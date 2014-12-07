Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на групповую гонку

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- Сегодня, 17:36
Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и предварительные составы на мужскую групповую гонку
Групповая гонка мужчин – профессионалов завершит чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии (Бельгия). Маршрут протяжённостью 268,3 км с прохождением 42 коротких подъёмов и общим набором высоты 2562 м проложен между Антверпеном и Лёвеном.
После относительно равнинного «вступления» гонщиков ждут несколько колец: кольца вокруг Лёвена (15,5 км с четырьмя подъёмами) и «Фламандские кольца» (32 км с 6 подъёмами). На «Фламандском кольце» среди прочих подъёмов выделяется Москестраат (Moskestraat) – 550 м с 8,9% градиентом, который перед вершиной доходит до 17%. Это знаковый подъём классики «Стрела Брабанта» (Brabentse Pijl).
На круге у Лёвена выделяется подъём Синт-Антониусберг (Sint-Antoniusberg) – 200 м с 6% по узкой дороге с брусчаткой.
Сначала участники проедут полтора «кольца Лёвена», затем 1 «Фламандское», снова 4 кольца вокруг Лёвена, ещё одно «Фламандское» и завершат 2,5 кольцами вокруг Лёвена. Финиширует гонка в километровый тягун.
Предварительный состав участников на групповую гонку чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021:
France
ALAPHILIPPE Julian
MADOUAS Valentin
DÉMARE Arnaud
SÉNÉCHAL Florian
LAPORTE Christophe
COSNEFROY Benoît
TURGIS Anthony
CAVAGNA Rémi
Denmark
PEDERSEN Mads
CORT Magnus
ASGREEN Kasper
VALGREN Michael
KRAGH ANDERSEN Søren
HONORÉ Mikkel
KRON Andreas
BJERG Mikkel
WÜRTZ SCHMIDT Mads
Slovenia
POGAČAR Tadej
TRATNIK Jan
MOHORIČ Matej
NOVAK Domen
ROGLIČ Primož
MEZGEC Luka
PER David
Italy
TRENTIN Matteo
BALLERINI Davide
NIZZOLO Giacomo
GANNA Filippo
COLBRELLI Sonny
MOSCON Gianni
Belgium
VAN AERT Wout
EVENEPOEL Remco
STUYVEN Jasper
BENOOT Tiesj
LAMPAERT Yves
VAN HOOYDONCK Nathan
TEUNS Dylan
Netherlands
VAN DER POEL Mathieu
RIESEBEEK Oscar
MOLLEMA Bauke
TEUNISSEN Mike
LANGEVELD Sebastian
VAN BAARLE Dylan
EENKHOORN Pascal
Colombia
URAN Rigoberto
GAVIRIA Fernando
MOLANO Sebastian
HIGUITA Sergio
HODEG Alvaro
SOTO Nelson
HERNANDEZ Jose Tito
CHAVES Esteban
Germany
POLITT Nils
SCHACHMANN Max
DEGENKOLB John
STEIMLE Jannik
ARNDT Nikias
ACKERMANN Pascal
KOCH Jonas
Spain
RODRÍGUEZ Carlos
ARANBURU Alex
SERRANO Gonzalo
ERVITI Imanol
IZAGIRRE Gorka
ADRIÁ Roger
SOTO Antonio
GARCÍA CORTINA Iván
Australia
MATTHEWS Michael
EWAN Caleb
DURBRIDGE Luke
HAAS Nathan
SCHULTZ Nick
SWEENY Harry
STANNARD Robert
SCOTSON Miles
Great Britain
CAVENDISH Mark
HAYTER Ethan
PIDCOCK Tom
ROWE Luke
STEWART Jake
SWIFT Ben
SWIFT Connor
WRIGHT Fred
Norway
TILLER Rasmus
KRISTOFF Alexander
EIKING Odd Christian
LAENGEN Vegard Stake
BYSTRØM Sven Erik
HOELGAARD Markus
Poland
KWIATKOWSKI Michał
BODNAR Maciej
ANIOŁKOWSKI Stanisław
GOLAS Michal
OWSIAN Lukasz
BENEDETTI Cesare
New Zealand
SCULLY Tom
BAUER Jack
BROWN Connor
ARCHBOLD Shane
Ireland
MULLEN Ryan
TOWNSEND Rory
DUNBAR Eddie
Switzerland
BISSEGGER Stefan
HIRSCHI Marc
DILLIER Silvan
KÜNG Stefan
SCHÄR Michael
LIENHARD Fabien
Ecuador
HARO Wilson
NARVAEZ Jhonatan
Portugal
ALMEIDA João
REIS Rafael
OLIVEIRA Rui
OLIVEIRA Nelson
CARVALHO Andre
GUERREIRO Ruben
Slovakia
SAGAN Peter
SAGAN Juraj
United States
SIMMONS Quinn
MCNULTY Brandon
JORGENSON Matteo
POWLESS Neilson
CRADDOCK Lawson
ROSSKOPF Joey
Austria
PÖSTLBERGER Lukas
HALLER Marco
GOGL Michael
GAMPER Patrick
Czech Republic
ČERNÝ Josef
ŠTYBAR Zdeněk
VAKOČ Petr
KUKRLE Michael
Kazakhstan
LUTSENKO Alexey
GRUZDEV Dmitriy
FOMINYKH Daniil
South Africa
JANSE VAN RENSBURG Reinardt
IMPEY Daryl
GIBBONS Ryan
DE BOD Stefan
JULIUS Jayde
Estonia
KANGERT Tanel
LAAS Martin
Luxembourg
GENIETS Kevin
DRUCKER Jempy
KIRSCH Alex
Ukraine
PADUN Mark
Eritrea
GHIRMAY Biniam
Canada
HOULE Hugo
BOIVIN Guillaume
Latvia
SKUJIŅŠ Toms
NEILANDS Krists
LIEPIŅŠ Emīls
Azerbaijan
ASADOV Elchin
Belarus
RIABUSHENKO Alexandr
SHAUCHENKA Siarhei
Russia
STRAKHOV Dmitry
CHERNETSKI Sergei
NYCH Artem
RIKUNOV Petr
BOEV Igor
NEKRASOV Denis
Greece
TZORTZAKIS Polychronis
Hungary
VALTER Attila
Lithuania
ŠIŠKEVIČIUS Evaldas
Romania
GROSU Eduard-Michael
Sweden
ERIKSSON Lucas
Japan
ARASHIRO Yukiya
Panama
JURADO Christofer
Mexico
FRAYRE Eder
Albania
SEFA Yiber
Uruguay
FAGUNDEZ Eric Antonio
Venezuela
AULAR Orluis
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