0:00:52
16 PEÁK Barnabás (HUN) 0:00:52
17 FETTER Erik (HUN) 0:00:52
18 FOSS Tobias S. (NOR) 0:00:52
19 JORGENSON Matteo (USA) 0:00:52
20 GIRMAY HAILU Biniam (ERI) 0:00:52
21 TEJADA CANACUE Harold Alfonso (COL) 0:00:52
22 ZUKOWSKY Nickolas (CAN) 0:00:52
23 REYNDERS Jens (BEL) 0:00:52
24 RONDEAU Fabien (FRA) 0:00:52
25 HECHT Gage (USA) 0:00:52
26 BOILEAU Alan (FRA) 0:00:52
27 VANSEVENANT Mauri (BEL) 0:00:52
28 HOLSTAD Ludvik Aspelund (NOR) 0:00:52
29 ACOSTA Thomas (FRA) 0:00:52
30 LÜSCHER Damian (SUI) 0:00:52
31 GAMPER Patrick (AUT) 0:00:52
32 HALLER Patrick (GER) 0:00:52
33 SCHELLING Ide (NED) 0:00:52
34 OLDANI Stefano (ITA) 0:00:52
35 KLUCKERS Arthur (LUX) 0:00:52
36 BAGIOLI Andrea (ITA) 0:00:52
37 BATTISTELLA Samuele (ITA) 0:00:52
38 CONCA Filippo (ITA) 0:00:52
39 RUTSCH Jonas (GER) 0:00:52
40 CHAMPOUSSIN Clément (FRA) 0:00:52
41 LOUVET Louis (FRA) 0:00:52
42 GUGLIELMI Simon (FRA) 0:00:52
43 BURGAUDEAU Mathieu (FRA) 0:00:52
44 EVANS Alexander (AUS) 0:00:52
45 FATKULLIN Valerii (RUS) 0:00:52
46 ARENSMAN Thymen (NED) 0:00:52
47 TORO CAICEDO Cristian Alexander (ECU) 0:00:52
48 BERRADE FERNANDEZ Urko (ESP) 0:00:52
49 GARCIA SOSA Jhojan Orlando (COL) 0:00:52
50 FOULON Dorian (FRA) 0:00:52
51 CARVALHO Gonçalo (POR) 0:00:52
52 SAROKA Aliaksandr (BLR) 0:00:52
53 DEBESAY Yacob (ERI) 0:00:52
54 ČEMAŽAR Nik (SLO) 0:00:52
55 PRIES Cédric (LUX) 0:00:52
56 ROSSINI Quentin (FRA) 0:00:52
57 RIES Michel (LUX) 0:00:52
58 MONIQUET Sylvain (BEL) 0:00:52
59 DOLEATTO Aurélien (FRA) 0:00:52
60 PARRA CUERDA Jose Felix (ESP) 0:00:52
61 ALBA BOLIVAR Juan Diego (COL) 0:00:52
62 CEPEDA Jefferson (ECU) 0:00:52
63 HARO Wilson (ECU) 0:00:52
64 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier (ESP) 0:00:52
65 LALBA Clement (FRA) 0:00:52
66 MAGENNIS Liam (AUS) 0:00:52
67 SCOTT Robert (GBR) 0:00:52
68 QUINTEROS Alexis (ECU) 0:00:52
69 GUILLOT Jocelyn (FRA) 0:00:52
70 FRIEDRICH Marco (AUT) 0:00:52
71 JARNET Maxime (FRA) 0:00:52
72 BROWN Jim (GBR) 0:00:52
73 SEDLÁČEK Vojtěch (CZE) 0:00:52
74 SHPAKOUSKI Yahor (BLR) 0:00:52
75 BALFOUR Stuart (GBR) 0:00:52
76 HAIDET Lance (USA) 0:00:52
77 LEBRETON Jacques (FRA) 0:00:52
78 JARC Aljaž (SLO) 0:00:52
79 MARCHUK Dzianis (BLR) 0:00:52
80 PEÑA JIMENEZ Jesus David (COL) 0:00:52
81 AGIRRE EGAÑA Jon (ESP) 0:00:52
82 VOLKAU Ilya (BLR) 0:00:52
83 HEALY Ben (IRL) 0:00:52
84 MAGALHÃES Jorge (POR) 0:00:52
85 SEKKAK Imad (MAR) 0:00:52
86 VOIGT Eric (USA) 0:00:52
87 ROBERGE Adam (CAN) 0:00:52
88 GALL Felix (AUT) 0:00:52
89 ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo (ESP) 0:00:52
90 MONTENEGRO Santiago (ECU) 0:00:52
91 DINA Dániel (HUN) 0:00:52
92 SHAUCHENKA Siarhei (BLR) 0:00:52
93 VALTER Attila (HUN) 0:00:52
94 ANDERSEN Idar (NOR) 0:00:52
95 DEBONS Antoine (SUI) 0:00:52
96 HOČEVAR Kristjan (SLO) 0:00:52
97 TSIMOSHYK Uladzislau (BLR) 0:00:52
98 POTTER Michael (AUS) 0:00:52
99 VERMEULEN Moran (AUT) 0:00:52
100 LAZKANO LOPEZ Oier (ESP) 0:00:52
101 HEINSCHKE Leon (GER) 0:00:52
102 JENNER Samuel (AUS) 0:00:52
103 WÆRENSKJOLD Søren (NOR) 0:00:52
104 SUTER Joel (SUI) 0:00:52
105 FOKIN Mikhail (RUS) 0:03:56
106 VAN WILDER Ilan (BEL) 0:00:52
107 PRODHOMME Nicolas (FRA) 0:00:52
108 NEKRASOV Denis (RUS) 0:00:52
109 ALEOTTI Giovanni (ITA) 0:00:52
110 COVI Alessandro (ITA) 0:00:52
111 HOOLE Daan (NED) 0:00:52
112 PRIMOŽIČ Jaka (SLO) 0:00:52
113 TEWELDE Robel (ERI) 0:00:52
114 RUBIO REYES Einer Augusto (COL) 0:00:52
115 ZIMMERMANN Georg (GER) 0:00:52
116 HULGAARD Morten (DEN) 0:00:52
117 WILDAUER Markus (AUT) 0:00:52
118 KRON Andreas Lorentz (DEN) 0:00:52
119 VERSCHAEVE Viktor (BEL) 0:00:52
120 VAN DEN BERG Lars (NED) 0:00:52
121 JACOBS Johan (SUI) 0:00:52
122 KATERBERG Ben (CAN) 0:00:52
123 SIDOROV Igor (RUS) 0:05:37
124 WRIGHT Fred (GBR) 0:00:52
125 AGUT Maxime (FRA) 0:05:37
126 PRICE-PEJTERSEN Johan (DEN) 0:00:52
127 NIELSEN Andreas (DEN) 0:00:52
128 URIANSTAD Martin Bugge (NOR) 0:06:19
129 WHITE Nicholas (AUS) 0:00:52
130 SHEEHAN Riley (USA) 0:06:19
131 FROIDEVAUX Robin (SUI) 0:00:52
132 INKELAAR Kevin (NED) 0:00:52
133 SHERSTNEV Timofei (RUS) 0:08:03
134 GERVAIS Laurent (CAN) 0:08:16
135 COTE Pier Andre (CAN) 0:00:52
136 CHRETIEN Charles-Etienne (CAN) 0:08:16
137 HEIDEMANN Miguel (GER) 0:08:30
138 HINDSGAUL MADSEN Jacob (DEN) 0:08:56
139 HORVAT Žiga (SLO) 0:08:56
140 CAMPOS Francisco (POR) 0:08:56
141 SILVA Afonso (POR) 0:00:52
142 MULUEBERHAN Henok (ERI) 0:09:46
143 WEYRICH Maxime (LUX) 0:10:50
144 VAS Balázs (HUN) 0:10:50
145 LANGELLA Lilian (FRA) 0:10:50
146 SAMUDIO Carlos (PAN) 0:10:50
147 CONTER Ken (LUX) 0:10:54
148 KARL Adam (HUN) 0:00:52
149 MOTA Guilherme (POR) 0:00:52
150 LOPEZ GRANIZO Harold Martin (ECU) 0:15:17
151 O'MAHONY Daragh (IRL) 0:16:13
152 TESFAZION Natnael (ERI) 0:00:52
153 SALVADOR Marcelo (POR) 0:00:52
154 BUSTAMANTE RUDA Adrian Camilo (COL) 0:00:52
DNF HABTEMICHAEL Daniel (ERI)
DNF VTIURIN Anton (RUS)

 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Проблема большинства спринтеров, и я часто говорю об этом, когда смотрю гонки по телевизору, что они всегда слишком долго ждут. А потом они удивляются, когда кто-то начинает спринтовать быстрее них..."

    Совсем еще мальчишка ) 

  • close2you
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    close2you-Фото
    Эх, этот парень радует всех :)
  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото
    Это я к тому, что испанские гонщики вынуждены выступать за иностранные команды, потому что в своих команд высокого уровня мест не хватает. А Астана при всем желании не сможет полностью укомплектоваться своими гонщиками, потому что их мало. И вот одного из них не удержали...
  • Александра
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Александра-Фото

    Мы с мужем сейчас на Лофотенах катаемся, приехали в Свольвер. Постараюсь ничего не пропустить.)

  • SportSpirit
    Binck Bank Tour-2019. Этап 4 (4)
    SportSpirit-Фото
    Психологически важная победа для Lotto Soudal.
  • Zhanzhak
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    Zhanzhak-Фото
    Сравнили. Уже как то говорила, в Европе, в той же Испании любовь к велосипеду в крови. Они рождаются с велосипедом. В Европе династии уже есть велосипедные. А в Казахстане этот вид спорта фактически зарождается. Это не самый популярный вид спорта у нас, но, интерес из года в год растёт. И молодёжь подрастает. Вот сейчас в Усть-Каменогорске прошла гонка, в которой участвовали ещё фактически дети. Кстати, близнецы Винокурова принимали там участие. Так что, его вклад в этот вид спорта очевиден.
  • Ice
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: sergejdriver
    Ну ладно там Кинтано и Вальвердо. И даже Алафилипо. Но за Лученко тут и по сопатке можно получить?

    biggrinbiggrinbiggrin



    Цитата: Николай Н.
    Первый этап, а группу порвали и скорасть приличная. Буду болеть за Лученко и Закарина.

    Есть подозрение, что человек еще на бересте писать учился)))

     

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Луценко второй в генерале..обязан брать генерал.
  • Camel
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (24)
    Camel-Фото

    Похоже, Кэвендишу пора искать место работы на пенсии. Воистину - уходить нужно вовремя.

  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото

    На всех испанских гонщиков испанских команд не хватит. А казахстанских такого уровня раз-два и обчелся...

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