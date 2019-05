Тур Калифорнии-2019. Этап 5 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 08:51 Pismo Beach - Ventura, 219,5 км 1 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 4:56:11 2 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep 3 Sergio Andres Higuita (Col) EF Education First 4 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 5 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 6 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 7 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 8 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 11 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 12 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 13 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 14 Natnael Berhane (Eri) Cofidis, Solutions Credits 15 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 16 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 17 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 18 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 19 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 20 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 21 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 22 Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team 23 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 24 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 25 George Bennett (Nzl) Team Jumbo-Visma 26 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 27 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:00:24 28 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 29 Floris De Tier (Bel) Team Jumbo-Visma 30 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 0:00:28 31 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 32 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 33 Travis McCabe (Usa) USA National Team 34 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 35 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 36 João Almeida (Por) Hagens Berman Axeon 37 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 38 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 39 Edwin Avila (Col) Israel Cycling Academy 40 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 41 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 42 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 43 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 44 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 45 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 46 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 47 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 48 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 0:00:34 49 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 0:00:36 50 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman Axeon 0:01:27 51 Simon Geschke (Ger) CCC Team 52 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 53 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 54 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:01:53 55 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 56 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 57 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 58 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 59 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:02:52 60 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 61 Lars Bak (Den) Dimension Data 62 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 63 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 64 Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon 65 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 66 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 67 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 68 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 69 Ben King (Usa) Dimension Data 0:03:14 70 Michael Schär (Swi) CCC Team 71 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 72 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 73 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 74 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:04:15 75 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 76 Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits 77 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 78 Michael Hernandez (Usa) USA National Team 79 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 80 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 81 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 82 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 83 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 84 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 85 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 86 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 87 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:04:58 88 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 89 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 90 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:05:11 91 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 92 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 0:05:41 93 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 94 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 95 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 0:06:16 96 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 97 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 98 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:06:18 99 Keegan Swirbel (Usa) USA National Team 100 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 101 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:07:01 102 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 0:08:04 103 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:08:30 104 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 105 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 106 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 107 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:10:36 108 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 109 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 110 Miguel Bryon (Usa) USA National Team 111 Emerson Oronte (Usa) Rally UHC Cycling 112 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 113 Cole Davis (Usa) Hagens Berman Axeon 0:15:18 114 Alex Hoehn (Usa) USA National Team 115 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 116 Samuel Boardman (Usa) USA National Team 117 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 118 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 119 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 120 Alex Howes (Usa) EF Education First 121 Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma 0:24:09 OTL Taylor Phinney (Usa) EF Education First DNS Tyler Stites (Usa) USA National Team DNS David de la Cruz (Spa) Team Ineos DNS Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma DNS Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin DNS Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data Генеральная классификация после 5 этапа 1 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 26:13:01 2 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:04 3 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:00:06 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:16 5 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:22 6 Sergio Andres Higuita (Col) EF Education First 0:00:28 7 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:00:33 8 George Bennett (Nzl) Team Jumbo-Visma 0:00:34 9 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:35 10 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 0:00:36 11 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 0:00:37 12 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 13 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 14 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 0:00:42 15 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:44 16 Natnael Berhane (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:00:46 17 Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team 0:00:54 18 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:00:57 19 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 20 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:01:04 21 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:01:12 22 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:23 23 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 0:01:25 24 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 0:01:27 25 Travis McCabe (Usa) USA National Team 0:01:29 26 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:01:36 27 Edwin Avila (Col) Israel Cycling Academy 0:01:56 28 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:02:18 29 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 0:03:19 30 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 0:03:23 31 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:04:55 32 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:05:16 33 Ben King (Usa) Dimension Data 0:05:26 34 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:06:50 35 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 0:08:21 36 João Almeida (Por) Hagens Berman Axeon 0:08:41 37 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 38 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:08:54 39 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 0:09:38 40 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:10:17 41 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 42 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:11:15 43 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:14:02 44 Keegan Swirbel (Usa) USA National Team 0:14:42 45 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:14:53 46 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:16:00 47 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 0:16:14 48 Simon Geschke (Ger) CCC Team 0:16:17 49 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 50 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:18:14 51 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman Axeon 0:18:38 52 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 0:18:44 53 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:22:18 54 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:22:39 55 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:22:54 56 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 0:23:49 57 Alex Hoehn (Usa) USA National Team 0:23:52 58 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:23:56 59 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 60 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:24:43 61 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:25:28 62 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:25:34 63 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:25:54 64 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:26:22 65 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:26:25 66 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 0:26:59 67 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:27:21 68 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:28:57 69 Floris De Tier (Bel) Team Jumbo-Visma 0:30:37 70 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:30:58 71 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:33:35 72 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep 0:33:51 73 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 0:33:59 74 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:34:03 75 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 0:34:05 76 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:34:22 77 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:35:29 78 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 0:36:22 79 Lars Bak (Den) Dimension Data 0:36:27 80 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:36:49 81 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 0:36:53 82 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:37:32 83 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:37:40 84 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:37:46 85 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:37:50 86 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:38:01 87 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 0:39:16 88 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:39:32 89 Emerson Oronte (Usa) Rally UHC Cycling 0:39:37 90 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 0:39:51 91 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 0:40:08 92 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:41:58 93 Miguel Bryon (Usa) USA National Team 0:44:11 94 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:44:12 95 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:44:14 96 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:44:30 97 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:45:00 98 Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon 0:45:17 99 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:45:22 100 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:45:29 101 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:46:21 102 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 0:46:23 103 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:46:40 104 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:46:58 105 Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits 0:47:15 106 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:48:53 107 Alex Howes (Usa) EF Education First 108 Samuel Boardman (Usa) USA National Team 0:49:04 109 Michael Hernandez (Usa) USA National Team 0:49:05 110 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 0:49:48 111 Cole Davis (Usa) Hagens Berman Axeon 0:49:54 112 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:49:56 113 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:51:42 114 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:52:31 115 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:56:20 116 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:57:26 117 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 0:57:41 118 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 1:03:00 119 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 1:04:37 120 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 1:04:38 121 Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma 1:06:17 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Калифорнии Amgen Tour of California гонка Мирового тура многодневная велогонка Иван Гарсия Кортина Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(397)

В тему: Тур Калифорнии-2019. Этап 4

Тур Калифорнии-2019. Этап 3

Тур Калифорнии-2019. Этап 2

Тур Калифорнии-2019. Этап 1

Париж-Рубэ-2019. Результаты

Тур Страны Басков-2019. Этап 1

Тур Фландрии-2019. Результаты

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2019. Результаты

Тиррено-Адриатико-2019. Этап 1

Kuurne-Brussel-Kuurne-2019

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.