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Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2023

Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2023

Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2023

 

Однодневная нидерландская гонка категории World Tour Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) пройдёт 16 апреля 2023 года. Организаторы гонки объявили список из 7 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).

 

  Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт выйдут: 

  

Israel - Premier Tech (Isr) 
Lotto Dstny (Bel) 

TotalEnergies (Fra) 

Team Flanders - Baloise (Bel) 

Q36.5 Pro Cycling Team (Sui) 
Tudor Pro Cycling Team (Sui) 

Uno-X Pro Cycling Team (Nor) 

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики ProTeam

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:59 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто лоббирует команду градусников?

    Вся жизнь это гонка.
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Luca Mozzato (Team Arkea - Samsic)

Gotzon Martin (Euskaltel - Euskadi)

Reuben Thompson (Groupama - FDJ)

Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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