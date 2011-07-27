- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 06:53
Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT
Индивидуальная гонка на время у мужчин откроет во Фландрии (Бельгия) чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021. Дистанция в 43,3 км проложена от курортного города Кнокке-Хейст (Knokke-Heist), расположенного на побережье Северного моря в провинции Западная Фландрия, до столицы Западной Фландрии, города Брюгге.
Разделка равнинная, общий набор высоты составит всего 78 метров. Участники стартуют на пляже курорта Кнокке-Хейст, первые 1,5 км проложены вдоль моря, после чего дорога поведёт в центр города, а затем будет уводить всё дальше вглубь страны. Почти полностью прямы отрезки дороги и несколько поворотов не должны представлять сложности. Финиширует разделка чемпионата мира-2021 на самой большой площади в исторической части Брюгге. Старт 19 сентября в 14:30 (CET).
Предварительные стартовые составы:
Австралия
Австрия
Matthias Brändle
Бельгия
Wout van Aert
Remco Evenepoel
Беларусь
Великобритания
Ethan Hayter
Daniel Bigham
Германия
Дания
Kasper Asgreen
Mikkel Bierg
Ирландия
Ryan Mullen
Италия
Filippo Ganna
Edoardo Affini
Испания
Carlos Rodríguez
Канада
Hugo Houle
Nickolas Zukowsky
Казахстан
Daniil Fominykh
Колумбия
Латвия
Литва
Люксембург
Новая Зеландия
Patrick Bevin
Нидерланды
Норвегия
Andreas Leknessund
Польша
Maciej Bodnar
Португалия
Nelson Oliveira
Rafael Reis
Россия
Словения
Tadej Pogacar
Jan Tratnik
Словакия
США
Lawson Craddok
Brandon McNulty
Украина
Франция
Remi Cavagna
Чехия
Josef Cerny
Швейцария
Stefan Kung
Stefan Bissegger
Швеция
Эстония
Эквадор
ЮАР
Ryan Gibbons
Stefan De Bod
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