Приглашения на Тур Фландрии-2019

UAE, ТА, Польша. Этого хватит, много им все равно не съесть. Кататься по отвалам СБ и ТФ смысла нет.



чтобы спуститься с небес на грешную землю, посмотрите рез-т Евтушенко на разделке Валенсии.

А пропустил то, что эта гонка 2.1, причем тут спецприглашения?