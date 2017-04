Scheldeprijs-2017 Категория:

Вчера, 18:12 Scheldeprijs-2017 Mol - Schoten, 200,5 км 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 4:35:25 2 Elia Viviani (Ita) Team Sky 3 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 5 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 6 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 7 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 8 Marc Sarreau (Fra) FDJ 9 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 10 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 11 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 12 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 13 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 14 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:00:02 15 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 16 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 17 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 18 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 19 Erwann Corbel (Fra) Fortuneo - Vital Concept 20 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:00:05 21 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Crelan 22 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 23 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 24 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:07 25 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 26 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 27 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 28 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 29 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 30 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 31 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale-Drapac 32 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 33 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Vital Concept 34 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 35 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina 0:00:12 36 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:00:13 37 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 38 Lukas Spengler (Swi) WB Veranclassic Aqua Protect 39 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 40 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 41 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 42 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:00:20 43 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 44 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 45 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:22 46 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:00:24 47 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:00:27 48 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 49 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 50 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:32 51 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:34 52 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:00:48 53 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 54 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 55 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:01:06 56 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina 0:01:24 57 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 58 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 59 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 60 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:01:28 61 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:30 62 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 63 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan 64 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:01:37 65 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 66 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:43 67 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:01:56 68 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 69 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 70 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 71 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 72 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 73 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 74 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 75 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 76 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 77 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 78 Ludwig De Winter (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 79 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 80 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 81 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 82 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 83 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 84 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 85 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 86 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 87 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 88 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 89 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 90 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 91 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 92 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 93 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 94 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 95 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 96 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:04 97 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:45 98 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:10 99 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 100 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina 101 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:03:25 102 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 103 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 104 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 105 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 106 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 107 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 108 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 109 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:36 110 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 111 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:49 112 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 113 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 114 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 115 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 116 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 117 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 0:04:24 118 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:55 119 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 120 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 121 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottNl-Jumbo 122 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:05:25 123 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:05:26 124 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 125 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 126 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 127 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 128 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 129 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 130 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 131 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 132 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 133 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan 134 Otto Vergaerde (Bel) Veranda's Willems Crelan 135 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 136 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 137 Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 138 Thomas Scully (Nzl) Cannondale-Drapac 139 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 140 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:06:11 141 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:06:22 142 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:24 143 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:26 144 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 145 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 146 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 147 Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 148 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 149 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 150 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 151 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 152 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:09:51 153 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:11:05 154 Christophe Prémont (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:13:26 155 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin DNF Danny Van Poppel (Ned) Team Sky DNF Daniel Mclay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept DNF Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe DNF Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb DNF Mark Renshaw (Aus) Dimension Data DNF Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF André Greipel (Ger) Lotto Soudal DNF Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert DNF Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo DNF Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team DNF Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Crelan 