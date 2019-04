Флеш Валлонь-2019. Превью Категория:

Сегодня, 20:44 Флеш Валлонь-2019. Маршрут и претенденты Мюр де Уи – подъём, крутой как стена, стал визитной карточкой второй из Арденнских классик – Флеш Валлонь, которая стартует 24 апреля. В этом году Флеш Валлонь-2019 пройдёт в 83-й раз и стартует в городе Ан (Ans). Формула «Стрелы Валлони» - после двух первых подъёмов идут три круга с тройным прохождением Кот д’Эрефф, Кот де Шерав и Мюр де Уи. Но каждый год победитель определятся на финальном прохождении Мюр де Уи, подъёма, где на 1300 м перепад высот составит 128 м, средний градиент 9,8%. Первая крутая секция Мюр де Уи с 11% градиента, который удерживается после правого и левого поворота. А ключевая часть подъёма - S-образный поворот с градиентом более 20%. Подъёмы Флеш Валлонь-2019: 1 Côte de Tancrémont 47,0/148,5 2,6 км с 5,9% 2 Côte des Forges 58,0/137,5 1,3 км с 7,8% 3 Côte d’Ereffe (1) 121,0/ 74,5 2,1 км с 5,0% 4 Côte de Cherave (1) 132,0/ 63,5 1,3 км с 8,1% 5 Mur de Huy (1) 137,5/ 58,0 1,3 км с 9,6% 6 Côte d’Ereffe (2) 150,5/ 45,0 2,1 км с 5,0% 7 Côte de Cherave (2) 161,0/ 34,5 1,3 км с 8,1% 8 Mur de Huy (2) 166,5/ 29,0 1,3 км с 9,6% 9 Côte d’Ereffe (3) 179,5/ 16,0 2,1 км с 5,0% 10 Côte de Cherave (3) 190,0/ 5,5 1,3 км с 8,1% 11 Mur de Huy (3) 195,5/ 0,0 1,3 км с 9,6% Скотт Сандерленд (Scott Sunderland), бывший велогонщик и спортивный директор, ставший генеральным директором фламандских классик и отвечающий за организацию таких гонок как Гент-Вевельгем, Омлоп Хет Ниусблад и Тура Фландрии объяснил, почему все команды ждут финального восхождения на Мюр де Уи: «В финале классик группы гонщиков многочисленнее не потому, что гонки стали легче, как некоторые думают. Это не так. Просто теперь каждый знает, что делают остальные соперники. Информация о тренировках и исследования стали доступны, никто больше не может скрывать секреты гуру или тренеров. Тот факт, что большинство велосипедов для профессионалов изготавливаются на паре фабрик на Тайване, также делает уровень пелотона более менее ровным. Именно поэтому больше гонщиков сражается за победу». Претенденты Победитель Флеш Валлонь-2018 Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) будет защищать свой титул. В числе его основных соперников действующий чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), пятикратный победитель Флеш Валлонь, уже более десяти лет являющийся фаворитом этой классики. Дэн Мартин (UAE Team Emirates) – трёхкратный призёр Флеш Валлонь, ещё ни разу не поднимался на первую ступень подиума, и в очередной раз будет пробовать одержать победу на вершине Мюр де Уи. Дэн Мартин: «Когда впервые проехал Флеш Валлонь в 2009, сразу влюбился в эту гонку. Её атмосфера не похожа ни на что. Гонка нервная, где каждый борется за позиции, напряжение лишь возрастает к финальному прохождению Мюр де Уи. Классика, требующая стратегии. Великолепная и трудная. Почти каждый раз, когда финишировал на подиуме, просто падал после финиша. Эту гонку мне очень хочется выиграть. Алехандро Вальверде любит эту гонку почти так же, как я. И он не чувствует давления после стольких побед, одержанных на Флеш Валлонь. Но он остаётся фаворитом. Хотя нельзя строить гонку, основываясь на действиях одного соперника. Фаворитов много. Уровень гонщиков в этом году очень высок, уверен, классика получится открытой». Среди претендентов призёр прошлого года Йелле Ванендерт и его товарищ по команде Тим Велленс (Lotto Soudal), а также Дилан Тёнс (Bahrain Merida), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Михал Квятковски (Sky), Роман Кройцигер (Dimension Data), Майкл Вудс (EF Education First), Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), Якоб Фульсанг (Astana) и другие. В этом году в число желающих побороться за подиум на этой классике влились Петер Саган (Bora-hansgrohe), который лишь раз в карьере проехал Флеш Валлонь в 2013, заняв тогда 12-е место, и Адам Йейтс (Mitchelton–Scott), который раньше дважды стартовал на классике (2014 и 2016), но не показывал высокого результата. Предварительный стартовый состав Флеш Валлонь-2019: DECEUNINCK - QUICK-STEP (DQT) WorldTeam 1 ALAPHILIPPE Julian (Fra) 2 CAVAGNA Rémi (Fra) 3 DEVENYNS Dries (Bel) 4 HONORÉ Mikkel (Den) 5 MAS NICOLAU Enric (Esp) 6 SERRY Pieter (Bel) 7 VAKOC Petr (Cze) MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam 11 VALVERDE BELMONTE Alejandro (Esp) 12 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc) 14 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col) 15 CASTRILLO Jaime (Esp) 16 ERVITI Imanol (Esp) 17 VERONA QUINTANILLA Carlos (Esp) 18 ANACONA Winner Anrew (Col) LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam 21 VANENDERT Jelle (Bel) 22 ARMEE Sander (Bel) 23 LAMBRECHT Bjorg (Bel) 24 MARCZYNSKI Tomasz (Pol) 25 MONFORT Maxime (Bel) 26 VAN DER SANDE Tosh (Bel) 27 WELLENS Tim (Bel) MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam 31 YATES Adam (GBr) 32 ALBASINI Michael (Sui) 33 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (Eth) 34 HOWSON Damien (Aus) 35 IMPEY Daryl (RSA) 36 SCHULTZ Nicholas (Aus) 37 SMITH Dion (NZl) TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam 41 MATTHEWS Michael (Aus) 42 BAKELANTS Jan (Bel) 43 FRÖHLINGER Johannes (Ger) 44 KÄMNA Lennard (Ger) 45 ROCHE Nicholas (Irl) 46 STORK Florian (Ger) 47 VERVAEKE Louis (Bel) TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam 51 MOLLEMA Bauke (Ned) 52 BERNARD Julien (Fra) 53 CICCONE Giulio (Ita) 54 CONCI Nicola (Ita) 55 FELLINE Fabio (Ita) 56 GOGL Michael (Aut) 57 SKUJINS Toms (Lat) AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam 61 BARDET Romain (Fra) 62 CHEREL Mickaël (Fra) 63 CHEVRIER Clement (Fra) 64 COSNEFROY Benoit (Fra) 65 FRANK Mathias (Sui) 66 PARET-PEINTRE Aurélien (Fra) 67 WARBASSE Larry (USA) BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam 71 SAGAN Peter (Svk) 72 BENEDETTI Cesare (Ita) 73 FORMOLO Davide (Ita) 74 KONRAD Patrick (Aut) 75 MCCARTHY Jay (Aus) 76 MÜHLBERGER Gregor (Aut) 77 SCHACHMANN Maximilian (Ger) TEAM SKY (SKY) WorldTeam 81 KWIATKOWSKI Michal (Pol) 82 DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp) 83 DUNBAR Eddie (Irl) 84 GOLAS Michal (Pol) 85 POELS Wouter (Ned) 86 ROSA Diego (Ita) 87 VAN BAARLE Dylan (Ned) TEAM DIMENSION DATA (TDD) WorldTeam 91 KREUZIGER Roman (Cze) 92 GASPAROTTO Enrico (Ita) 93 JANSE VAN RENSBURG Jacques (RSA) 94 KING Benjamin (USA) 95 SLAGTER Tom Jelte (Ned) 96 THOMSON Jay Robert (RSA) 97 VALGREN ANDERSEN Michael (Den) GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam 101 GAUDU David (Fra) 102 LUDVIGSSON Tobias (Swe) 103 MADOUAS Valentin (Fra) 104 MOLARD Rudy (Fra) 105 REICHENBACH Sébastien (Sui) 106 SEIGLE Romain (Fra) 107 VINCENT Leo (Fra) UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam 111 MARTIN Daniel (Irl) 112 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por) 113 HENAO MONTOYA Sergio (Col) 114 MORI Manuele (Ita) 115 POGACAR Tadej (Slo) 116 SUTHERLAND Rory (Aus) 117 ULISSI Diego (Ita) ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam 121 FUGLSANG Jakob (Den) 123 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp) 124 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka (Esp) 125 LUTSENKO Alexey (Kaz) 126 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp) 127 VILLELLA Davide (Ita) 128 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion (Esp) TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) WorldTeam 131 BATTAGLIN Enrico (Ita) 132 CRAS Steff (Bel) 133 GONCALVES Jose (Por) 134 GUERREIRO Ruben (Por) 135 HAAS Nathan (Aus) 136 SMIT Willie (RSA) 137 STRAKHOV Dmitrii (Rus) TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam 141 GESINK Robert (Ned) 142 BOUWMAN Koen (Ned) 143 DE PLUS Laurens (Bel) 145 HOFSTEDE Lennard (Ned) 146 LINDEMAN Bertjan (Ned) 147 MARTENS Paul (Ger) 149 ROOSEN Timo (Ned) COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS (COF) Professional Team 151 HERRADA LOPEZ Jesús (Esp) 153 LE TURNIER Mathias (Fra) 154 MATE MARDONES Luis Angel (Esp) 155 PEREZ Anthony (Fra) 156 PERICHON Pierre-Luc (Fra) 157 SIMON Julien (Fra) 158 CLAEYS Dimitri (Bel) BAHRAIN - MERIDA (TBM) WorldTeam 161 TEUNS Dylan (Bel) 162 BOLE Grega (Slo) 165 PIBERNIK Luka (Slo) 166 POZZOVIVO Domenico (Ita) 167 MOHORIC Matej (Slo) 168 CARUSO Damiano (Ita) 169 HAUSSLER Heinrich (Aus) EF EDUCATION FIRST (EF1) WorldTeam 171 WOODS Michael (Can) 172 BENNETT Sean (USA) 173 BROWN Nathan (USA) 174 CLARKE Simon (Aus) 175 CRADDOCK Lawson (USA) 176 HOWES Alex (USA) 179 WHELAN James (Aus) CCC TEAM (CPT) WorldTeam 181 PAUWELS Serge (Bel) 182 BARTA William (USA) 183 CERNY Josef (Cze) 184 DE MARCHI Alessandro (Ita) 185 KOCH Jonas (Ger) 186 OWSIAN Lukasz (Pol) 187 ROSSKOPF Joey (USA) RALLY UHC CYCLING (RLY) Professional Team 191 MCNULTY Brandon (USA) 192 ANDERSON Ryan (Can) 193 CARPENTER Robin (USA) 194 DE VOS Adam (Can) 195 JOYCE Colin (USA) 196 MANNION Gavin (USA) 197 TUFT Svein (Can) SPORT VLAANDEREN - BALOISE (SVB) Professional Team 201 VAN GESTEL Dries (Bel) 202 DELTOMBE Kevin (Bel) 203 PLANCKAERT Emiel (Bel) 204 SPRENGERS Thomas (Bel) 205 VAN GOMPEL Matthias (Bel) 206 VAN ROOY Kenneth (Bel) 207 VERWILST Aaron (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM (WGG) Professional Team 211 MARTIN Guillaume (Fra) 212 DE CLERCQ Bart (Bel) 213 DEGAND Thomas (Bel) 214 DOUBEY Fabien (Fra) 215 EIKING Odd Christian (Nor) 216 KREDER Wesley (Ned) 217 MINNAARD Marco (Ned) ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) Professional Team 221 HERMANS Ben (Bel) 222 GEBREMEDHIN ANDEMESKEL Awet (Swe) 223 AVILA VANEGAS Edwin Alciviades (Col) 226 JENSEN August (Nor) 227 TUREK Daniel (Cze) 228 CARISEY Clément (Fra) 229 SAGIV Guy (Isr) WALLONIE BRUXELLES (WVA) Professional Team 231 LIETAER Eliot (Bel) 232 ISTA Kevin (Bel) 233 MOLLY Kenny (Bel) 234 MORTIER Julien (Bel) 235 PAASSCHENS Mathijs (Ned) 236 PEYSKENS Dimitri (Bel) 237 WIRTGEN Tom (Lux) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS (EUS) Professional Team 241 RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar (Esp) 242 BARRENETXEA URIARTE Ander (Esp) 243 BARTHE Cyril (Fra) 245 GONZALEZ Mario (Esp) 246 IRIZAR LASKURAIN Julen (Esp) 247 SÁEZ BENITO Hector (Esp) 249 RODRIGUEZ RECHE Sergio (Esp) Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 