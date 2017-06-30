- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:05
Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2023
Однодневная нидерландская гонка категории World Tour Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) пройдёт 16 апреля 2023 года. Организаторы гонки объявили список из 7 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).
Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт выйдут:
Israel - Premier Tech (Isr)
Lotto Dstny (Bel)
TotalEnergies (Fra)
Team Flanders - Baloise (Bel)
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)
Tudor Pro Cycling Team (Sui)
Uno-X Pro Cycling Team (Nor)
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