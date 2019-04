Тур Лангкави-2019. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 16:19 Shah Alam - Genting Highlands, 114,2 км 1 Benjamin Dyball (Aus) Team Sapura Cycling 3:22:02 2 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Interpro Cycling Academy 0:00:23 3 Keegan Swirbul (Usa) Floyd's Pro Cycling 0:00:44 4 Vadim Pronskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:00:59 5 Nariyuki Masuda (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:01:19 6 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:34 7 Sam Crome (Aus) Team Ukyo 0:01:56 8 Luca Raggio (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:02:11 9 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:02:18 10 Freddy Ovett (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:02:21 11 Serghei Tvetcov (Rou) Floyd's Pro Cycling 0:02:32 12 Travis McCabe (Usa) Floyd's Pro Cycling 0:03:01 13 Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli Sidermec 0:03:09 14 Kent Main (Rsa) ProTouch 0:03:19 15 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 0:03:35 16 Nickolas Zukowsky (Can) Floyd's Pro Cycling 0:03:43 17 Jesse Ewart (Aus) Team Sapura Cycling 0:03:49 18 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:03:56 19 Timothy Cameron (Aus) St George Continental Cycling Team 0:04:06 20 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:04:16 21 Robbie Hucker (Aus) Team Ukyo 0:04:20 22 James Oram (Nzl) Mitchelton - BikeExchange 0:04:23 23 Stepan Astafyev (Kaz) Vino - Astana Motors 0:04:28 24 Michael Potter (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:04:31 25 Grigoriy Shtein (Kaz) Vino - Astana Motors 0:04:55 26 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 0:05:13 27 Benjamin Prades Reverter (Esp) Team Ukyo 0:06:03 28 Jayde Julius (Rsa) ProTouch 0:06:09 29 Jinsong Li (Chn) Giant Cycling Team 0:06:17 30 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli Sidermec 0:06:54 31 Nik Mohd Azwan Zulkiflie (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:07:32 32 Brendon Davids (Rsa) Oliver's Real Food Racing 0:07:35 33 Jesse Featonby (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:07:48 34 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 0:08:08 35 Penghai Deng (Chn) Giant Cycling Team 36 Brayan Chaves Rubio (Col) Mitchelton - BikeExchange 37 Mathew Zenovich (Nzl) St George Continental Cycling Team 0:08:21 38 Bingcheng Gu (Chn) Giant Cycling Team 0:08:35 39 Yuma Koishi (Jpn) Team Ukyo 0:08:55 40 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:08:57 41 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 42 Angus Lyons (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:09:55 43 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:09:59 44 Marcus Culey (Aus) Team Sapura Cycling 45 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom - RusVelo 46 Mohammadesmaeil Chaichiraghimi (Iri) Customs Cycling Indonesia 0:10:03 47 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 48 Shoi Matsuda (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:10:22 49 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton - BikeExchange 0:11:04 50 Jihun Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:11:18 51 Charles-Etienne Chretien (Can) Interpro Cycling Academy 0:11:22 52 Roberto González (Pan) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:11:38 53 Michael Vink (Nzl) St George Continental Cycling Team 0:11:46 54 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:12:13 55 Sebastian Presley (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:12:44 56 Muhammad Fachri Barokah (Ina) Customs Cycling Indonesia 0:12:58 57 Azli Najmi Zulkefli (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:13:07 58 Zamirul Adlisham Zulkefli (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:13:54 59 Daniil Pronskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:14:18 60 Sofian Nabil Omar Mohd Bakri (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:15:00 61 Calvin Beneke (Rsa) ProTouch 0:15:12 62 Michael Freiberg (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 63 Muhammad Shahmir Aiman Abdul Halim (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:15:52 64 Connor Reardon (Aus) St George Continental Cycling Team 0:16:37 65 Dadi Suryadi (Ina) Brunei Continental Cycling Team 0:17:02 66 Muhammad Nurfitri Ammar Rosli (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:17:14 67 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 0:17:17 68 Qaris Maxu Irwandi Setra (Ina) Customs Cycling Indonesia 0:17:37 69 Benjamin Andrews (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:18:02 70 Alistair Donohoe (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:18:40 71 Amarni Drake (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:18:47 72 Jonathon Noble (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 73 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom - RusVelo 0:18:48 74 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:18:57 75 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 0:19:05 76 Hao Liu (Chn) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 0:19:11 77 Emile Jean (Can) Floyd's Pro Cycling 78 Jonathan Clarke (Aus) Floyd's Pro Cycling 79 Massimo Rosa (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:19:39 80 Clint Hendricks (Rsa) ProTouch 0:19:41 81 James Fourie (Rsa) ProTouch 0:20:11 82 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:20:46 83 Simon Jones (Usa) Interpro Cycling Academy 0:21:11 84 Donguk Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 85 Craig Wiggins (Aus) St George Continental Cycling Team 0:22:20 86 Blake Quick (Aus) St George Continental Cycling Team 0:22:23 87 Simone Bevilacqua (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:24:26 88 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:24:34 89 Gleb Brussenskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:24:51 90 Jaehyun Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:25:36 91 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:26:01 92 Andrii Kulyk (Ukr) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 0:26:15 93 Ilya Davidenok (Kaz) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 94 Mamyr Stash (Rus) Gazprom - RusVelo 95 Matteo Pelucchi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 96 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 97 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 98 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 99 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 100 Rohan Du Plooy (Rsa) ProTouch 101 Aleksejs Saramotins (Lat) Interpro Cycling Academy 0:26:21 102 Maris Bogdanovics (Lat) Interpro Cycling Academy 103 Kohei Uchima (Jpn) Team Ukyo 0:26:26 104 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:26:29 105 Aleksei Kurbatov (Rus) Gazprom - RusVelo 106 Zhaoliang Xu (Chn) Giant Cycling Team 0:26:35 107 Zhiwen Chen (Chn) Giant Cycling Team 0:26:38 108 Rizki Hidayatul Fadli (Ina) Customs Cycling Indonesia 109 Charalampos Kastrantas (Gre) Brunei Continental Cycling Team 0:26:45 110 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:26:47 111 Mehdi Tigrine (Bel) Brunei Continental Cycling Team 0:26:48 112 Yosandy Darmawan Oetomo (Ina) Customs Cycling Indonesia 113 Shotaro Iribe (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:27:19 114 Conor Murtagh (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:27:20 115 Takeaki Amezawa (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:27:23 116 Martin Ford (Gbr) Brunei Continental Cycling Team 0:27:30 117 Muhamad Fakhruazam Mohd Hanifiah (Mas) Brunei Continental Cycling Team 0:27:34 118 Yikui Niu (Chn) Mitchelton - BikeExchange 0:27:51 119 Kyoungho Park (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:28:20 120 Kazushige Kuboki (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:28:36 DNS Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Benjamin Dyball (Aus) Team Sapura Cycling 17:25:42 2 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Interpro Cycling Academy 0:00:27 3 Keegan Swirbul (Usa) Floyd's Pro Cycling 0:00:50 4 Vadim Pronskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:01:05 5 Nariyuki Masuda (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:01:29 6 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:40 7 Sam Crome (Aus) Team Ukyo 0:02:06 8 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:02:28 9 Freddy Ovett (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:02:31 10 Serghei Tvetcov (Rou) Floyd's Pro Cycling 0:02:42 11 Travis McCabe (Usa) Floyd's Pro Cycling 0:02:43 12 Luca Raggio (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:03:09 13 Kent Main (Rsa) ProTouch 0:03:29 14 Nickolas Zukowsky (Can) Floyd's Pro Cycling 0:03:53 15 Jesse Ewart (Aus) Team Sapura Cycling 0:03:59 16 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:04:06 17 Robbie Hucker (Aus) Team Ukyo 0:04:26 18 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 19 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 0:04:30 20 Timothy Cameron (Aus) St George Continental Cycling Team 21 James Oram (Nzl) Mitchelton - BikeExchange 0:04:33 22 Stepan Astafyev (Kaz) Vino - Astana Motors 0:04:38 23 Grigoriy Shtein (Kaz) Vino - Astana Motors 0:05:05 24 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 0:05:37 25 Benjamin Prades Reverter (Esp) Team Ukyo 0:06:13 26 Jayde Julius (Rsa) ProTouch 0:06:15 27 Jinsong Li (Chn) Giant Cycling Team 0:06:27 28 Michael Potter (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:06:31 29 Brendon Davids (Rsa) Oliver's Real Food Racing 0:07:36 30 Nik Mohd Azwan Zulkiflie (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:07:56 31 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 0:08:18 32 Mathew Zenovich (Nzl) St George Continental Cycling Team 0:08:31 33 Yuma Koishi (Jpn) Team Ukyo 0:09:05 34 Marcus Culey (Aus) Team Sapura Cycling 0:09:51 35 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:10:09 36 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 37 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 0:10:13 38 Mohammadesmaeil Chaichiraghimi (Iri) Customs Cycling Indonesia 0:10:27 39 Shoi Matsuda (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:10:28 40 Jihun Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:11:26 41 Charles-Etienne Chretien (Can) Interpro Cycling Academy 0:11:32 42 Michael Vink (Nzl) St George Continental Cycling Team 0:11:52 43 Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli Sidermec 0:12:39 44 Azli Najmi Zulkefli (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:14:06 45 Sofian Nabil Omar Mohd Bakri (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:15:01 46 Michael Freiberg (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:15:13 47 Connor Reardon (Aus) St George Continental Cycling Team 0:17:22 48 Alistair Donohoe (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:18:50 49 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:19:03 50 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom - RusVelo 0:19:14 51 Clint Hendricks (Rsa) ProTouch 0:19:43 52 Jonathon Noble (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:21:49 53 Jesse Featonby (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:22:27 54 Penghai Deng (Chn) Giant Cycling Team 0:24:42 55 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli Sidermec 0:25:02 56 Bingcheng Gu (Chn) Giant Cycling Team 0:25:23 57 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:25:27 58 Brayan Chaves Rubio (Col) Mitchelton - BikeExchange 0:26:20 59 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:27:09 60 Takeaki Amezawa (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:27:33 61 Roberto González (Pan) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:28:08 62 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:28:43 63 Angus Lyons (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:29:30 64 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton - BikeExchange 0:29:46 65 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:29:50 66 Sebastian Presley (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:29:53 67 Zamirul Adlisham Zulkefli (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:32:06 68 Calvin Beneke (Rsa) ProTouch 0:33:20 69 Muhammad Shahmir Aiman Abdul Halim (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:34:04 70 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 0:34:21 71 Muhammad Nurfitri Ammar Rosli (Mas) Nationalmannschaft Malaysia 0:35:26 72 Massimo Rosa (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:36:27 73 Dadi Suryadi (Ina) Brunei Continental Cycling Team 0:37:07 74 Emile Jean (Can) Floyd's Pro Cycling 0:37:23 75 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 0:37:52 76 Benjamin Andrews (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:38:24 77 Jonathan Clarke (Aus) Floyd's Pro Cycling 0:39:10 78 Simon Jones (Usa) Interpro Cycling Academy 0:39:23 79 Muhammad Fachri Barokah (Ina) Customs Cycling Indonesia 0:39:52 80 Blake Quick (Aus) St George Continental Cycling Team 0:40:31 81 Craig Wiggins (Aus) St George Continental Cycling Team 0:40:32 82 Amarni Drake (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:40:55 83 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:40:59 84 Simone Bevilacqua (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:41:00 85 Daniil Pronskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:41:57 86 Mamyr Stash (Rus) Gazprom - RusVelo 0:42:45 87 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:42:49 88 Gleb Brussenskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:43:10 89 Donguk Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:43:22 90 Jaehyun Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:43:48 91 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:44:13 92 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 93 Matteo Pelucchi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:44:17 94 Andrii Kulyk (Ukr) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 0:44:23 95 Ilya Davidenok (Kaz) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 96 Maris Bogdanovics (Lat) Interpro Cycling Academy 0:44:29 97 Qaris Maxu Irwandi Setra (Ina) Customs Cycling Indonesia 0:44:31 98 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:44:43 99 Zhiwen Chen (Chn) Giant Cycling Team 0:44:46 100 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:44:48 101 Charalampos Kastrantas (Gre) Brunei Continental Cycling Team 0:44:52 102 Zhaoliang Xu (Chn) Giant Cycling Team 0:45:08 103 Aleksei Kurbatov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:45:11 104 Aleksejs Saramotins (Lat) Interpro Cycling Academy 0:45:16 105 Kohei Uchima (Jpn) Team Ukyo 0:46:05 106 Kyoungho Park (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:46:28 107 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:46:33 108 Kazushige Kuboki (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:46:40 109 Mehdi Tigrine (Bel) Brunei Continental Cycling Team 0:46:55 110 Rohan Du Plooy (Rsa) ProTouch 0:47:54 111 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:48:11 112 Shotaro Iribe (Jpn) Nationalmannschaft Japan 0:48:24 113 James Fourie (Rsa) ProTouch 0:49:00 114 Conor Murtagh (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:51:47 115 Rizki Hidayatul Fadli (Ina) Customs Cycling Indonesia 0:53:28 116 Yosandy Darmawan Oetomo (Ina) Customs Cycling Indonesia 0:53:42 117 Yikui Niu (Chn) Mitchelton - BikeExchange 0:54:37 118 Hao Liu (Chn) Shenzhen Xidesheng Cycling Team 0:55:57 119 Muhamad Fakhruazam Mohd Hanifiah (Mas) Brunei Continental Cycling Team 0:56:09 120 Martin Ford (Gbr) Brunei Continental Cycling Team 0:56:18 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Лангкави Le Tour de Langkawi Asia Tour многодневная велогонка гонка категории 2.HC Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(113)

В тему: Тур Лангкави-2019. Этап 3

Тур Лангкави-2019. Этап 2

Тур Лангкави-2019. Этап 1

Джиро ди Сицилия-2019. Этап 1

Тур озера Цинхай-2018. Этап 8

Тур озера Цинхай-2018. Этап 7

Тур озера Цинхай-2018. Этап 6

Тур озера Цинхай-2018. Этап 4

Тур Лангкави-2018. Этап 8

Тур Лангкави-2018. Этап 5

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.