Тур Турции-2017. Этап 4

Сегодня, 16:51 Marmaris – Selcuk, 205,3 км 1 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 5:36:03 2 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:00:05 3 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 0:00:09 4 Fausto Masnada (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:00:11 5 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina - Selle Italia 0:00:17 6 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 7 Francesco Gavazzi (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:00:32 8 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 9 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:00:34 10 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:00:37 11 Leopold Konig (Cze) Bora - Hansgrohe 0:00:39 12 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek - Segafredo 0:00:50 13 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 14 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:01 15 Jhon Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Team Emirates 0:01:03 16 Jordi Simon Casulleras (Spa) Soul Brasil Pro Cycling Team 17 Diego Rubio Hernandez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 18 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:12 19 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:01:17 20 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:01:22 21 Christopher Butler (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 22 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 0:01:24 23 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 24 Silvio Herklotz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:32 25 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 26 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 27 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:01:44 28 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:01:47 29 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:53 30 Ahmet Orken (Tur) Turkish national team 0:02:13 31 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:15 32 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 33 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:02:26 34 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe 35 Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo 36 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 0:02:29 37 Nazim Bakirci (Tur) Turkish national team 0:02:34 38 Serkan Balkan (Tur) Turkish national team 0:02:35 39 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:02:46 40 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:52 41 Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:03:18 42 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aquality Protect 0:03:33 43 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 44 Andrea Vendrame (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:03:59 45 Thomas Deruette (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:04:08 46 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:15 47 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:04:19 48 Lukas Spengler (Swi) WB Veranclassic Aquality Protect 0:04:51 49 Ahmet Akdilek (Tur) Turkish national team 0:05:01 50 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:05:12 51 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 52 Flavio Cardoso Santos (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:05:45 53 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 54 Murilo Ferraz Affonso (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 55 Matteo Spreafico (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:06:23 56 Mattia Frapporti (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 57 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:06:56 58 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:07:59 59 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:08:04 60 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 61 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 62 Muhammet Atalay (Tur) Turkish national team 63 Onur Balkan (Tur) Turkish national team 64 Gregory Habeaux (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:09:03 65 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:09:18 66 Franti_Ek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 67 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 68 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 69 Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:11:45 70 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:11:55 71 Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo 72 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 73 Igor Boev (Rus) Gazprom - Rusvelo 74 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 75 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 76 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 77 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 78 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 79 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 80 Davide Ballerini (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:12:15 81 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:12:24 82 Danilo Celano (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:14:02 83 Victor Ranghetti (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:14:25 84 Roberto Pinheiro Da Silva (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 85 Raphael Pires (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:14:26 86 Lincoln Silva (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 87 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:14:31 88 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 89 Feritcan Samli (Tur) Turkish national team 90 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 91 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 92 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 93 Marco Benfatto (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 94 Batuhan Özgür (Tur) Turkish national team 95 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:14:56 96 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 97 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 98 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 0:14:59 99 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:15:37 Генеральная классификация после 4 этапа 1 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 19:00:50 2 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:00:12 3 Fausto Masnada (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:00:24 4 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 0:00:29 5 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina - Selle Italia 0:00:30 6 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 7 Francesco Gavazzi (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:00:42 8 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:45 9 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:00:47 10 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:00:50 11 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek - Segafredo 0:01:03 12 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:14 13 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 14 Jordi Simon Casulleras (Spa) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:01:16 15 Diego Rubio Hernandez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 16 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:25 17 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:01:27 18 Jhon Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Team Emirates 19 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:01:30 20 Christopher Butler (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:35 21 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:37 22 Silvio Herklotz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:45 23 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:01:46 24 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 0:01:48 25 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 0:02:07 26 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:02:11 27 Ahmet Orken (Tur) Turkish national team 0:02:24 28 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:02:28 29 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 30 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:02:39 31 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 32 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:02:59 33 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:03:05 34 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 0:03:15 35 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe 0:03:31 36 Nazim Bakirci (Tur) Turkish national team 0:03:35 37 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:03:57 38 Serkan Balkan (Tur) Turkish national team 0:04:13 39 Andrea Vendrame (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:04:23 40 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:28 41 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:04:29 42 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aquality Protect 0:04:34 43 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:04:41 44 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:05:22 45 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:05:25 46 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:58 47 Lukas Spengler (Swi) WB Veranclassic Aquality Protect 0:06:11 48 Ahmet Akdilek (Tur) Turkish national team 0:06:39 49 Flavio Cardoso Santos (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:06:53 50 Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:07:06 51 Murilo Ferraz Affonso (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:07:42 52 Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo 0:08:59 53 Gregory Habeaux (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:09:27 54 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:09:42 55 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:09:45 56 Franti_Ek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:10:19 57 Onur Balkan (Tur) Turkish national team 0:11:02 58 Mattia Frapporti (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:12:00 59 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:12:02 60 Thomas Deruette (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 61 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:05 62 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:12:06 63 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 0:12:08 64 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:12:29 65 Davide Ballerini (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:12:36 66 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:12:50 67 Igor Boev (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:13:05 68 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:13:31 69 Matteo Spreafico (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:13:59 70 Leopold Konig (Cze) Bora - Hansgrohe 0:14:16 71 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 0:14:40 72 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 0:14:44 73 Danilo Celano (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:15:01 74 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:15:09 75 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 0:15:20 76 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:15:28 77 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:15:44 78 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 79 Muhammet Atalay (Tur) Turkish national team 0:15:48 80 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:16:09 81 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:17:03 82 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:17:58 83 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:19:40 84 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 0:20:03 85 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:21:05 86 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:21:38 87 Marco Benfatto (Ita) Androni - Sidermec - Bottecchia 0:22:08 88 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic Aquality Protect 0:22:14 89 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:22:16 90 Batuhan Özgür (Tur) Turkish national team 91 Roberto Pinheiro Da Silva (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:22:21 92 Lincoln Silva (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:22:22 93 Feritcan Samli (Tur) Turkish national team 0:22:34 94 Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:23:05 95 Raphael Pires (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:24:07 96 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:25:45 97 Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo 0:27:30 98 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:27:37 99 Victor Ranghetti (Bra) Soul Brasil Pro Cycling Team 0:32:02 Теги к статье: Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура



