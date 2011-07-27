Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT

Индивидуальная гонка на время у мужчин откроет во Фландрии (Бельгия) чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021. Дистанция в 43,3 км проложена от курортного города Кнокке-Хейст (Knokke-Heist), расположенного на побережье Северного моря в провинции Западная Фландрия, до столицы Западной Фландрии, города Брюгге.

Разделка равнинная, общий набор высоты составит всего 78 метров. Участники стартуют на пляже курорта Кнокке-Хейст, первые 1,5 км проложены вдоль моря, после чего дорога поведёт в центр города, а затем будет уводить всё дальше вглубь страны. Почти полностью прямы отрезки дороги и несколько поворотов не должны представлять сложности. Финиширует разделка чемпионата мира-2021 на самой большой площади в исторической части Брюгге. Старт 19 сентября в 14:30 (CET).

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Профили и составы на ITT

Предварительные стартовые составы:

Австралия

Австрия

Matthias Brändle

Бельгия

Wout van Aert

Remco Evenepoel

Беларусь

Великобритания

Ethan Hayter

Daniel Bigham

Германия

Дания

Kasper Asgreen

Mikkel Bierg

Ирландия

Ryan Mullen

Италия

Filippo Ganna

Edoardo Affini

Испания

Carlos Rodríguez

Канада

Hugo Houle

Nickolas Zukowsky

Казахстан

Daniil Fominykh

Колумбия

Латвия

Литва

Люксембург

Новая Зеландия

Patrick Bevin



Нидерланды

Норвегия

Andreas Leknessund

Польша

Maciej Bodnar

Португалия

Nelson Oliveira

Rafael Reis

Россия

Словения

Tadej Pogacar

Jan Tratnik

Словакия

США

Lawson Craddok

Brandon McNulty

Украина

Франция

Remi Cavagna

Чехия

Josef Cerny

Швейцария

Stefan Kung

Stefan Bissegger

Швеция

Эстония

Эквадор

ЮАР

Ryan Gibbons

Stefan De Bod