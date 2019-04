Джиро ди Сицилия-2019. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:06 Capo d'Orlando - Palermo, 236 км 1 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 5:59:16 2 Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria 0:00:00 3 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 4 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 5 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 6 Sergei Shilov (Rus) Gazprom - RusVelo 7 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 8 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 9 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita - Prodir 10 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Prodir 11 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 12 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 13 Federico Burchio (Ita) D'Amico - UM Tools 14 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 15 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 16 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 17 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 18 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 19 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 20 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 21 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 22 Jacopo Mosca (Ita) D'Amico - UM Tools 23 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 24 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 25 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 26 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 27 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 28 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 29 Denis-Marian Vulcan (Rou) Giotti Victoria 30 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 31 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 32 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 33 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - RusVelo 34 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 35 Johan Moreno Ramirez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 36 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 37 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 38 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 39 Jalel Duranti (Ita) Team Colpack 40 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 41 Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack 42 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 43 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 44 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 45 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - RusVelo 46 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 47 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 48 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 49 Ivan Martinelli (Ita) D'Amico - UM Tools 50 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 51 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 52 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF 53 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 54 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli Sidermec 55 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 56 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 57 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir 58 Daniel Crista (Rou) Giotti Victoria 59 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 60 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 61 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence 62 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 63 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 64 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 65 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 66 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 67 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 68 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 69 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - RusVelo 70 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Kometa Cycling Team 71 Matteo Badilatti (Sui) Israel Cycling Academy 72 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 73 Paolo Baccio (Ita) Team Colpack 74 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 75 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence 76 William David Muñoz Perez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 77 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 78 Paul Double (Gbr) Team Colpack 79 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 80 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 81 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 82 Isaac Canton Serrano (Esp) Kometa Cycling Team 83 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko Marseille Provence 84 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 85 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 86 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 87 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 88 Bart De Clercq (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 89 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 90 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 91 Jonnathan Toussaint Orjuela (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 92 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 93 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 94 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence 95 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 96 Robert Britton (Can) Rally UHC Cycling 97 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 98 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:00:30 99 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:00:34 100 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 101 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 0:01:07 102 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 0:01:11 103 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:00:00 104 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:02:58 105 Angelo Raffaele (Ita) D'Amico - UM Tools 0:05:22 106 Dario Puccioni (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 107 Jose Antonio Garcia Martin (Esp) Kometa Cycling Team 0:14:17 108 Roman Kustadinchev (Rus) D'Amico - UM Tools 109 Simone Sterbini (Ita) Giotti Victoria 0:15:40 110 Franco Gabriel Orocito (Arg) D'Amico - UM Tools 111 Kaspars Sergis (Lat) Amore & Vita - Prodir 112 Jesus David Peña Jimenez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 113 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 114 Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria 115 Alfdan De Decker (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy DNF Freek Van Rossem (Ned) D'Amico - UM Tools DNF Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Michele Scartezzini (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis DNS Filippo Rocchetti (Ita) Team Colpack Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 9:47:02 2 Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria 0:00:00 3 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:00:12 4 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 5 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:13 6 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 7 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 0:00:14 8 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 0:00:15 9 Sergei Shilov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:16 10 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 11 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita - Prodir 12 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 13 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Prodir 14 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 15 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 16 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 17 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 18 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 19 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 20 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 21 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 22 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 23 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 24 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 25 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - RusVelo 26 Jacopo Mosca (Ita) D'Amico - UM Tools 27 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 28 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 29 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 30 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 31 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 32 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 33 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 34 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 35 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 36 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 37 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 38 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 39 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 40 Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack 41 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 42 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 43 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 44 Denis-Marian Vulcan (Rou) Giotti Victoria 45 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 46 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 47 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 48 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli Sidermec 49 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 50 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 51 Ivan Martinelli (Ita) D'Amico - UM Tools 52 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 53 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 54 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir 55 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF 56 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 57 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - RusVelo 58 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 59 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 60 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 61 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 62 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 63 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 64 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - RusVelo 65 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 66 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 67 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 68 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 69 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence 70 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 71 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Kometa Cycling Team 72 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 73 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 74 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 75 Matteo Badilatti (Sui) Israel Cycling Academy 76 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko Marseille Provence 77 Bart De Clercq (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 78 Jonnathan Toussaint Orjuela (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 79 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 80 Robert Britton (Can) Rally UHC Cycling 81 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 0:00:28 82 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 83 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence 84 Paul Double (Gbr) Team Colpack 85 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:00:46 86 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:00:48 87 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:01:06 88 Isaac Canton Serrano (Esp) Kometa Cycling Team 0:01:08 89 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence 0:01:09 90 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 91 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:03:14 92 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 0:03:48 93 Federico Burchio (Ita) D'Amico - UM Tools 0:03:49 94 William David Muñoz Perez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 0:04:57 95 Dario Puccioni (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:05:38 96 Daniel Crista (Rou) Giotti Victoria 0:06:42 97 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 0:08:00 98 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:08:34 99 Johan Moreno Ramirez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 0:08:45 100 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 0:09:11 101 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 0:12:34 102 Jalel Duranti (Ita) Team Colpack 103 Paolo Baccio (Ita) Team Colpack 104 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:13:08 105 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 0:13:41 106 Angelo Raffaele (Ita) D'Amico - UM Tools 0:14:07 107 Jesus David Peña Jimenez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 0:16:25 108 Simone Sterbini (Ita) Giotti Victoria 0:16:40 109 Franco Gabriel Orocito (Arg) D'Amico - UM Tools 0:20:39 110 Roman Kustadinchev (Rus) D'Amico - UM Tools 0:26:51 111 Jose Antonio Garcia Martin (Esp) Kometa Cycling Team 112 Kaspars Sergis (Lat) Amore & Vita - Prodir 0:28:14 113 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 114 Alfdan De Decker (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 115 Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Джиро ди Сицилия Giro di Sicilia многодневная велогонка гонка категории 2.1 Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(2)

Просмотров

(360)

В тему: Джиро ди Сицилия-2019. Этап 1

Ronde van Drenthe-2019

Tour cycliste international du Haut Var-2019. Этап 1

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 1

Trofeo Laigueglia-2019

Тур Колумбии-2019. Этап 1

Tour du Limousin-2018. Этап 1

Route Adelie de Vitre-2018

GP Industria & Artigianato-2016

Тур Сан Луиса - 2010. Этап 6

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.