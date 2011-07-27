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Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT

 

 

 

  Индивидуальная гонка на время у мужчин откроет во Фландрии (Бельгия) чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021. Дистанция в 43,3 км проложена от курортного города Кнокке-Хейст (Knokke-Heist), расположенного на побережье Северного моря в провинции Западная Фландрия, до столицы Западной Фландрии, города Брюгге.

 

  Разделка равнинная, общий набор высоты составит всего 78 метров. Участники стартуют на пляже курорта Кнокке-Хейст, первые 1,5 км проложены вдоль моря, после чего дорога поведёт в центр города, а затем будет уводить всё дальше вглубь страны. Почти полностью прямы отрезки дороги и несколько поворотов не должны представлять сложности. Финиширует разделка чемпионата мира-2021 на самой большой площади в исторической части Брюгге. Старт 19 сентября в 14:30 (CET).

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITTЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITTЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT

 

Предварительные стартовые составы:

 

Австралия

 

 

 

Австрия

Matthias Brändle

 

Бельгия

Wout van Aert

Remco Evenepoel

 

Беларусь

 

Великобритания

Ethan Hayter

Daniel Bigham

 

Германия

 

Дания

Kasper Asgreen

Mikkel Bierg

 

Ирландия

Ryan Mullen

 

Италия

Filippo Ganna

Edoardo Affini

 

Испания

Carlos Rodríguez

 

Канада

Hugo Houle

Nickolas Zukowsky

 

Казахстан

Daniil Fominykh

 

Колумбия

 

Латвия

 

Литва

 

Люксембург

 

Новая Зеландия

Patrick Bevin

 

Нидерланды

 

 

Норвегия

Andreas Leknessund

 

Польша

Maciej Bodnar

 

Португалия

Nelson Oliveira

Rafael Reis

 

Россия

 

Словения

Tadej Pogacar

Jan Tratnik

 

Словакия

 

США

Lawson Craddok

Brandon McNulty

 

Украина

 

Франция

Remi Cavagna

 

Чехия

Josef Cerny

 

Швейцария

Stefan Kung

Stefan Bissegger

 

Швеция

 

Эстония

 

Эквадор

 

ЮАР

Ryan Gibbons

Stefan De Bod

 

 

  

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по шоссейному велоспорту World Cycling Championships 2021 Flanders чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships

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  1. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 08:08 | Регистрация: 11.02.2021

    Денис в составе сборной Австралии, а в инстаграмме написал что не поедет на ЧМ

  2. Camel

    Сегодня, 09:47 | Регистрация: 29.01.2017

    Эвенпула не устраивает даже серебро, но он тупо хватается за всё: и за ЧЕ, и за ЧМ, хотя очевидно, что при участии главных монстров ему и в этот раз ничего не светит. Зато в очередной раз увидим неадеквата после финиша в его ковульсиях, сопровождаемых "факами".

  3. Имя: Роман Черняев

    svenfischer

    Сегодня, 09:58 | Регистрация: 21.05.2017

    Где Собреро и Лампарт?

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 10:32 | Регистрация: 27.07.2011

    Ну Погач против монстров..посмотрим

  5. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 13:34 | Регистрация: 22.05.2016

    Думаю Ван Арт, не удивлюсь если на подиуме будет Биссигер

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 13:58 | Регистрация: 4.08.2018

     Если не будет Денниса (очень жаль), то в отсутствии Роглича и Дюмулена Повышаются шансы главной тройки на чемпионате - Ганны, Кюнга и Ван Арта. И исходя из плоского профиля поставил бы на Ганну. Может быть довольно ветрено, так что шансы тяжелых раздельщиков повышаются. 

       Эвенпул может в тройку попасть, но в победу его не верю. 

      Список еще не полный. Кто там от Новой Гвинеи едет?

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 14:37 | Регистрация: 17.05.2015

      Старый гвиней...

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Тур Британии-2021. Этап 8 (17)
    Ice-Фото

    Цитата: Серафим
    Я все-таки посмотрел последние полчаса тура с комментарием этого Никиты. Все думал, неужели он не знает о бонификации по времени для первых трех мест? Ван Арту достаточно было просто выиграть этап и получить 10 секунд. И если бы Хейтер даже стал вторым, он только сравнялся бы по времени.
    По комбинации Ван Арт выигрывал. Чего тут было вообще гадать? Может парень ездил по любителям только однодневные гонки и в особенностях многодневок не разобрался.
    Насколько понял из весьма путаной речи.

    В тот то и дело, если комментатор не знает того, что известно всем болельщикам, то это как минимум подозрительно. Плюс речь крайне сбивчивая, плохо формулирует мысли, особенно на эмоциях, а это ой как сложно исправить.

  • Адриен
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    Адриен-Фото
    Старый гвиней...
  • Серафим
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    Серафим-Фото

     Если не будет Денниса (очень жаль), то в отсутствии Роглича и Дюмулена Повышаются шансы главной тройки на чемпионате - Ганны, Кюнга и Ван Арта. И исходя из плоского профиля поставил бы на Ганну. Может быть довольно ветрено, так что шансы тяжелых раздельщиков повышаются. 

       Эвенпул может в тройку попасть, но в победу его не верю. 

      Список еще не полный. Кто там от Новой Гвинеи едет?

  • Серафим
    Тур Британии-2021. Этап 8 (17)
    Серафим-Фото
    Я все-таки посмотрел последние полчаса тура с комментарием этого Никиты. Все думал, неужели он не знает о бонификации по времени для первых трех мест? Ван Арту достаточно было просто выиграть этап и получить 10 секунд. И если бы Хейтер даже стал вторым, он только сравнялся бы по времени.
    По комбинации Ван Арт выигрывал. Чего тут было вообще гадать? Может парень ездил по любителям только однодневные гонки и в особенностях многодневок не разобрался.
    Насколько понял из весьма путаной речи.
  • GTX
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    GTX-Фото
    Думаю Ван Арт, не удивлюсь если на подиуме будет Биссигер
  • Ice
    Тур Британии-2021. Этап 8 (17)
    Ice-Фото

    Цитата: BlAr
    Какой Ван Арт во главе ГК? Никита уже сказал, что победил Хэйтер!!!biggrin

    Никита сам хейтер по ходу. Не вырастет из него толкового комментатора, это и сейчас видно, очередная посредственность, к сожалению..

     

  • Ice
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (38)
    Ice-Фото

    Цитата: Такие дела
    ЧМ еще выйграет и две майки мимо)))

    Шансов ноль.

  • rude_rider
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    rude_rider-Фото
    Ну Погач против монстров..посмотрим
  • svenfischer
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    svenfischer-Фото

    Где Собреро и Лампарт?

  • Camel
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    Camel-Фото

    Эвенпула не устраивает даже серебро, но он тупо хватается за всё: и за ЧЕ, и за ЧМ, хотя очевидно, что при участии главных монстров ему и в этот раз ничего не светит. Зато в очередной раз увидим неадеквата после финиша в его ковульсиях, сопровождаемых "факами".

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