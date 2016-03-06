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Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

 

 

  Давно хотел посмотреть на этап Гран-тура, и вот год назад прочёл, что Джиро едет к нам. Реальность оказалась более интересной, чем сама мечта. Я не только увидел старт, финиш и разделку Джиро д'Италия-2018, но и мне удалось близко пообщаться с гонщиками. За неделю до старта увидел рекламу, говорящую о том, что магазин Rock and road в Латруне организует встречу любителей велоспорта с командой Lotto Soudal. На рекламе красовался Грайпель в форме чемпиона Германии, но его физическое отсутствие на Джиро никого не смутило, на встречу пришло человек 150.

 

 

 Техничка настоящая, только номера израильские.

 

 

 

  Команда приехала, ребята переоделись и охотно со всеми фотографировались. Адам Хансен, как главная звезда, встал на фоне арки. Собственно, за совместным снимком с участником 20 Гран-туров я и приехал в Латрун.

 

 

  После фотосессии все поехали на короткую тренировку. Команда построилась по двое и вела пелатон, остальные участники ехали сзади и по просьбе организаторов не пытались приблизиться к профессионалам сбоку.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

  Ехать было тяжко из-за жары, в 12 часов летом я ещё не тренировался. Обычно мы выезжаем в 7 утра, чтоб не попасть под солнце.

 

 

  В конце выступил Ларс Бак, поблагодарил всех за тренировку, сказал, что в Иерусалиме они надеются на хороший результат Виктора Кампенартса. Эх, двух секунд не хватило до розовой майки.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

  На выезде со встречи встретил команду LottoNL Jumbo, они, как и их "тезки" из Судаля, тоже привыкали к жаре.

 

  Через два дня была разделка в Иерусалиме, жара немного спала, но все равно лучше было смотреть гонку на продуваемых участках. Весь центр города был перекрыт, пришлось припарковаться на противоположном конце разделочного "кольца".  В результате я прошёл больше, чем гонщики проехали.

 

 

 

  Застал разведку трассы.  Там, как и на гонке, перед опасным поворотом стояли маршалы со свистками и флагами. Под конец гонки я вернусь на эту точку, но скорости и углы наклона будут совсем другими.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

Стартовый городок был расположен в таком месте, что не сильно жарко было только на галерке и на ВИП-трибунах.

 

 К моему удивлению, район разминки гонщиков был открыт для всех.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

У BMC была только символическая ленточка, за которой разминался Роан Денис, чемпион Австралии и будущий обладатель розовой майки.

 

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

"Астана" отгородилась машиной.

 

 

У "Эмиратов" (UAE Team Emirates) даже ленточки не было, чемпион Италии ходил по-домашнему в тапочках.

 

 

  Около лагеря команды Sky народ ждал Фрума, который должен был подойти только к ближе к концу заезда. Под навесом сидел Василий Кириенко и долго выбирал себе визор. Погода была непонятная, с одной стороны прямого солнца не было, а с другой - не пасмурно.

 

  Тем временем гонщики уже начали стартовать. В финишном городке толпа шумно принимала каждого участника. Покричав со всеми несколько минут, я направился против хода гонки. Более половины маршрута было проложено по тем улицам, где проходит иерусалимский марафон, в половинной версии которого я периодически участвую.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

Максим Бельков

 

Почти вся трансляция на "Евроспорте" велась со стационарных камер. Вот несколько снимков с участков иерусалимского пейзажа, которые не попали в телевизионный кадр.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 Леон Санчес

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

Чем дальше от центра, тем меньше народу. Наконец, вернулся к спуску, у которого начал знакомство с трассой.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

Такое впечатление, что Виктор Бакелантс едет на мотоцикле.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

Фрум более аккуратен на поворотах. За техничкой некоторых гонщиков иногда ехала ещё одна машина. Интересно, там особо уважаемые гости или судьи... 

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

На следующий день был этап Хайфа - Тель-Авив. Мы пошли на старт, благо это было недалеко от дома.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

Гай Сагив и остальные "Академики" получают повышенное внимание прессы. Среди публики на старте и среди встречающих пелатон у дороги большинство соствляли не-велосипедисты и даже не-спортсмены. Так что популярность велоспорта возросла, фотографии и ролики с Джиро д'Италия я видел у многих людей. 

 

На презентации команд были мини-интервью с Фрумом, Пино и Вивиани (а не собирается ли он выиграть на первом этапе).

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

 Было ощущение, что люди знали только Фрума и Дюмулена, но тормознуть для автографа пытались всех. По дороге на старт остановился Ричард Карапас.

 

  Перед стартом был забавный момент: судья-информатор долго просил выйти вперед белую майку, без него нельзя начать движение. На это построение я не попал из-за правильно перекрытого пространства. Надо было либо досматривать презентацию, либо бежать метров 500 на старт, огибая заграждения. Иначе толпа бы повалила с непредсказуемыми последствиями. Я так вдохновился этим праздником Джиро, что было решено на следующий день ехать на финиш третьего этапа в Эйлат. А это 450 км в одну сторону, дорога вышла интересной.

 

Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле

 

В Эйлат привезли все атрибуты гонки: судейскую двухэтажную будку, павильоны для гостей, экраны с трансляцией, плакаты, табло, аппаратуру для фотофиниша.

 

 

Как же без презентации лидерских маек?!

 

 

  Мы заняли позицию за 25 метров до финиша, надеясь посмотреть поближе на спринтеров. Болельщиков поначалу было немного. Kак и в Иерусалиме, особенно выделялись колумбийцы. Но к финишу люди уже стояли в три ряда у бортиков и занимали все возвышенности на улице. По прохождении кортежа мотоциклистов поднялся гул как на стадионе. Я хоть и стоял в первом ряду, но еле видел приближающихся велосипедистов.

 

 

  Сфокусировался на Семе Беннете, но вдруг около меня пронеслось что-то цикламеновое. Поднял голову и увидел, что Вивиани обошёл-таки всех.

 

После церемонии награждения сделали маленький круг по городу. На заключительную вечеринку не остались, всё-таки ещё надо 5 часов добираться домой. И когда уже выезжали, нас ждал последний сюрприз - вижу, посреди города по дороге катит человек в розовой майке и кроссовках. Вместе с мыслью "быть такого не может" я развернулся и догнал велосипедиста. Это таки оказался Роан Денис, долго же его не отпускали из финишного городка!

 

 

- “Congratulations! Thank you for the great show!”

 

На роанденисовском "Thank you!" для меня закончился Israel Big Start 2018. А вот amore infinito продолжается.

 

 

AlGalgalim

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Тамара

    Tamri

    Сегодня, 07:21 | Регистрация: 6.03.2016

    Спасибо за рассказ.  Очень интересно!

  2. Имя: Иван

    Cyclisme

    Сегодня, 07:55 | Регистрация: 3.05.2018

    Классное начало Джиро! Израиль хорошо подготовился, дороги были предоставлены отличные, безопасность была на уровне, все обошлось без эксцессов. Очень интересно, когда ГТ стартует в другой стране, расширяя тем самым географию велоспорта)))

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 11:16 | Регистрация: 24.12.2017

    Спасибо огромное,очень интересно, и очень по велосипедному передано событие и дух этих дней.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Насэр Буанни: «Никогда в карье ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удивлён ,есть ещё правильные менеджеры и спортивные директора , а не водители техничек и любители постить инстаграм.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Большой старт Джиро д’Италия-2 ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Спасибо огромное,очень интересно, и очень по велосипедному передано событие и дух этих дней.
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (81)
    Бакеша-Фото
    Цитата: DV
    Главное отцепить Тома. Ару же может проснуться на 3-й неделе. Фрум как и вся Скай не готовы.Астана тратит ресурсы слишком рано.
    Эт точно. Все старания команды на нет сводит Лопес. А так Хирт и Кангерт могли б намного лучше выступит
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (49)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Они были уверены что не должны обганять мотоцикл безопасности!!! Со спуска !!! Кинтана же обогнал!!! Вы не считаете это промашкой? И в гору они поднимались как вспомните

    Если бы нибали не тянул вместе с астаной тогда у него были бы шансы ,если он ещё и не в форме находится тогда темболее нельзя так делать.
  • FEL1X
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (81)
    FEL1X-Фото

    Еще по Астане наблюдал, что Ару идет с каким-то надрывом, выглядит каким-то чрезмерно уставшим. Что-то не так у него, явно.

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (81)
    hodorik-Фото

    в целом Джиро как тихий час в детском саду ни кто не проявляет себя и как всегда кто то едет не затем...

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (81)
    hodorik-Фото
    Жэсть конечное печально...
  • DV
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (81)
    DV-Фото

    Главное отцепить Тома. Ару же может проснуться на 3-й неделе. Фрум как и вся Скай не готовы.Астана тратит ресурсы слишком рано.

  • Cyclisme
    Тур Калифорнии-2018. Этап 1 (1)
    Cyclisme-Фото
    Такое ощущение, что по протоколу это был этап Тура, столько звездных имён! Заслуженная победа Гавирии)))
  • Cyclisme
    Большой старт Джиро д’Италия-2 ... (3)
    Cyclisme-Фото
    Классное начало Джиро! Израиль хорошо подготовился, дороги были предоставлены отличные, безопасность была на уровне, все обошлось без эксцессов. Очень интересно, когда ГТ стартует в другой стране, расширяя тем самым географию велоспорта)))

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