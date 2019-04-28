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E3 BinckBank Classic-2019. Юниоры

 

 

Harelbeke - Harelbeke, 117,7 км

 

 

 

1 ANDRESEN Tobias Lund DEN   02:58:32  
2 HAYTER Leo GBR   00:01:04  
3 VAN DER TUUK Axel NED   00:01:04  
4 BYSKOV SARBO Andreas DEN   00:01:04  
5 HUENS Axel FRA   00:01:12  
6 VAN VEENENDAAL Hidde NED   00:01:12  
7 DEJAEGHER Jasper BEL   00:01:12  
8 DE LIE Arnaud BEL   00:01:12  
9 DEHAIRS Simon BEL   00:01:12  
10 VAN POPPEL Sébastien BEL   00:01:12  
11 WALKER Max GBR   00:01:12  
12 GEORGE Alfred GBR   00:01:12  
13 WATSON Samuel GBR   00:01:12  
14 PAULUS Milan BEL   00:01:12  
15 GALKA Michal POL   00:01:12  
16 REINDERINK Pepijn NED   00:01:12  
17 ASKEY Lewis GBR   00:01:12  
18 ANDERSEN Kasper DEN   00:01:12  
19 CLYNHENS Toon BEL   00:01:12  
20 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel NED   00:01:12  
21 MOPTY Baptiste FRA   00:01:12  
22 SQUIRE Ben BEL   00:01:12  
23 VAN DEN BORRE Arnout BEL   00:01:12  
24 MOUREAU Axel SWE   00:01:12  
25 BROUWERS Emile BEL   00:01:12  
26 WILLEMS Jago BEL   00:01:12  
27 DE DECKER Tijl BEL   00:01:12  
28 ROBERTS Owain GBR   00:01:12  
29 VAN DYCK Jarne BEL   00:01:12  
30 VERGOTE Diel BEL   00:01:12  
31 DE POOTER Dries BEL   00:01:12  
32 PERMENTIER Emano BEL   00:01:12  
33 THORØE-HANSEN Nicholas DEN   00:01:12  
34 HABETS Jordan NED   00:01:12  
35 VANDENSTORME Dylan BEL   00:01:12  
36 HOHMANN Lars NED   00:01:12  
37 VAN HAMME Wout BEL   00:01:12  
38 VANDENBULCKE Alex BEL   00:01:12  
39 MIJNSBERGEN Thomas NED   00:01:12  
40 KRIJNSEN Jelte NED   00:01:12  
41 DHAEYE Enrico BEL   00:01:12  
42 ROELEN Jaap NED   00:01:12  
43 DE NEVE Tomas BEL   00:01:12  
44 PORTSMOUTH Tom GBR   00:01:12  
45 VAN RYCKEGHEM Lars BEL   00:01:12  
46 HUYS Branko BEL   00:01:12  
47 ZWAAN Wouter NED   00:01:12  
48 LADANG Miguel BEL   00:01:12  
49 DE WEERT Robbe BEL   00:01:19  
50 REUNIS Rowdy NED   00:01:19  
51 LECERF William Junior BEL   00:01:19  
52 ERRINGSØ Frederik DEN   00:02:00  
53 DECLERCK Jelle BEL   00:02:37  
54 DE KOK Mathijs NED   00:05:11  
55 STALMANS Jasper BEL   00:05:11  
56 VAN GAELEN Louis BEL   00:05:11  
57 TRIOUX Martin FRA   00:05:11  
58 LABBE Benjamin FRA   00:05:14  
  PIETERS Bjarne BEL     DNF
  DE DECKER Robin BEL     DNF
  VERBEURE Ieben BEL     DNF
  VEERMEER Simon BEL     DNF
  MAEYAERT Baptiste BEL     DNF
  VERBEECK Calvin BEL     DNF
  HOSTEN Ian BEL     DNF
  VAN DAELE Ernest BEL     DNF
  KISUM Magnus DEN     DNF
  BIERNACKI Filip POL     DNF
  LAERMANS Tommy BEL     DNF
  JAMES-MORRIS Liam GBR     DNF
  STIPPELMANS Toon BEL     DNF
  NEWMARK Finley IRL     DNF
  STEVENS Daan BEL     DNF
  CLAUS Benoît BEL     DNF
  SPIJKER Luuk NED     DNF
  VAN OORSCHOT Robin NED     DNF
  VERMEULEN Robban BEL     DNF
  BEECKMAN Gauthier BEL     DNF
  GLOAG Thomas GBR     DNF
  BERT Jasper BEL     DNF
  DE MEY Remi BEL     DNF
  VANSTEENKISTE Joshua BEL     DNF
  PAVONE Gianni NED     DNF
  VANDENBORRE Mathias BEL     DNF
  VERCAUTEREN Thomas BEL     DNF
  VISPOEL Ronin BEL     DNF
  PERETS Tomer ISR     DNF
  ZAHOR Yuval ISR     DNF
  BAR Yonatan ISR     DNF
  DE KINDER Axel BEL     DNF
  DROOGMANS Lars BEL     DNF
  MIROUX Elian FRA     DNF
  LECLERCQ Clément FRA     DNF
  SENICOURT Kylian FRA     DNF
  FRATCZAK Radoslaw POL     DNF
  MARZEC Adrian POL     DNF
  MALFAIT Willem BEL     DNF
  SINSKI Kacper POL     DNF
  DE WAELE Siebe BEL     DNF
  DE TANT Romy BEL     DNF
  DEL GROSSO Bodi NED     DNF
  LELEU Audric BEL     DNF
  VAN RILLAER Dayan BEL     DNF
  WEYDISCH Thibaut BEL     DNF
  WILMET Julien BEL     DNF
  SNOEKS Lucien BEL     DNF
  VROMANNE Mathias BEL     DNF
  NJOR Marckus DEN     DNF
  ROST Magnus DEN     DNF
  LARSEN Tue DEN     DNF
  JUUL Tobias DEN     DNF
  OTTE MIKKELSEN Philip DEN     DNF
  RUTKOWSKI Jakub POL     DNF
  ECCLI Cyrian BEL     DNF
  VAN OOSTEN Koert NED     DNF
  NONNEMAN Maxim BEL     DNF
  SCHARRE Stef BEL     DNF
  TENE Rotem ISR     DNF
  EVANS Iwan GBR     DNF
  CODD James GBR     DNF
  WILSON Joe GBR     DNF
  ERAUW Thiemo BEL     DNF
  VAN TRICHT Floris BEL     DNF
  HUYGHE Gust BEL     DNF
  DELVART Théo FRA     DNF
  SERON Matéo FRA     DNF
  VANDEN HEEDE Jens BEL     DNF
  GROOTJANS Jente BEL     DNF
  SZÉKELY Nathan BEL     DNF
  GILLES Florent BEL     DNF
  MACHIELS Brent BEL     DNF
  DE NEVE Arthur BEL     DNF
  DEBRUYNE Lennert BEL     DNF
  LAMOTE Robbe BEL     DNF
  STALPAERT Lawrence BEL     DNF
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  VANDERAERDEN Wout BEL     DNF
  DAS Jitse BEL     DNF
  CORVERS Milan BEL     DNF
  VANGHELUWE Warre BEL     DNF
  DESMET Timo BEL     DNF
  DE MAERE Alessio BEL     DNF
  DE DONCKER Léo FRA     DNF
             
             

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 4 (21)
    VeloVelo-Фото
    Паша Сиваков торжественно далее по тексту )
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Пчела хорошо (не факт) за триста-пятьсот метров до финиша.
    Но, за 50 км пчела - это очень плохо.

    Был, кстати, случай с одним итальянским гонщиком.
    На финишной прямой его в ногу ужалила пчела.
    Он настолько испугался, что выдал супер-спурт
    и одержал победу.

  • uran
    Доменико Поццовиво уверен, что ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: nibali
    Поццо, если тебя не будет, то кто вообще будет возить Нибса в горах Италии???
    Техничка
  • Zhanzhak
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    Zhanzhak-Фото

    Не, ну ничего себе пчела ужалила! Тут пчела за палец ужалит, шары из орбит как говорится, а тут в горло и во время гонки на скорости. И он не остановился, продолжил, просто всего лишь испугался и немного переживал. Мужчина одним словом! Ещё и оправданий не ищет! Молодец! Есть на кого равняться. 

  • Гонщик
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: M-07
    Цитата: EL-Fenomeno
    Пашу с изумительным успехом: без побед на этапах, но с майкой генерала в итоге

    Победа всё же есть, на втором этапе, когда Сиваков и переоделся майку лидера, причём победа в хорошем стиле.
    Видимо он гонку вообще не смотрел , но целую поэму настрочил .

  • Гонщик
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    Гонщик-Фото

    Пчела это наоборот хорошо ,что-то типа допа , а причины видимо  настолько явные , что уже придумывать ничего не нужно ,  уйти спокойно на отдых , сердце то не железное .

  • velodoctor
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Превью (10)
    velodoctor-Фото

    Мне почему-то кажется победит или Вудс или Кошта. Ну а  так хотелосб бы увидеть новых людей в 10ке. 

  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Может проклятие радужной майки всё таки правда?
  • AAA
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    AAA-Фото

    Давай Сашка, не сдавайся!

  • M-07
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (6)
    M-07-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Пашу с изумительным успехом: без побед на этапах, но с майкой генерала в итоге

    Победа всё же есть, на втором этапе, когда Сиваков и переоделся майку лидера, причём победа в хорошем стиле.

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