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Приглашения на Тур Фландрии-2019

Бельгийская классика Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 7 апреля 2019 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения.  

Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды: 

 

Cofidis (Fra) 
Direct Energie (Fra) 

Roompot Charles (Ned) 

Corendon-Circus (Bel) 

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel) 

Wanty – Gobert (Bel) 

Vital Concept (Fra) 

 

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Мировой Тур однодневка wild card брусчатка

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Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Будете ли вы следить за гонкой Colombia 2.1?

Комментарии

  • sixpack
    Etoile de Besseges-2019. Этап ... (1)
    sixpack-Фото

    не пятый, но двадцать пятый (22й то есть). Кто то был недоволен Козончуком? Дмитрий мог бы и повыше заехать.

  • Anna P.
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 2 (2)
    Anna P.-Фото
    А то Кондрашов успел утомить даже за это время.
    Я, говорит, испанского не знаю... А Лаура и Роза по итальянски говорят...
    Ну а то,что мы на экране смену лидера видим минут за пять до него - ну штош, штош... Может у него другой экран.
  • Walther
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 2 (2)
    Walther-Фото
    Ура! Серёга вернулся! Ну, Курдюков в смысле...
  • allb46
    Герант Томас: «В этом году гла ... (6)
    allb46-Фото

    Привет, только, что в твиттере прочитал, что Томас не едет на Тур в этом году, наверное боятся, что опять отберет победу у Фрумми 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Серафим
    Если это вопрос к Боонену, то он Вам здесь не ответит.
    )))))) да вы правы)))))
  • sixpack
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (14)
    sixpack-Фото

    UAE, ТА, Польша. Этого хватит, много им все равно не съесть. Кататься по отвалам СБ и ТФ смысла нет.

    чтобы спуститься с небес на грешную землю, посмотрите рез-т Евтушенко на разделке Валенсии.

     

    А пропустил то, что эта гонка 2.1, причем тут спецприглашения?

  • ironharley
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (14)
    ironharley-Фото
    Да ну!? И на какие-же это ВТ-гонки у них "хватает" приглашений? Что я там пропустил?
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (12)
    старт-шоссе 82-Фото

    К чему эти нападки на комментатора? Давайте смотреть велоспорт и наслаждаться гонкой, а не обсуждать около велосипедные новости... Организаторы могли бы выиграть (в плане шоу)если бы поставили на последнем км отсечку времени.

  • Серафим
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (3)
    Серафим-Фото
    Если это вопрос к Боонену, то он Вам здесь не ответит.
  • Camel
    Герант Томас: «В этом году гла ... (6)
    Camel-Фото

    Цитата: rude_rider
    ...хотя очень хочется увидеть что то в стиле фрум и вигго)))

    Та не дай бог такое еще раз увидеть! Ту "победу" Виггинса нужно засекретить и никому никогда не показывать. Всё! Каюк! Табу!

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Ian Boswell (Team KATUSHA-Alpecin)

Jonas Rickaert (Corendon - Circus)

Michael Valgren (Dimension Data)

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates)

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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