Тур Даун Андер-2020. Превью

Тур Даун Андер-2020. Маршрут и состав

21 января в 22-й раз стартует австралийская велогонка Тур Даун Андер (Santos Tour Down Under). По традиции, предварять гонку будет критериум по улицам Аделаиды, который пройдёт 19 января и в этом году носит название Schwalbe Classic.

После ухода Майкла Тёртера (Mike Turtur) с поста директора Тура Даун Андер новым директором австралийской гонки стал Стюарт О’Грэйди, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2013 году, первый австралиец, выигравший Париж-Рубэ, олимпийский чемпион в мэдисоне, двукратный победитель Тура Даун Андер, победитель этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании.

На старт Тура Даун Андер-2020 выйдут гонщики 20 команд, в том числе действующий чемпион мира Мадс Педерсен (Trek-Segafredo). Общая протяжённость дистанции составит 921,2 км.

Маршрут

1-й этап стартует и финиширует в городе Тананда (Tanunda), сердце долины Баросса (Barossa Valley), основного винодельческого региона Южной Австралии. Этап с пятью кругами по 30 км, с пятикратным преодолением короткого крутого подъёма Breakneck Hill со средним градиентом 7,2% и максимальным 10%. Горные очки будут разыгрываться на нём при втором и четвёртом прохождении. Скорее всего, спринтеры разыграют первый этап.

2-й этап финиширует в Стёрлинге (Stirling), городе на Аделаидских холмах, расположенном на востоке от Аделаиды. Тягун к Стёрлингу участники преодолеют четыре раза. Общий набор высоты на этапе составит 2 357 м. Финальный подъём состоит из двух частей – 4,6 км с 3%, после которого идёт короткий спуск, а затем ещё 2,4 км с 3,8%.

В Стёрлинге победу праздновали Калеб Юэн в 2018, Джей Маккарти в 2016, Хуан-Хосе Лобато в 2015, Диего Улисси в 2014.

Мэтт Хейман, прокомментировавший маршрут Тура Даун Андер-2020 для Cyclingnews так охарактеризовал этот этап: «Это один из моих любимых этапов Тура Даун Андер. Я настоящий фанат финишного круга в Стёрлинге, потому что это просто великолепный маршрут. Тягун на финише не слишком трудный, но он покажет, у кого есть форма. Спринтер, у которого формы нет, не сможет там бороться, но некоторые из быстрых финишёров, набравшие сильную форму зимой, смогут что-то показать.

Самое важное, если недооценить финиш, окажешься в неприятной ситуации, потому что там есть небольшой спуск, а затем снова подъём. И надо правильно их пройти. Генеральщики тоже должны быть впереди, потому что тягун длинный и выматывающий. На этом этапе появятся разрывы. С этого момента увидим, кто сможет выиграть общий зачёт. И бонусы в этот день могут сыграть ключевую роль для генеральной классификации в конце недели».

3-й этап завершится финишем в подъём Паракомб (Paracombe) – это 1,2 км со средним градиентом 9,9%, финальные 300 м – плоские. Общий набор высоты на этапе составит 2614 м.

Мэтт Хейман так оценивает этот этап: «В прошлом на этом подъёме Кэдел Эванс и Ричи Порт следили друг за другом, а Роан Деннис выиграл. Разница между этим этапом и этапом до Стёрлинга в том, что 3-й этап точно будет этапом для генеральщиков. Подъём Паракомб не так сложен как Виллунга, он короче. Но он крутой и порвёт гонку на части. Если гонщик здесь выиграет 10 секунд, будет в выгодном положении в оставшуюся часть гонки.

Ключевой момент, когда команды начнут бороться за позиции в голове перед началом финального подъёма. К нему подойдут из долины, он начнётся сразу после поворота направо. Те, кто останется позади и попытается вернуться к борьбе на подъёме, потратят силы. То, что такой этап возвращён в гонку, означает, что не всё сведётся к Виллунге».

4-й этап подходит спринтерам. Самый протяжённый этап Тура Даун Андер-2020.

5-й этап с технически сложным финалом в Виктор-Харбор, городе на побережье полуострова Флоро в 80 км от Аделаиды. Спринтеры вновь разыграют финиш, но они должны помнить, что за 20 км до финиша будет 3,9 км подъём с 6% градиентом.

6-й, финальный этап, кульминация Тура Даун Андер-2020, этап с финишем в подъём Виллунга (Willinga Hill). Маршрут этапа полностью повторяет прошлогодний, два круга с прохождением 3 км подъёма с 7,5 % градиентом, на финальном прохождении которого шесть лет подряд никто не может обойти Ричи Порта.

Этапы Тура Даун Андер-2020:

1-й этап. Tanunda – Tanunda, 150 км

2-й этап. Woodside – Stirling, 135,8 км

3-й этап. Unley – Paracombe, 131 км

4-й этап. Norwood - Murray Bridge, 152,8 км

5-й этап. Glenelg - Victor Harbor, 149,1 км

6-й этап. Mclaren Vale - Willunga Hill, 151,5 км

Участники и претенденты.

Дэрил Импи (Daryl Impey), гонщик команды Mitchelton-Scott, победитель Тура Даун Андер последних двух лет, будет защищать свой титул.

Дэрил Импи: «Думаю, у меня такие же хорошие шансы, как и у других фаворитов. Главное – на определённых этапах выйти на выигрышную позицию. Это сложно сделать, когда твоя спина становится целью, но если форма в порядке, всё сведётся к тому, у кого в январе лучше идёт нога.

Я рад, что Стёрлинг вернулся. Никогда не оставлял попыток выиграть этот этап, в прошлом был близко. Наверное, это один из моих любимых этапов. Паркомб – сложный подъём, он проверит меня, как и остальных. Подождём – увидим.

Хочу везде выиграть как можно больше времени, а потом оценить, что делать дальше. В целом маршрут больше подходит горнякам, поэтому таким ребятам как я, будет труднее. Нам нужно взять победу на этапе, чтобы был шанс бороться за победу. Виллунга всегда особенная. Надеюсь, в тот день всё ещё буду в числе тех, кто сражается за победу в генеральной классификации».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «За последние 22 года не было маршрута труднее. Мы стартуем с одним из сильнейших составов, будем бороться с соперниками мирового уровня. Паракомб и два финиша в подъём усложнят гонку для универсалов. Но я считаю, что Тур Даун Андер всегда выигрывается за счёт секунд, набранных на ключевых промежуточных спринтах и бонусов на финише. И это не изменится. Малейшая ошибка в этой гонке может стоить очень дорого. Думаю, 3-й этап – самый важный. Он не такой протяжённый, как финальный, но определённо труднее. Если чистый горняк выиграет на Паракомбе, будет очень трудно обойти его в общем зачёте».

34-летний Ричи Порт был победителем Тура Даун Андер в 2017 году и надеется повторить успех.

Ричи Порт: «Мне выгодно, что в этом году вернулся подъём Паракомб (Paracombe), а Виллунга (Willunga-Hill) будет на последнем этапе. Это почти такой же маршрут, как тот, на котором я выиграл гонку в 2017 году. Всегда приятно начинать сезон в Аделаиде. Для австралийца даёт огромную мотивацию выступление перед людьми, которые обычно не ложатся спать после полуночи, чтобы посмотреть европейские гонки.

Я почти не менял подготовку, тренировался на Тасмании по домашним дорогам. В прошлом такая работа приносила результат. Думаю, что на старте буду в хорошей форме, и у нас будет очень сильный состав. Так что с нетерпением жду старта».

В числе участников и победитель Тура Даун Андер 2015 года Роан Деннис, который дебютирует в качестве гонщика команды Ineos.

Внимания заслуживают горняки, которые впервые поедут Тур Даун Андер - Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) и Роман Барде (AG2R), а также Павел Сиваков (Ineos).

Роман Барде: «Не выступал в гонках с 28 июля, с финиша Тур де Франс. Много месяцев готовился к старту сезона 2020 года, сочетал трек и велокросс, что помогло мне выйти за рамки обычной зимней подготовки. Никогда прежде не начинал сезон так рано. Но думаю, это идеальные условия для спокойного старта великолепного сезона 2020, прогрессируя день за днём на коротких, но холмистых этапах».

Тур Даун Андер – это и первая битва спринтеров в сезоне, для многих из которых это дебют в новых для себя командах.

37-летний немецкий гонщик Андре Грайпель, один из рекордсменов австралийской гонки, победитель 18 этапов Тура Даун Андер, двукратный победитель Тура Даун Андер, возвращается на гонку в составе новой команды - Israel Start-Up Nation, которая в качестве команды Мирового тура дебютирует на Туре Даун Андер.

Андре Грайпель: «Во время гонки пойму, какая у меня форма, надеюсь, я в порядке. Очень много и упорно тренировался зимой, надеюсь, благодаря этому буду в хороших кондициях. За свою карьеру много побеждал, так что доказывать особенно ничего не надо. Но мне хочется вернуться к той форме, которая была у меня раньше. Если не получится, так и быть. В конце концов, мы просто крутим педали велосипеда и не в состоянии изменить мир. Но я до сих пор наслаждаюсь тем, что делаю, надеюсь, сезон получится хорошим.

Погода, атмосфера, гонка…здесь я был довольно успешен, старт здесь всегда становился для меня началом успешного сезона, надеюсь на лучшее и в 2020».

В числе участников и победитель 7 этапов Тура Даун Андер, 25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн.

Чемпион Европы, 30-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани, победитель двух этапов Тура Даун Андер, дебютирует в качестве гонщика команды Cofidis.

Элиа Вивиани: «Мои надежды и амбиции те же, что и всегда. Мы понимаем, что первые спринты могут пройти хорошо, а могут и не получиться ,и что нам ещё предстоит работа. Понадобится время, чтобы выдать максимум того, на что мы способны, чтобы Симоне (Консонни) сработался с моим развозящим Фабио (Сабатини) и со мной.

Мы работали над развозящим поездом, у нас запланированы сессии на треке. Там мы тщательно проработаем детали.

Сейчас в Австралии не так жарко, как было раньше, - около 25-28 С, и приятный ветер. Мы здесь уже несколько дней, тренируемся четыре дня. Первые два дня адаптировались после поездки и смены часовых поясов, потом начали трёхдневный блок тренировок, во время которых провели разведку этапов. Посмотрели финиш в Стёрлинге, будем изучать и другие. Это всегда полезно».

Чемпион Ирландии, 29-летний Сэм Беннетт дебютирует на Туре Даун Андер-2020 в качестве гонщика команды Deceuninck-Quick Step.

В борьбу за победу на спринтерских этапах также включатся Яспер Филипсен (UAE Team Emirates), Джакомо Ниццоло (NTT) и другие.

Предварительный стартовый состав на Тур Даун Андер-2020:

Mitchelton-SCOTT (Australia)



1. Daryl Impey (South Africa)

2. Simon Yates (United Kingdom)

3. Jack Bauer (New Zealand)

4. Luke Durbridge (Australia)

5. Lucas Hamilton (Australia)

6. Michael Hepburn (Australia)

7. Cameron Meyer (Australia)



Trek-Segafredo (USA)



11. Richie Porte (Australia)

12. Mads Pedersen (Denmark)

13. Kenny Elissonde (France)

14. Michel Ries (Luxembourg)

15. Juan Pedro Lopez (Spain)

16. Kiel Reijnen (USA)

17. Koen De Kort (Netherlands)



AG2R La Mondiale (France)



21. Romain Bardet (France)

22. Geoffrey Bouchard (France)

23. Clement Chevrier (France)

24. Axel Domont (France)

25. Ben Gastauer (Luxembourg)

26. Andrea Vendrame (Italy)

27. Larry Warbasse (USA)



Lotto-Soudal (Belgium)



31. Caleb Ewan (Australia)

32. Thomas De Gendt (Belgium)

33. Adam Hansen (Australia)

34. Matthew Holmes (Great Britain)

35. Roger Kluge (Germany)

36. Jonathan Dibben (Great Britain)

37. Tosh Van Der Sande (Belgium)



Cofidis Solutions Credits (France)



41. Elia Viviani (Italy)

42. Simone Consonni (Italy)

43. Nathan Haas (Australia)

44. Mathias Le Turnier (France)

45. Marco Mathis (Germany)

46. Fabio Sabatini (Italy)

47. Kenneth Van Bilsen (Belgium)



Deceuninck - Quickstep (Belgium)



51. Sam Bennett (Ireland)

52. Joao Almeida (Portugal)

53. Shane Archbold (New Zealand)

54. Mattia Cattaneo (Italy)

55. Dries Devenyns (Belgium)

56. Iljo Keisse (Belgium)

57. Michael Morkov (Denmark)



Team INEOS (United Kingdom)



61. Rohan Dennis (Australia)

62. Owain Doull (Great Britain)

63. Christopher Lawless (Great Britain)

64. Luke Rowe (Great Britain)

65. Pavel Sivakov (Russia)

66. Ian Stannard (Great Britain)

67. Dylan Van Baarle (Netherlands)



CCC Team (Poland)



71. Paddy Bevin (New Zealand)

Guillaume Van Keirsbulck (Belgium)

72. Josef Černý (Czechia)

73. Simon Geschke (Germany)

74. Szymon Sajnok (Poland)

75. Joey Rosskopf (United States)

76. Francisco Ventoso (Spain)

77. Łukasz Wišniowski (Poland)





Israel Start-Up Nation (Israel)



81. Andre Greipel (Germany)

82. Guillaume Boivin(Canada)

83. Alex Dowset (Great Britain)

84. Omer Goldstein (Israel)

85. Ben Hermans (Belgium)

86. James Piccoli (Canada)

87. Rick Zabel (Germany)



UAE Team Emirates (United Arab Emirates)



91. Jasper Philipsen (Belgian)

92. Sven Bystrom (Norway)

93. Mikkel Baeko Bjerg (Denmark)

94. Vegard Stake Laengen (Norway)

95. Marco Marcato (Italy)

96. Aleksandr Riabushenko (Belarus)

97. Diego Ulissi (Italy)



BORA-hansgrohe (Germany)



101. Jay McCarthy (Australia)

102. Eric Baska (Slovakia)

103. Cesare Benedetti (Italy)

104. Martin Laas (Estonia)

105. Juraj Sagan (Slovakia)

106. Ide Schelling (Netherlands)

107. Michael Scwarzmann (Germany)



Astana Pro Team (Kazhakstan)



111. Luis Leon Sanchez Gil (Spain)

112. Manuele Boaro (Italy)

113. Daniil (Fominykh (Kazakhstan)

114. Laurens De Vreese (Belgium)

115. Fabio Felline (Italy)

116. Omar Fraile (Spain)

117. Dmitriy Gruzdev (Kazakhstan)



Team Sunweb (Germany)





121. Jai Hindley (Australia)

122. Robert Power (Australia)

123. Michael Storer (Australia)

124. Alberto Dainese (Italy)

125. Max Kanter (Germany)

126. Asbjørn Kragh Andersen (Denmark)

127. Florian Stork (Germany)



Equipe Cycliste Groupama-FDJ (France)



131. Miles Scotson (Australia)

132. Bruno Armiail (France)

133. Kilian Frankiny (Switzerland)

134. Mickael Delage (France)

135. Fabian Lienhard (Switzerland)

136. Marc Sarreau (France)

137. Jacopo Guarnieri (Italy)



Movistar Team (Spain)



141. Jurgen Roelandts (Belgium)

142. Gabriel Cullaigh (Great Britain)

143. Juri Hollman (Germany)

144. Jorge Arcas Pena (Spain)

145. Lluis Mas (Spain)

146. Eduard Prades (Spain)

147. Sergio Samitier (Spain)



NTT Pro Cycling (South Africa)



151. Giacomo Nizzolo (Italy)

152. Ryan Gibbons (South Africa)

153. Samuele Battistella (Italy)

154. Danilo Wyss (Switzerland)

155. Stefan De Bod (South Africa)

156. Rasmus Tiller (Norway)

157. Dylan Sunderland (Australia



Team Jumbo-Visma (Netherlands)



161. George Bennett (New Zealand)

162. Christopher Harper (Australia)

163. Lennard Hofstede (Netherlands)

164. Timo Roosen (Netherlands)

165. Bert Jan Lindeman (Netherlands)

166. Antwan Tolhoek (Netherlands)

167. Taco Van Der Hoorn (Netherlands)



Team Bahrain-McLaren (Bahrain)



171. Yukiya Arashiro (Japan)

172. Domen Novak (Slovenia)

173. Rafael Valls (Spain)

174. Marco Haller (Austria)

175. Hermann Pernsteiner (Austria)

176. Luca Pibernik (Slovenia)

177. Santiago Buitrago (Colombia)





EF Education First (USA)



181. Kristoffer Halvorsen (Norway)

182. Mitchell Docker (Australia)

183. Jens Keukeleire (Belgium)

184. Lachlan Morton (Australia)

185. Thomas Scully (New Zealand)

186. Neilson Powless (USA)

187. Jonas Rutsch (Germany)



UniSA-Australia (Australia)



191. Nick White (Australia)

192. Tyler Lindorff (Australia)

193. Sam Jenner (Australia)

194. Jarrad Drizners (Australia)

195. Sam Welsford (Australia)

196. Kellan O’Brien (Australia)

197. Cameron Scott (Australia)