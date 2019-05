Тур Романдии-2019. Этап 1 Категория:

Вчера, 18:10 Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, 168,4 км 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 4:15:18 2 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 3 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 4 Michael Woods (Can) EF Education First 5 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 6 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 7 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 8 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 9 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 10 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 11 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 12 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 13 James Knox (Gbr) Deceuninck-QuickStep 14 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 15 Winner Anacona (Col) Movistar Team 16 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 17 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 18 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 19 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 20 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 21 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:00:50 22 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 23 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 24 Matteo Badilatti (Swi) Swiss National Team 25 Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team 26 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 27 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 28 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 29 Tanel Kangert (Est) EF Education First 30 Hugh John Carthy (Gbr) EF Education First 31 Daniel Martinez (Col) EF Education First 32 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 33 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 34 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:27 35 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 36 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:02:10 37 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 38 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 39 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 40 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 41 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:04:02 42 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:04:37 43 Patrick Müller (Swi) Swiss National Team 44 Mathias Flueckiger (Swi) Swiss National Team 45 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 46 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 47 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 48 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 49 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 50 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 51 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 52 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 53 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 54 Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team 55 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 56 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 57 Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 58 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 59 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 60 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 61 Ben Swift (Gbr) Team Sky 62 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 63 Roland Thalmann (Swi) Swiss National Team 64 Joe Dombrowski (Usa) EF Education First 65 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 66 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 67 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 68 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 0:08:32 69 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 70 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 71 Florian Storck (Swi) Team Sunweb 72 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 73 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 74 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 75 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 76 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert 77 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 78 Diego Rosa (Ita) Team Sky 79 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 80 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:09:03 81 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:11:05 82 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 83 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 0:12:50 84 Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team 85 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:13:10 86 Patrick Schelling (Swi) Swiss National Team 87 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 88 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 89 Will Barta (Usa) CCC Team 90 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 91 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 92 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 93 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 94 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 95 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 96 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 97 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 98 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 99 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 100 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 101 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 102 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 103 Nathan Brown (Usa) EF Education First 104 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 105 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 106 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 107 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 108 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 109 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:23:30 110 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 111 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 112 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 113 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 114 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 115 Stephen Williams (Gbr) Bahrain-Merida 116 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 117 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 118 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 119 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 120 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe 121 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 122 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 123 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 124 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 125 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 126 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 127 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 128 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 129 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 130 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 131 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 132 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 133 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 134 Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal 0:23:35 DNF Adam Blythe (Gbr) Lotto Soudal DNF Jakub Mareczko (Ita) CCC Team DNF Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin DNS Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data DNS Gino Mäder (Swi) Dimension Data Генеральная классификация после 1 этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 4:20:15 2 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:10 3 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:00:12 4 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:00:13 5 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:00:14 6 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:15 7 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:17 8 James Knox (Gbr) Deceuninck-QuickStep 0:00:18 9 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 10 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:00:19 11 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:22 12 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 13 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:00:23 14 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:24 15 Michael Woods (Can) EF Education First 16 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:26 17 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 18 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:00:28 19 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 20 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:00:44 21 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:01:04 22 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:01:07 23 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:01:10 24 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 25 Daniel Martinez (Col) EF Education First 0:01:12 26 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:01:14 27 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 28 Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team 0:01:17 29 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:01:19 30 Hugh John Carthy (Gbr) EF Education First 0:01:20 31 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 32 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 0:01:27 33 Matteo Badilatti (Swi) Swiss National Team 0:01:33 34 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:50 35 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:53 36 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:02:27 37 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:02:41 38 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:02:42 39 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:02:44 40 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 0:02:48 41 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:04:17 42 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:04:51 43 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:04:52 44 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 0:04:53 45 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:04:54 46 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 0:04:55 47 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:04:58 48 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 0:05:00 49 Ben Swift (Gbr) Team Sky 0:05:01 50 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 51 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:02 52 Roland Thalmann (Swi) Swiss National Team 53 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 54 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:05:04 55 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:05:05 56 Patrick Müller (Swi) Swiss National Team 57 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 58 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 0:05:06 59 Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team 60 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:05:07 61 Joe Dombrowski (Usa) EF Education First 0:05:08 62 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:05:09 63 Mathias Flueckiger (Swi) Swiss National Team 0:05:11 64 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:05:15 65 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:05:17 66 Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 67 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:05:19 68 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 0:08:41 69 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:08:49 70 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:08:50 71 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 72 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:08:52 73 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:55 74 Florian Storck (Swi) Team Sunweb 0:08:56 75 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 76 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert 0:08:59 77 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:09:02 78 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:09:09 79 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:09:12 80 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:09:26 81 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 0:11:25 82 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:11:28 83 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 0:13:03 84 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 0:13:20 85 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:13:24 86 Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team 87 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:13:25 88 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:13:27 89 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 0:13:29 90 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:13:30 91 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 0:13:31 92 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:13:32 93 Will Barta (Usa) CCC Team 0:13:33 94 Nathan Brown (Usa) EF Education First 0:13:35 95 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 96 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 97 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:13:36 98 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 99 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 100 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 101 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:13:37 102 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:13:39 103 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 0:13:40 104 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 105 Patrick Schelling (Swi) Swiss National Team 0:13:41 106 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:13:43 107 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 0:13:44 108 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:14:22 109 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:23:47 110 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:23:48 111 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 112 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 113 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:23:49 114 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 115 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 0:23:50 116 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:23:51 117 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 0:23:52 118 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 0:23:53 119 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:23:55 120 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 121 Stephen Williams (Gbr) Bahrain-Merida 0:23:58 122 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:23:59 123 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:24:00 124 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:24:01 125 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:24:02 126 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:24:04 127 Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal 0:24:05 128 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 0:24:06 129 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:24:08 130 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:24:09 131 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 132 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 133 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:24:11 134 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe 0:24:14 Тур Романдии-2019. Тур Романдии-2019. Маршрут Результаты 1 этапа Тура Романдии-2019



