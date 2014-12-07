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Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонку

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и предварительные составы на мужскую групповую гонку

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонку

 

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонкуЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонку

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонку

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонку

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонкуЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонку

 

 

   Групповая гонка мужчин – профессионалов завершит чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии (Бельгия). Маршрут протяжённостью 268,3 км с прохождением 42 коротких подъёмов и общим набором высоты 2562 м проложен между Антверпеном и Лёвеном.

 

  После относительно равнинного «вступления» гонщиков ждут несколько колец: кольца вокруг Лёвена (15,5 км с четырьмя подъёмами) и «Фламандские кольца» (32 км с 6 подъёмами). На «Фламандском кольце» среди прочих подъёмов выделяется Москестраат (Moskestraat) – 550 м с 8,9% градиентом, который перед вершиной доходит до 17%. Это знаковый подъём классики «Стрела Брабанта» (Brabentse Pijl).

 

 

На круге у Лёвена выделяется подъём Синт-Антониусберг (Sint-Antoniusberg) – 200 м с 6% по узкой дороге с брусчаткой.

 

  Сначала участники проедут полтора «кольца Лёвена», затем 1 «Фламандское», снова 4 кольца вокруг Лёвена, ещё одно «Фламандское» и завершат 2,5 кольцами вокруг Лёвена. Финиширует гонка в километровый тягун.

 

Предварительный состав участников на групповую гонку чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021:

 

France

ALAPHILIPPE Julian

MADOUAS Valentin

DÉMARE Arnaud

SÉNÉCHAL Florian

LAPORTE Christophe

COSNEFROY Benoît

TURGIS Anthony

CAVAGNA Rémi

 

Denmark

PEDERSEN Mads

CORT Magnus

ASGREEN Kasper

VALGREN Michael

KRAGH ANDERSEN Søren

HONORÉ Mikkel

KRON Andreas

BJERG Mikkel

WÜRTZ SCHMIDT Mads

 

Slovenia

POGAČAR Tadej

TRATNIK Jan

MOHORIČ Matej

NOVAK Domen

ROGLIČ Primož

MEZGEC Luka

PER David

 

Italy

TRENTIN Matteo

BALLERINI Davide

NIZZOLO Giacomo

GANNA Filippo

COLBRELLI Sonny

MOSCON Gianni

 

Belgium

VAN AERT Wout

EVENEPOEL Remco

STUYVEN Jasper

BENOOT Tiesj

LAMPAERT Yves

VAN HOOYDONCK Nathan

TEUNS Dylan

 

Netherlands

VAN DER POEL Mathieu

RIESEBEEK Oscar

MOLLEMA Bauke

TEUNISSEN Mike

LANGEVELD Sebastian

VAN BAARLE Dylan

EENKHOORN Pascal

 

Colombia

URAN Rigoberto

GAVIRIA Fernando

MOLANO Sebastian

HIGUITA Sergio

HODEG Alvaro

SOTO Nelson

HERNANDEZ Jose Tito

CHAVES Esteban

 

Germany

POLITT Nils

SCHACHMANN Max

DEGENKOLB John

STEIMLE Jannik

ARNDT Nikias

ACKERMANN Pascal

KOCH Jonas

 

Spain

RODRÍGUEZ Carlos

ARANBURU Alex

SERRANO Gonzalo

ERVITI Imanol

IZAGIRRE Gorka

ADRIÁ Roger

SOTO Antonio

GARCÍA CORTINA Iván

 

Australia

MATTHEWS Michael

EWAN Caleb

DURBRIDGE Luke

HAAS Nathan

SCHULTZ Nick

SWEENY Harry

STANNARD Robert

SCOTSON Miles

 

Great Britain

CAVENDISH Mark

HAYTER Ethan

PIDCOCK Tom

ROWE Luke

STEWART Jake

SWIFT Ben

SWIFT Connor

WRIGHT Fred

 

Norway

TILLER Rasmus

KRISTOFF Alexander

EIKING Odd Christian

LAENGEN Vegard Stake

BYSTRØM Sven Erik

HOELGAARD Markus

 

 

Poland

KWIATKOWSKI Michał

BODNAR Maciej

ANIOŁKOWSKI Stanisław

GOLAS Michal

OWSIAN Lukasz

BENEDETTI Cesare

 

New Zealand

SCULLY Tom

BAUER Jack

BROWN Connor

ARCHBOLD Shane

 

Ireland

MULLEN Ryan

TOWNSEND Rory

DUNBAR Eddie

 

Switzerland

BISSEGGER Stefan

HIRSCHI Marc

DILLIER Silvan

KÜNG Stefan

SCHÄR Michael

LIENHARD Fabien

 

Ecuador

HARO Wilson

NARVAEZ Jhonatan

 

Portugal

ALMEIDA João

REIS Rafael

OLIVEIRA Rui

OLIVEIRA Nelson

CARVALHO Andre

GUERREIRO Ruben

 

Slovakia

SAGAN Peter

SAGAN Juraj

 

United States

SIMMONS Quinn

MCNULTY Brandon

JORGENSON Matteo

POWLESS Neilson

CRADDOCK Lawson

ROSSKOPF Joey

 

Austria

PÖSTLBERGER Lukas

HALLER Marco

GOGL Michael

GAMPER Patrick

 

Czech Republic

ČERNÝ Josef

ŠTYBAR Zdeněk

VAKOČ Petr

KUKRLE Michael

 

Kazakhstan

LUTSENKO Alexey

GRUZDEV Dmitriy

FOMINYKH Daniil

 

South Africa

JANSE VAN RENSBURG Reinardt

IMPEY Daryl

GIBBONS Ryan

DE BOD Stefan

JULIUS Jayde

 

Estonia

KANGERT Tanel

LAAS Martin

 

Luxembourg

GENIETS Kevin

DRUCKER Jempy

KIRSCH Alex

 

Ukraine

PADUN Mark

 

Eritrea

GHIRMAY Biniam

 

Canada

HOULE Hugo

BOIVIN Guillaume

 

Latvia

SKUJIŅŠ Toms

NEILANDS Krists

LIEPIŅŠ Emīls

 

 

Azerbaijan

ASADOV Elchin

 

 

Belarus

RIABUSHENKO Alexandr

SHAUCHENKA Siarhei

 

Russia

STRAKHOV Dmitry

CHERNETSKI Sergei    
NYCH Artem    
RIKUNOV Petr    
BOEV Igor    
NEKRASOV Denis   

 

 

Greece

TZORTZAKIS Polychronis

 

Hungary

VALTER Attila

 

 

Lithuania

ŠIŠKEVIČIUS Evaldas

 

Romania

GROSU Eduard-Michael

 

Sweden

ERIKSSON Lucas

 

 

Japan

ARASHIRO Yukiya

 

Panama

JURADO Christofer

 

Mexico

FRAYRE Eder

 

Albania

SEFA Yiber

 

Uruguay

FAGUNDEZ Eric Antonio

 

Venezuela

AULAR Orluis

 

 

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по шоссейному велоспорту World Cycling Championships 2021 Flanders чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:05 | Регистрация: 7.12.2014

    "От нашего стола вашему столу"

     

     

  2. MVDP

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 3.10.2020

    Составчики огонь. Датчан аж 9 человек - это вообще законно?

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: MVDP
    Составчики огонь. Датчан аж 9 человек - это вообще законно?

    Составы предварительные

  4. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 21:02 | Регистрация: 28.06.2017

    Олимпийского чемпиона не будет, надеялся на его дабл

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 21:57 | Регистрация: 23.05.2017

      Простите, но фаворитом он бы тут точно не был.

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Два брата акробата. Один лом, другой чемпион мира и словаков.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Meridale
    18-летний Мартин Сврцек – новы ... (2)
    Meridale-Фото

    Будущий любимец комментаторов)

  • BaiGali
    Винченцо Нибали возвращается в ... (15)
    BaiGali-Фото
    Старый рыхля Оскар Родригез поехал в гавань уставших кораблей(Мувистар).

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Kay82
    Команда стариковrussian
    Один недалекий написал про пристань уставших кораблей, другой про команду стариков. Тому я ответил. Теперь Вам.Кто же это интересно в Астане старики кроме Нибали, которому 36. Да он по сравнению с Вальверде мальчик. Теперь жду перечесления возрастов остальных гонщиков? Фульса не берем в счет. Он ушел из команды. Лулу тоже. Есть еще доводы и доказательства Вами сказанного?
    Ты че Фульсаг и Лулу как огурчики готовый рвать всех, возраст не помеха:) Кстати с чего ты взял что они ушли? есть пруфы?
  • Александра
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    Александра-Фото
    Классная подборка!
    А я прямо сижу, расстраиваюсь.
  • EL-Fenomeno
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Auf wiedersehen, Tony "Panzerwagen" Martin ger

    Все его 5 титулов (winning highlights): https://twitter.com/i/status/1441072868188737537

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Два брата акробата. Один лом, другой чемпион мира и словаков.
  • Александра
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    Александра-Фото

    Это звучит очень горько. "В гонках у меня исчезло ощущение безопасности. И гонки уже не приносят мне радости".

    Если мне порой бывает страшно смотреть, то могу представить, насколько бывает страшно ехать. Велошоссе - сам по себе травмоопасный спорт, но с учетом увеличения скоростей и неадеквата болельщиков, совсем отмахиваться от возможных травм и их послествий, наверное, могут либо совсем юные, либо одержимые.

    Тони Мартин - один их лучших в пелотоне. И, судя по всему, человек, очень хорошо осознающий ответственность перед своей семьей. Это я ни в коем случае не в упрек тем, кто продолжает гоняться и радовать зрителей, но уходить вот так, на пике, в чемпионской майке... Нет, я не согласна, что это лучшее завершение карьеры. И мне очень жаль, очень, очень жаль.

  • levonardo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    levonardo-Фото
    Простите, но фаворитом он бы тут точно не был.
  • AlGalgalim
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    AlGalgalim-Фото
    Олимпийского чемпиона не будет, надеялся на его дабл
  • Astanaforever
    Винченцо Нибали возвращается в ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kay82
    Команда стариковrussian
    Один недалекий написал про пристань уставших кораблей, другой про команду стариков. Тому я ответил. Теперь Вам.Кто же это интересно в Астане старики кроме Нибали, которому 36. Да он по сравнению с Вальверде мальчик. Теперь жду перечесления возрастов остальных гонщиков? Фульса не берем в счет. Он ушел из команды. Лулу тоже. Есть еще доводы и доказательства Вами сказанного?
  • Coffe
    Винченцо Нибали возвращается в ... (15)
    Coffe-Фото
    Нибали успехов в Астане!

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