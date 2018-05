Большой старт Джиро д’Италия-2018 в Израиле



Давно хотел посмотреть на этап Гран-тура, и вот год назад прочёл, что Джиро едет к нам. Реальность оказалась более интересной, чем сама мечта. Я не только увидел старт, финиш и разделку Джиро д'Италия-2018, но и мне удалось близко пообщаться с гонщиками. За неделю до старта увидел рекламу, говорящую о том, что магазин Rock and road в Латруне организует встречу любителей велоспорта с командой Lotto Soudal. На рекламе красовался Грайпель в форме чемпиона Германии, но его физическое отсутствие на Джиро никого не смутило, на встречу пришло человек 150.

Техничка настоящая, только номера израильские.

Команда приехала, ребята переоделись и охотно со всеми фотографировались. Адам Хансен, как главная звезда, встал на фоне арки. Собственно, за совместным снимком с участником 20 Гран-туров я и приехал в Латрун.

После фотосессии все поехали на короткую тренировку. Команда построилась по двое и вела пелатон, остальные участники ехали сзади и по просьбе организаторов не пытались приблизиться к профессионалам сбоку.

Ехать было тяжко из-за жары, в 12 часов летом я ещё не тренировался. Обычно мы выезжаем в 7 утра, чтоб не попасть под солнце.

В конце выступил Ларс Бак, поблагодарил всех за тренировку, сказал, что в Иерусалиме они надеются на хороший результат Виктора Кампенартса. Эх, двух секунд не хватило до розовой майки.

На выезде со встречи встретил команду LottoNL Jumbo, они, как и их "тезки" из Судаля, тоже привыкали к жаре.

Через два дня была разделка в Иерусалиме, жара немного спала, но все равно лучше было смотреть гонку на продуваемых участках. Весь центр города был перекрыт, пришлось припарковаться на противоположном конце разделочного "кольца". В результате я прошёл больше, чем гонщики проехали.

Застал разведку трассы. Там, как и на гонке, перед опасным поворотом стояли маршалы со свистками и флагами. Под конец гонки я вернусь на эту точку, но скорости и углы наклона будут совсем другими.

Стартовый городок был расположен в таком месте, что не сильно жарко было только на галерке и на ВИП-трибунах.

К моему удивлению, район разминки гонщиков был открыт для всех.

У BMC была только символическая ленточка, за которой разминался Роан Денис, чемпион Австралии и будущий обладатель розовой майки.

"Астана" отгородилась машиной.

У "Эмиратов" (UAE Team Emirates) даже ленточки не было, чемпион Италии ходил по-домашнему в тапочках.

Около лагеря команды Sky народ ждал Фрума, который должен был подойти только к ближе к концу заезда. Под навесом сидел Василий Кириенко и долго выбирал себе визор. Погода была непонятная, с одной стороны прямого солнца не было, а с другой - не пасмурно.

Тем временем гонщики уже начали стартовать. В финишном городке толпа шумно принимала каждого участника. Покричав со всеми несколько минут, я направился против хода гонки. Более половины маршрута было проложено по тем улицам, где проходит иерусалимский марафон, в половинной версии которого я периодически участвую.

Максим Бельков

Почти вся трансляция на "Евроспорте" велась со стационарных камер. Вот несколько снимков с участков иерусалимского пейзажа, которые не попали в телевизионный кадр.

Леон Санчес

Чем дальше от центра, тем меньше народу. Наконец, вернулся к спуску, у которого начал знакомство с трассой.

Такое впечатление, что Виктор Бакелантс едет на мотоцикле.

Фрум более аккуратен на поворотах. За техничкой некоторых гонщиков иногда ехала ещё одна машина. Интересно, там особо уважаемые гости или судьи...

На следующий день был этап Хайфа - Тель-Авив. Мы пошли на старт, благо это было недалеко от дома.

Гай Сагив и остальные "Академики" получают повышенное внимание прессы. Среди публики на старте и среди встречающих пелатон у дороги большинство соствляли не-велосипедисты и даже не-спортсмены. Так что популярность велоспорта возросла, фотографии и ролики с Джиро д'Италия я видел у многих людей.

На презентации команд были мини-интервью с Фрумом, Пино и Вивиани (а не собирается ли он выиграть на первом этапе).

Было ощущение, что люди знали только Фрума и Дюмулена, но тормознуть для автографа пытались всех. По дороге на старт остановился Ричард Карапас.

Перед стартом был забавный момент: судья-информатор долго просил выйти вперед белую майку, без него нельзя начать движение. На это построение я не попал из-за правильно перекрытого пространства. Надо было либо досматривать презентацию, либо бежать метров 500 на старт, огибая заграждения. Иначе толпа бы повалила с непредсказуемыми последствиями. Я так вдохновился этим праздником Джиро, что было решено на следующий день ехать на финиш третьего этапа в Эйлат. А это 450 км в одну сторону, дорога вышла интересной.

В Эйлат привезли все атрибуты гонки: судейскую двухэтажную будку, павильоны для гостей, экраны с трансляцией, плакаты, табло, аппаратуру для фотофиниша.

Как же без презентации лидерских маек?!

Мы заняли позицию за 25 метров до финиша, надеясь посмотреть поближе на спринтеров. Болельщиков поначалу было немного. Kак и в Иерусалиме, особенно выделялись колумбийцы. Но к финишу люди уже стояли в три ряда у бортиков и занимали все возвышенности на улице. По прохождении кортежа мотоциклистов поднялся гул как на стадионе. Я хоть и стоял в первом ряду, но еле видел приближающихся велосипедистов.

Сфокусировался на Семе Беннете, но вдруг около меня пронеслось что-то цикламеновое. Поднял голову и увидел, что Вивиани обошёл-таки всех.

После церемонии награждения сделали маленький круг по городу. На заключительную вечеринку не остались, всё-таки ещё надо 5 часов добираться домой. И когда уже выезжали, нас ждал последний сюрприз - вижу, посреди города по дороге катит человек в розовой майке и кроссовках. Вместе с мыслью "быть такого не может" я развернулся и догнал велосипедиста. Это таки оказался Роан Денис, долго же его не отпускали из финишного городка!

- “Congratulations! Thank you for the great show!”

На роанденисовском "Thank you!" для меня закончился Israel Big Start 2018. А вот amore infinito продолжается.

AlGalgalim