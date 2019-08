Tour de l’Avenir-2019. Этап 3 Категория:

Вчера, 17:41 Montignac-Lascaux - Mauriac, 162,3 км 1 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain 4:02:40 2 Thomas Pidcock (Gbr) Great Britain 0:00:00 3 Stefano Oldani (Ita) Italy 4 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Colombia 5 Tobias Svendsen Foss (Nor) Norway 6 Samuele Battistella (Ita) Italy 7 Urko Berrade Fernandez (Esp) Spain 8 Attila Valter (Hun) Hungary 9 Clément Champoussin (Fra) France 10 Ilan Van Wilder (Bel) Belgium 11 Sylvain Moniquet (Bel) Belgium 12 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Colombia 13 Mauri Vansevenant (Bel) Belgium 14 Andrea Bagioli (Ita) Italy 15 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Colombia 16 Torjus Sleen (Nor) Norway 17 Alexander Evans (Aus) Australia 18 Felix Gall (Aut) Austria 19 Michel Ries (Lux) Luxembourg 20 Jonas Rutsch (Ger) Germany 21 Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador 22 Matteo Jorgenson (Usa) USA 0:00:19 23 Clement Lalba (Fra) Nouvelle-Aquitaine 0:00:28 24 Damian Lüscher (Sui) Switzerland 25 Tobias Bayer (Aut) Austria 0:00:32 26 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Colombia 0:00:33 27 Jocelyn Guillot (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:00:40 28 Filippo Conca (Ita) Italy 29 Nicolas Prodhomme (Fra) France 0:00:42 30 Gonçalo Carvalho (Por) Portugal 31 Lars Van Den Berg (Ned) Netherlands 0:00:44 32 Mathieu Burgaudeau (Fra) France 33 Stan Van Tricht (Bel) Belgium 34 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Spain 0:00:45 35 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Spain 36 Simon Guglielmi (Fra) France 37 Biniam Girmay Hailu (Eri) Eritrea 38 Thymen Arensman (Ned) Netherlands 39 Nickolas Zukowsky (Can) Canada 40 Wilson Haro (Ecu) Ecuador 0:00:51 41 Giovanni Aleotti (Ita) Italy 0:01:00 42 Ben Katerberg (Can) Canada 43 Moran Vermeulen (Aut) Austria 44 Imad Sekkak (Mar) Centre Mondial du Cyclisme 45 Stefan Bissegger (Sui) Switzerland 46 Guilherme Mota (Por) Portugal 47 Georg Zimmermann (Ger) Germany 48 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 49 Jacques Lebreton (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 50 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Colombia 0:01:12 51 Maxime Agut (Fra) Nouvelle-Aquitaine 0:01:16 52 Erik Fetter (Hun) Hungary 53 Alan Boileau (Fra) France 54 Henok Mulueberhan (Eri) Eritrea 0:01:19 55 Lance Haidet (Usa) USA 0:01:25 56 Kristjan Hocevar (Slo) Slovenia 0:01:26 57 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia 58 Alexis Quinteros (Ecu) Ecuador 59 Santiago Montenegro (Ecu) Ecuador 60 Samuel Jenner (Aus) Australia 61 Daragh O'Mahony (Irl) Centre Mondial du Cyclisme 0:01:36 62 Laurent Gervais (Can) Canada 0:01:43 63 Adam Roberge (Can) Canada 64 Liam Magennis (Aus) Australia 0:01:46 65 Yacob Debesay (Eri) Eritrea 66 Jorge Magalhães (Por) Portugal 67 Miguel Heidemann (Ger) Germany 0:01:50 68 Jon Agirre Egaña (Esp) Spain 69 Valerii Fatkullin (Rus) Russia 70 Robel Tewelde (Eri) Eritrea 0:01:52 71 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Denmark 0:01:58 72 Patrick Gamper (Aut) Austria 73 Louis Louvet (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 74 Cristian Alexander Toro Caicedo (Ecu) Ecuador 0:02:24 75 Tilen Finkšt (Slo) Slovenia 0:02:26 76 Aljaž Jarc (Slo) Slovenia 0:02:27 77 Gage Hecht (Usa) USA 0:02:33 78 Stuart Balfour (Gbr) Great Britain 0:02:36 79 Jaka Primožic (Slo) Slovenia 0:02:42 80 Yahor Shpakouski (Blr) Belarus 0:02:52 81 Adam Karl (Hun) Hungary 0:03:00 82 Alessandro Covi (Ita) Italy 0:03:04 83 Andreas Nielsen (Den) Denmark 84 Ide Schelling (Ned) Netherlands 85 Oier Lazkano Lopez (Esp) Spain 0:03:17 86 Maxime Jarnet (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 87 Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Denmark 88 Ben Healy (Irl) Centre Mondial du Cyclisme 0:03:19 89 Mikhail Fokin (Rus) Russia 0:03:25 90 Dorian Foulon (Fra) Nouvelle-Aquitaine 91 Arthur Kluckers (Lux) Luxembourg 0:03:48 92 Fabien Rondeau (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:04:02 93 Žiga Horvat (Slo) Slovenia 0:04:03 94 Joel Suter (Sui) Switzerland 95 Robin Froidevaux (Sui) Switzerland 96 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Norway 97 Patrick Haller (Ger) Germany 98 Louis Lapierre (Fra) Nouvelle-Aquitaine 99 Jim Brown (Gbr) Great Britain 0:04:51 100 Fred Wright (Gbr) Great Britain 101 Jens Reynders (Bel) Belgium 102 Michael Potter (Aus) Australia 103 Cédric Pries (Lux) Luxembourg 104 Dzianis Marchuk (Blr) Belarus 105 Eric Voigt (Usa) USA 106 Quentin Rossini (Fra) Nouvelle-Aquitaine 107 Morten Hulgaard (Den) Denmark 108 Marco Friedrich (Aut) Austria 109 Francisco Campos (Por) Portugal 0:05:16 110 Antoine Debons (Sui) Switzerland 0:05:21 111 Pier Andre Cote (Can) Canada 0:05:45 112 Martin Bugge Urianstad (Nor) Norway 0:06:16 113 Idar Andersen (Nor) Norway 114 Daan Hoole (Ned) Netherlands 115 Vojtech Sedlácek (Cze) Centre Mondial du Cyclisme 116 Thomas Acosta (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:07:02 117 Aurélien Doleatto (Fra) France 118 Leon Heinschke (Ger) Germany 0:08:24 119 Barnabás Peák (Hun) Hungary 0:11:57 120 Niklas Märkl (Ger) Germany 121 Nils Eekhoff (Ned) Netherlands 122 Maxime Weyrich (Lux) Luxembourg 123 Johan Price-Pejtersen (Den) Denmark 124 Petr Kelemen (Cze) Centre Mondial du Cyclisme 0:14:50 125 Ilya Volkau (Blr) Belarus 126 Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Spain 127 Nicholas White (Aus) Australia 128 Robert Scott (Gbr) Great Britain 129 Nik Cemažar (Slo) Slovenia 130 Johan Jacobs (Sui) Switzerland 131 Michael Hernandez (Usa) USA 132 Colin Heiderscheid (Lux) Luxembourg 133 Kaden Groves (Aus) Australia 134 Balázs Vas (Hun) Hungary 135 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Ecuador 136 Charles-Etienne Chretien (Can) Canada 137 Riley Sheehan (Usa) USA 138 Dániel Dina (Hun) Hungary 139 Markus Wildauer (Aut) Austria 0:14:54 140 Søren Wærenskjold (Nor) Norway 0:15:54 DNF Andreas Lorentz Kron (Den) Denmark DNF Ken Conter (Lux) Luxembourg DNF Denis Nekrasov (Rus) Russia DNF Igor Sidorov (Rus) Russia DNF Timofei Sherstnev (Rus) Russia DNF Uladzislau Tsimoshyk (Blr) Belarus DNF Aliaksandr Saroka (Blr) Belarus DNF Siarhei Shauchenka (Blr) Belarus DNF Lilian Langella (Fra) Nouvelle-Aquitaine Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Tobias Svendsen Foss (Nor) Norway 7:40:55 2 Torjus Sleen (Nor) Norway 0:00:00 3 Damian Lüscher (Sui) Switzerland 4 Stefano Oldani (Ita) Italy 0:00:24 5 Samuele Battistella (Ita) Italy 6 Andrea Bagioli (Ita) Italy 7 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain 0:00:26 8 Thomas Pidcock (Gbr) Great Britain 9 Stefan Bissegger (Sui) Switzerland 0:00:32 10 Clément Champoussin (Fra) France 0:00:38 11 Alexander Evans (Aus) Australia 0:00:55 12 Jonas Rutsch (Ger) Germany 0:00:59 13 Mauri Vansevenant (Bel) Belgium 0:01:02 14 Sylvain Moniquet (Bel) Belgium 15 Ilan Van Wilder (Bel) Belgium 16 Filippo Conca (Ita) Italy 0:01:10 17 Lars Van Den Berg (Ned) Netherlands 0:01:12 18 Thymen Arensman (Ned) Netherlands 0:01:13 19 Felix Gall (Aut) Austria 0:01:17 20 Nicolas Prodhomme (Fra) France 0:01:20 21 Mathieu Burgaudeau (Fra) France 0:01:22 22 Simon Guglielmi (Fra) France 0:01:23 23 Giovanni Aleotti (Ita) Italy 0:01:24 24 Attila Valter (Hun) Hungary 0:01:45 25 Stan Van Tricht (Bel) Belgium 0:01:46 26 Urko Berrade Fernandez (Esp) Spain 0:01:47 27 Tobias Bayer (Aut) Austria 0:01:49 28 Alan Boileau (Fra) France 0:01:54 29 Georg Zimmermann (Ger) Germany 0:01:59 30 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 0:02:02 31 Matteo Jorgenson (Usa) USA 0:02:05 32 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Colombia 0:02:09 33 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Colombia 34 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Colombia 35 Moran Vermeulen (Aut) Austria 0:02:17 36 Samuel Jenner (Aus) Australia 0:02:21 37 Michel Ries (Lux) Luxembourg 0:02:22 38 Nickolas Zukowsky (Can) Canada 0:02:32 39 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Spain 40 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Spain 41 Imad Sekkak (Mar) Centre Mondial du Cyclisme 0:02:40 42 Liam Magennis (Aus) Australia 0:02:41 43 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Colombia 0:02:42 44 Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Denmark 0:02:44 45 Jacques Lebreton (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:02:47 46 Ben Katerberg (Can) Canada 47 Erik Fetter (Hun) Hungary 0:03:01 48 Clement Lalba (Fra) Nouvelle-Aquitaine 49 Stuart Balfour (Gbr) Great Britain 0:03:02 50 Kristjan Hocevar (Slo) Slovenia 0:03:10 51 Lance Haidet (Usa) USA 0:03:11 52 Biniam Girmay Hailu (Eri) Eritrea 0:03:14 53 Patrick Gamper (Aut) Austria 0:03:15 54 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Colombia 0:03:21 55 Andreas Nielsen (Den) Denmark 0:03:23 56 Adam Roberge (Can) Canada 0:03:30 57 Ide Schelling (Ned) Netherlands 0:03:32 58 Joel Suter (Sui) Switzerland 0:03:35 59 Robin Froidevaux (Sui) Switzerland 60 Jon Agirre Egaña (Esp) Spain 0:03:37 61 Louis Louvet (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:03:45 62 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia 0:03:48 63 Gonçalo Carvalho (Por) Portugal 0:03:51 64 Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador 0:04:09 65 Guilherme Mota (Por) Portugal 66 Tilen Finkšt (Slo) Slovenia 0:04:10 67 Aljaž Jarc (Slo) Slovenia 0:04:11 68 Yacob Debesay (Eri) Eritrea 0:04:15 69 Gage Hecht (Usa) USA 0:04:19 70 Robel Tewelde (Eri) Eritrea 0:04:21 71 Jaka Primožic (Slo) Slovenia 0:04:26 72 Jocelyn Guillot (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:04:42 73 Jorge Magalhães (Por) Portugal 0:04:55 74 Ben Healy (Irl) Centre Mondial du Cyclisme 0:04:59 75 Wilson Haro (Ecu) Ecuador 0:05:00 76 Patrick Haller (Ger) Germany 0:05:02 77 Maxime Jarnet (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:05:04 78 Oier Lazkano Lopez (Esp) Spain 79 Morten Hulgaard (Den) Denmark 0:05:10 80 Alessandro Covi (Ita) Italy 0:05:13 81 Fred Wright (Gbr) Great Britain 0:05:17 82 Valerii Fatkullin (Rus) Russia 0:05:30 83 Alexis Quinteros (Ecu) Ecuador 0:05:35 84 Santiago Montenegro (Ecu) Ecuador 85 Fabien Rondeau (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:05:49 86 Jens Reynders (Bel) Belgium 0:05:53 87 Michael Potter (Aus) Australia 0:05:56 88 Dorian Foulon (Fra) Nouvelle-Aquitaine 0:05:58 89 Yahor Shpakouski (Blr) Belarus 0:06:03 90 Arthur Kluckers (Lux) Luxembourg 0:06:10 91 Idar Andersen (Nor) Norway 0:06:16 92 Cristian Alexander Toro Caicedo (Ecu) Ecuador 0:06:33 93 Louis Lapierre (Fra) Nouvelle-Aquitaine 0:06:36 94 Daan Hoole (Ned) Netherlands 0:06:44 95 Quentin Rossini (Fra) Nouvelle-Aquitaine 0:07:24 96 Pier Andre Cote (Can) Canada 0:07:32 97 Vojtech Sedlácek (Cze) Centre Mondial du Cyclisme 0:07:56 98 Dzianis Marchuk (Blr) Belarus 0:08:00 99 Jim Brown (Gbr) Great Britain 0:08:08 100 Adam Karl (Hun) Hungary 0:08:26 101 Maxime Agut (Fra) Nouvelle-Aquitaine 0:08:34 102 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Norway 0:08:36 103 Thomas Acosta (Fra) Auvergne-Rhône-Alpes 0:08:49 104 Eric Voigt (Usa) USA 0:09:07 105 Leon Heinschke (Ger) Germany 0:09:25 106 Marco Friedrich (Aut) Austria 0:09:27 107 Mikhail Fokin (Rus) Russia 0:10:09 108 Antoine Debons (Sui) Switzerland 0:10:16 109 Miguel Heidemann (Ger) Germany 0:10:30 110 Cédric Pries (Lux) Luxembourg 0:10:34 111 Laurent Gervais (Can) Canada 0:10:54 112 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Denmark 0:11:26 113 Martin Bugge Urianstad (Nor) Norway 0:11:43 114 Henok Mulueberhan (Eri) Eritrea 0:12:42 115 Johan Price-Pejtersen (Den) Denmark 0:12:44 116 Niklas Märkl (Ger) Germany 0:12:56 117 Aurélien Doleatto (Fra) France 118 Barnabás Peák (Hun) Hungary 0:13:42 119 Žiga Horvat (Slo) Slovenia 0:13:51 120 Robert Scott (Gbr) Great Britain 0:15:16 121 Kaden Groves (Aus) Australia 0:15:45 122 Søren Wærenskjold (Nor) Norway 0:15:54 123 Francisco Francisco Campos (Por) Portugal 0:16:29 124 Petr Kelemen (Cze) Centre Mondial du Cyclisme 0:16:30 125 Nik Cemažar (Slo) Slovenia 0:16:34 126 Dániel Dina (Hun) Hungary 0:16:35 127 Michael Hernandez (Usa) USA 0:16:36 128 Colin Heiderscheid (Lux) Luxembourg 0:17:12 129 Nils Eekhoff (Ned) Netherlands 130 Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Spain 0:17:43 131 Ilya Volkau (Blr) Belarus 0:17:59 132 Daragh O'Mahony (Irl) Centre Mondial du Cyclisme 0:18:37 133 Markus Wildauer (Aut) Austria 0:19:30 134 Johan Jacobs (Sui) Switzerland 0:19:45 135 Nicholas White (Aus) Australia 0:21:42 136 Riley Sheehan (Usa) USA 0:23:57 137 Maxime Weyrich (Lux) Luxembourg 0:24:17 138 Charles-Etienne Chretien (Can) Canada 0:25:10 139 Balázs Vas (Hun) Hungary 0:29:40 140 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Ecuador 0:34:08 