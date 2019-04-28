E3 BinckBank Classic-2019. Юниоры

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 21:23
Harelbeke - Harelbeke, 117,7 км
|1
|ANDRESEN
|Tobias Lund
|DEN
|02:58:32
|2
|HAYTER
|Leo
|GBR
|00:01:04
|3
|VAN DER TUUK
|Axel
|NED
|00:01:04
|4
|BYSKOV SARBO
|Andreas
|DEN
|00:01:04
|5
|HUENS
|Axel
|FRA
|00:01:12
|6
|VAN VEENENDAAL
|Hidde
|NED
|00:01:12
|7
|DEJAEGHER
|Jasper
|BEL
|00:01:12
|8
|DE LIE
|Arnaud
|BEL
|00:01:12
|9
|DEHAIRS
|Simon
|BEL
|00:01:12
|10
|VAN POPPEL
|Sébastien
|BEL
|00:01:12
|11
|WALKER
|Max
|GBR
|00:01:12
|12
|GEORGE
|Alfred
|GBR
|00:01:12
|13
|WATSON
|Samuel
|GBR
|00:01:12
|14
|PAULUS
|Milan
|BEL
|00:01:12
|15
|GALKA
|Michal
|POL
|00:01:12
|16
|REINDERINK
|Pepijn
|NED
|00:01:12
|17
|ASKEY
|Lewis
|GBR
|00:01:12
|18
|ANDERSEN
|Kasper
|DEN
|00:01:12
|19
|CLYNHENS
|Toon
|BEL
|00:01:12
|20
|VAN SINTMAARTENSDIJK
|Roel
|NED
|00:01:12
|21
|MOPTY
|Baptiste
|FRA
|00:01:12
|22
|SQUIRE
|Ben
|BEL
|00:01:12
|23
|VAN DEN BORRE
|Arnout
|BEL
|00:01:12
|24
|MOUREAU
|Axel
|SWE
|00:01:12
|25
|BROUWERS
|Emile
|BEL
|00:01:12
|26
|WILLEMS
|Jago
|BEL
|00:01:12
|27
|DE DECKER
|Tijl
|BEL
|00:01:12
|28
|ROBERTS
|Owain
|GBR
|00:01:12
|29
|VAN DYCK
|Jarne
|BEL
|00:01:12
|30
|VERGOTE
|Diel
|BEL
|00:01:12
|31
|DE POOTER
|Dries
|BEL
|00:01:12
|32
|PERMENTIER
|Emano
|BEL
|00:01:12
|33
|THORØE-HANSEN
|Nicholas
|DEN
|00:01:12
|34
|HABETS
|Jordan
|NED
|00:01:12
|35
|VANDENSTORME
|Dylan
|BEL
|00:01:12
|36
|HOHMANN
|Lars
|NED
|00:01:12
|37
|VAN HAMME
|Wout
|BEL
|00:01:12
|38
|VANDENBULCKE
|Alex
|BEL
|00:01:12
|39
|MIJNSBERGEN
|Thomas
|NED
|00:01:12
|40
|KRIJNSEN
|Jelte
|NED
|00:01:12
|41
|DHAEYE
|Enrico
|BEL
|00:01:12
|42
|ROELEN
|Jaap
|NED
|00:01:12
|43
|DE NEVE
|Tomas
|BEL
|00:01:12
|44
|PORTSMOUTH
|Tom
|GBR
|00:01:12
|45
|VAN RYCKEGHEM
|Lars
|BEL
|00:01:12
|46
|HUYS
|Branko
|BEL
|00:01:12
|47
|ZWAAN
|Wouter
|NED
|00:01:12
|48
|LADANG
|Miguel
|BEL
|00:01:12
|49
|DE WEERT
|Robbe
|BEL
|00:01:19
|50
|REUNIS
|Rowdy
|NED
|00:01:19
|51
|LECERF
|William Junior
|BEL
|00:01:19
|52
|ERRINGSØ
|Frederik
|DEN
|00:02:00
|53
|DECLERCK
|Jelle
|BEL
|00:02:37
|54
|DE KOK
|Mathijs
|NED
|00:05:11
|55
|STALMANS
|Jasper
|BEL
|00:05:11
|56
|VAN GAELEN
|Louis
|BEL
|00:05:11
|57
|TRIOUX
|Martin
|FRA
|00:05:11
|58
|LABBE
|Benjamin
|FRA
|00:05:14
|PIETERS
|Bjarne
|BEL
|DNF
|DE DECKER
|Robin
|BEL
|DNF
|VERBEURE
|Ieben
|BEL
|DNF
|VEERMEER
|Simon
|BEL
|DNF
|MAEYAERT
|Baptiste
|BEL
|DNF
|VERBEECK
|Calvin
|BEL
|DNF
|HOSTEN
|Ian
|BEL
|DNF
|VAN DAELE
|Ernest
|BEL
|DNF
|KISUM
|Magnus
|DEN
|DNF
|BIERNACKI
|Filip
|POL
|DNF
|LAERMANS
|Tommy
|BEL
|DNF
|JAMES-MORRIS
|Liam
|GBR
|DNF
|STIPPELMANS
|Toon
|BEL
|DNF
|NEWMARK
|Finley
|IRL
|DNF
|STEVENS
|Daan
|BEL
|DNF
|CLAUS
|Benoît
|BEL
|DNF
|SPIJKER
|Luuk
|NED
|DNF
|VAN OORSCHOT
|Robin
|NED
|DNF
|VERMEULEN
|Robban
|BEL
|DNF
|BEECKMAN
|Gauthier
|BEL
|DNF
|GLOAG
|Thomas
|GBR
|DNF
|BERT
|Jasper
|BEL
|DNF
|DE MEY
|Remi
|BEL
|DNF
|VANSTEENKISTE
|Joshua
|BEL
|DNF
|PAVONE
|Gianni
|NED
|DNF
|VANDENBORRE
|Mathias
|BEL
|DNF
|VERCAUTEREN
|Thomas
|BEL
|DNF
|VISPOEL
|Ronin
|BEL
|DNF
|PERETS
|Tomer
|ISR
|DNF
|ZAHOR
|Yuval
|ISR
|DNF
|BAR
|Yonatan
|ISR
|DNF
|DE KINDER
|Axel
|BEL
|DNF
|DROOGMANS
|Lars
|BEL
|DNF
|MIROUX
|Elian
|FRA
|DNF
|LECLERCQ
|Clément
|FRA
|DNF
|SENICOURT
|Kylian
|FRA
|DNF
|FRATCZAK
|Radoslaw
|POL
|DNF
|MARZEC
|Adrian
|POL
|DNF
|MALFAIT
|Willem
|BEL
|DNF
|SINSKI
|Kacper
|POL
|DNF
|DE WAELE
|Siebe
|BEL
|DNF
|DE TANT
|Romy
|BEL
|DNF
|DEL GROSSO
|Bodi
|NED
|DNF
|LELEU
|Audric
|BEL
|DNF
|VAN RILLAER
|Dayan
|BEL
|DNF
|WEYDISCH
|Thibaut
|BEL
|DNF
|WILMET
|Julien
|BEL
|DNF
|SNOEKS
|Lucien
|BEL
|DNF
|VROMANNE
|Mathias
|BEL
|DNF
|NJOR
|Marckus
|DEN
|DNF
|ROST
|Magnus
|DEN
|DNF
|LARSEN
|Tue
|DEN
|DNF
|JUUL
|Tobias
|DEN
|DNF
|OTTE MIKKELSEN
|Philip
|DEN
|DNF
|RUTKOWSKI
|Jakub
|POL
|DNF
|ECCLI
|Cyrian
|BEL
|DNF
|VAN OOSTEN
|Koert
|NED
|DNF
|NONNEMAN
|Maxim
|BEL
|DNF
|SCHARRE
|Stef
|BEL
|DNF
|TENE
|Rotem
|ISR
|DNF
|EVANS
|Iwan
|GBR
|DNF
|CODD
|James
|GBR
|DNF
|WILSON
|Joe
|GBR
|DNF
|ERAUW
|Thiemo
|BEL
|DNF
|VAN TRICHT
|Floris
|BEL
|DNF
|HUYGHE
|Gust
|BEL
|DNF
|DELVART
|Théo
|FRA
|DNF
|SERON
|Matéo
|FRA
|DNF
|VANDEN HEEDE
|Jens
|BEL
|DNF
|GROOTJANS
|Jente
|BEL
|DNF
|SZÉKELY
|Nathan
|BEL
|DNF
|GILLES
|Florent
|BEL
|DNF
|MACHIELS
|Brent
|BEL
|DNF
|DE NEVE
|Arthur
|BEL
|DNF
|DEBRUYNE
|Lennert
|BEL
|DNF
|LAMOTE
|Robbe
|BEL
|DNF
|STALPAERT
|Lawrence
|BEL
|DNF
|BUDENAERS
|Thomas
|BEL
|DNF
|VANDERAERDEN
|Wout
|BEL
|DNF
|DAS
|Jitse
|BEL
|DNF
|CORVERS
|Milan
|BEL
|DNF
|VANGHELUWE
|Warre
|BEL
|DNF
|DESMET
|Timo
|BEL
|DNF
|DE MAERE
|Alessio
|BEL
|DNF
|DE DONCKER
|Léo
|FRA
|DNF
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