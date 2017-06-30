4-й этап Тура Польши-2019 нейтрализован в память о Бьорге Ламбрехте

Организаторы гонки, жюри и команды приняли решение о нейтрализации 4-го этапа Тура Польши-2019, чтобы отдать дань уважения безвременно ушедшему из жизни Бьоргу Ламбрехту.

Этап был сокращён до 133,7 км с одним финальным кругом. Каждая из команд во время этапа выезжала вперёд и возглавляла пелотон в память о молодом бельгийском гонщике. На финише была объявлена минута молчания.

Пресс-релиз команды Lotto Soudal: «И затем его мир перестал вращаться…»

«Он был новым талантом. Как и все молодые, подающие надежды гонщики, которые начинают с любительской развивающей команды Курта Ван де Ваувера, и продолжают в андеровских командах. Такой талант, который развивается в умелых руках, делает шаг в Мировой тур. Гонщики из бельгийской андеровской команды обычно предпочитают Lotto Soudal. В 2016 году, в первый сезон Бьорга в андерах, о нём начали говорить все. Его называли «горняком, который уместится в кармане», «необработанным алмазом», «взрывным», «надеждой Гран-тура». Команда Lotto Soudal убедила Бьорга стать профессионалом и жить мечтой.

В начале 2018 маленький и хрупкий Бьорг стал профессионалом. Его первой гонкой карьеры должен был быть Тур Даун Андер, но старт пришлось отложить. Несколькими месяцами позднее он удивил Альбазини и Боассона Хагена на их любимой гонке, взяв первую профессиональную победу на Туре Фьордов. Оставался лишь один вопрос – когда Бьорг сделает шаг к вершине. Менее чем через четыре месяца команда Lotto Soudal получила ответ – на валлонских классиках.

Словно играя, но решительно, он интегрировался в мировой профессиональный пелотон. Товарищи по команде и персонал ценили его скромность и дисциплину, соперники признали его, открыв его талант, журналисты ценили его подробные и чёткие рассказы. Он находил общий язык и со звёздами, такими, как Андре Грайпель, и с супердоместиками как Сандер Арме, он делил комнату со старшими товарищами, такими, как Ларс Бак, и с гонщиками своего поколения.

К сожалению, каждый год мировой спорт шокирует прощание, которое никто не ждёт, и в которое трудно поверить, с теми, кто следует за своей мечтой. Снова и снова ощущение безмерной и непреходящей потери ребёнка, друга, брата или сестры. Снова и снова чувство искренней поддержки и сочувствия. И каждый раз, со временем жизнь начинает идти своим чередом, но не для матери и отца, брата и сестры, друга и ребёнка.

Все гонщики и персонал команды Lotto Soudal глубоко признательны всем, кто выразил свою поддержку. Но прежде всего наши мысли с семьёй и друзьями Бьорга, которым придётся нести тяжелейшую ношу – жизнь без Бьорга».