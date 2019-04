GP Beiras e Serra da Estrela-2019. Этап 2 Категория:

Manteigas - Fundão, 197 км 1 Daniel Mestre (Por) W52 - FC Porto 4:58:47 2 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Esp) Aviludo - Louletano 0:00:00 3 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 4 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Vito - Feirense - PNB 5 Antonio Santoro (Ita) Monkey Town - A Block CT 6 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita - Prodir 7 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 8 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 9 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town - A Block CT 10 Venceslau Fernandes (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 11 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Efapel 12 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 13 Adriaan Janssen (Ned) Monkey Town - A Block CT 14 Frederico Figueiredo (Por) Sporting - Tavira 15 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 16 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Efapel 17 Nicola Gaffurini (Ita) Monkey Town - A Block CT 18 Josu Zabala Lopez (Esp) UD Oliveirense - InOutBuild 19 João Benta (Por) Radio Popular - Boavista 20 Francisco Campos (Por) W52 - FC Porto 21 Jóni Brandão (Por) Efapel 22 Tiago Machado (Por) Sporting - Tavira 23 David Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 24 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 25 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 26 Bruno Silva (Por) Efapel 27 Luís Fernandes (Por) Aviludo - Louletano 28 Joaquim Silva (Por) W52 - FC Porto 29 Folkert Oostra (Ned) Monkey Town - A Block CT 30 Savva Novikov (Rus) Lokosphinx 31 José Mendes (Por) Sporting - Tavira 32 David De La Fuente Rasilla (Esp) Aviludo - Louletano 33 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 34 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 35 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Prodir 36 Alvaro Trueba Diego (Esp) Sporting - Tavira 37 Henrique Casimiro (Por) Efapel 38 Pablo Bonilla (Esp) Radio Popular - Boavista 39 Válter Pereira (Por) Sporting - Tavira 40 Alex Molenaar (Ned) Monkey Town - A Block CT 41 Gabriel Reguero Corral (Esp) VIB Sports 42 Anass Ait El Abdia (Mar) VIB Sports 43 António Barbio (Por) LA Aluminios - LA Sport 44 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 45 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Esp) Miranda - Mortagua 46 Afonso Silva (Por) Radio Popular - Boavista 47 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Esp) W52 - FC Porto 48 Antonio Gomez De La Torre (Esp) Radio Popular - Boavista 49 João Barbosa (Por) Vito - Feirense - PNB 50 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Aviludo - Louletano 51 Alejandro Marque Porto (Esp) Sporting - Tavira 0:00:23 52 Albert Muela Galvez (Esp) EvoPro Racing 0:00:45 53 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:00:47 54 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 0:00:00 55 Arseny Nikiforov (Rus) Lokosphinx 0:02:00 56 Hugo Nunes (Por) Radio Popular - Boavista 0:02:08 57 Márcio Barbosa (Por) Aviludo - Louletano 58 Björn Thurau (Ger) Vito - Feirense - PNB 0:03:39 59 Hugo Sancho (Por) Miranda - Mortagua 60 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 61 José Sousa (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 62 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 63 Ivar Slik (Ned) Monkey Town - A Block CT 64 Nuno Meireles (Por) Aviludo - Louletano 65 Daniel Silva (Por) Radio Popular - Boavista 66 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Vito - Feirense - PNB 0:03:58 67 Filipe Cardoso (Por) Vito - Feirense - PNB 0:04:50 68 João Leite (Por) Vito - Feirense - PNB 69 David Ribeiro (Por) LA Aluminios - LA Sport 70 Fábio Oliveira (Por) LA Aluminios - LA Sport 71 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda - Mortagua 72 Daire Feeley (Irl) EvoPro Racing 73 Hélder Gonçalves (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 74 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 75 Luke Mudgway (Nzl) EvoPro Racing 0:07:20 76 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 77 Jorge Ferrer Bueno (Esp) Massi Vivo - Grupo Oresy 78 Daniel Freitas (Por) Miranda - Mortagua 79 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Prodir 80 Emanuel Duarte (Por) LA Aluminios - LA Sport 0:08:31 81 Rodrigo Caixas (Por) LA Aluminios - LA Sport 82 André Crispim (Por) LA Aluminios - LA Sport 0:08:35 83 Sergio Vega Merodio (Esp) Miranda - Mortagua 84 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 85 Fábio Costa (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 0:08:39 86 Jorge Magalhães (Por) W52 - FC Porto 0:11:11 87 Nigel Ellsay (Can) Rally UHC Cycling 88 Eriks Toms Gavars (Lat) Amore & Vita - Prodir 89 Pedro Pinto (Por) Miranda - Mortagua 90 André Ramalho (Por) LA Aluminios - LA Sport 91 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 0:12:31 92 Matteo Dal-Cin (Can) Rally UHC Cycling 93 Eric Valiente Bonafe (Esp) VIB Sports 94 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:12:32 95 David Alexander Maidana Ortiz (Par) Massi Vivo - Grupo Oresy 0:12:59 96 Wouter Wippert (Ned) EvoPro Racing 0:14:12 97 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:18:50 98 Alexandr Smirnov (Rus) Lokosphinx 0:28:51 99 Aleksandr Barsov (Rus) Lokosphinx 100 Ruben Caseny Catala (Esp) Massi Vivo - Grupo Oresy 0:36:18 101 Abdulhadi Alajmi (Kuw) VIB Sports DNF André Evangelista (Por) Aviludo - Louletano DNF Tiago Leal (Por) Miranda - Mortagua DNF Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Kaspars Sergis (Lat) Amore & Vita - Prodir DNF Yacine Hamza (Alg) VIB Sports DNF Eugert Zhupa (Alb) EvoPro Racing DNS Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Daniel Mestre (Por) W52 - FC Porto 8:50:07 2 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:00:04 3 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Esp) Aviludo - Louletano 0:00:08 4 Francisco Campos (Por) W52 - FC Porto 0:00:12 5 Henrique Casimiro (Por) Efapel 0:00:15 6 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Vito - Feirense - PNB 0:00:16 7 Jóni Brandão (Por) Efapel 8 Frederico Figueiredo (Por) Sporting - Tavira 0:00:17 9 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:00:18 10 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 11 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 12 David Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 13 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Efapel 14 Venceslau Fernandes (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 15 João Benta (Por) Radio Popular - Boavista 16 Josu Zabala Lopez (Esp) UD Oliveirense - InOutBuild 17 Adriaan Janssen (Ned) Monkey Town - A Block CT 18 Joaquim Silva (Por) W52 - FC Porto 19 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 20 Alex Molenaar (Ned) Monkey Town - A Block CT 21 Luís Fernandes (Por) Aviludo - Louletano 22 Tiago Machado (Por) Sporting - Tavira 23 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Efapel 24 Bruno Silva (Por) Efapel 25 José Mendes (Por) Sporting - Tavira 26 Folkert Oostra (Ned) Monkey Town - A Block CT 27 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 28 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 29 David De La Fuente Rasilla (Esp) Aviludo - Louletano 30 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Esp) W52 - FC Porto 31 Alvaro Trueba Diego (Esp) Sporting - Tavira 32 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 33 António Barbio (Por) LA Aluminios - LA Sport 34 Antonio Gomez De La Torre (Esp) Radio Popular - Boavista 35 Gabriel Reguero Corral (Esp) VIB Sports 0:00:28 36 Anass Ait El Abdia (Mar) VIB Sports 0:00:46 37 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:00:54 38 Válter Pereira (Por) Sporting - Tavira 0:01:04 39 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:01:05 40 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 0:01:06 41 David Ribeiro (Por) LA Aluminios - LA Sport 0:05:08 42 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 0:06:41 43 Luke Mudgway (Nzl) EvoPro Racing 0:07:45 44 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town - A Block CT 0:07:54 45 Antonio Santoro (Ita) Monkey Town - A Block CT 46 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 47 Nicola Gaffurini (Ita) Monkey Town - A Block CT 48 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Prodir 49 João Barbosa (Por) Vito - Feirense - PNB 50 Pablo Bonilla (Esp) Radio Popular - Boavista 51 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 52 Savva Novikov (Rus) Lokosphinx 53 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Aviludo - Louletano 54 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Esp) Miranda - Mortagua 55 Afonso Silva (Por) Radio Popular - Boavista 56 Alejandro Marque Porto (Esp) Sporting - Tavira 0:08:17 57 Albert Muela Galvez (Esp) EvoPro Racing 0:08:39 58 Fábio Costa (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 0:08:57 59 Arseny Nikiforov (Rus) Lokosphinx 0:09:54 60 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 0:09:57 61 Hugo Nunes (Por) Radio Popular - Boavista 0:10:02 62 Márcio Barbosa (Por) Aviludo - Louletano 63 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 0:11:33 64 Nuno Meireles (Por) Aviludo - Louletano 65 Hugo Sancho (Por) Miranda - Mortagua 66 Ivar Slik (Ned) Monkey Town - A Block CT 67 José Sousa (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 68 Björn Thurau (Ger) Vito - Feirense - PNB 69 Daniel Silva (Por) Radio Popular - Boavista 70 Nigel Ellsay (Can) Rally UHC Cycling 0:11:55 71 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Vito - Feirense - PNB 0:12:02 72 Filipe Cardoso (Por) Vito - Feirense - PNB 0:12:44 73 Fábio Oliveira (Por) LA Aluminios - LA Sport 74 João Leite (Por) Vito - Feirense - PNB 75 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda - Mortagua 76 Daire Feeley (Irl) EvoPro Racing 77 Hélder Gonçalves (Por) UD Oliveirense - InOutBuild 78 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 0:12:49 79 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 0:15:14 80 Daniel Freitas (Por) Miranda - Mortagua 81 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Prodir 82 Jorge Ferrer Bueno (Esp) Massi Vivo - Grupo Oresy 83 Rodrigo Caixas (Por) LA Aluminios - LA Sport 0:16:25 84 Emanuel Duarte (Por) LA Aluminios - LA Sport 85 Sergio Vega Merodio (Esp) Miranda - Mortagua 0:16:29 86 André Crispim (Por) LA Aluminios - LA Sport 87 Jorge Magalhães (Por) W52 - FC Porto 0:19:05 88 André Ramalho (Por) LA Aluminios - LA Sport 89 Pedro Pinto (Por) Miranda - Mortagua 90 Matteo Dal-Cin (Can) Rally UHC Cycling 0:20:25 91 Eric Valiente Bonafe (Esp) VIB Sports 92 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:20:26 93 Wouter Wippert (Ned) EvoPro Racing 0:22:30 94 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:26:44 95 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 0:28:06 96 Eriks Toms Gavars (Lat) Amore & Vita - Prodir 0:35:38 97 Alexandr Smirnov (Rus) Lokosphinx 0:36:45 98 David Alexander Maidana Ortiz (Par) Massi Vivo - Grupo Oresy 0:37:26 99 Aleksandr Barsov (Rus) Lokosphinx 0:52:59 100 Abdulhadi Alajmi (Kuw) VIB Sports 1:00:45 101 Ruben Caseny Catala (Esp) Massi Vivo - Grupo Oresy Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: GP Beiras e Serra da Estrela гонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour



