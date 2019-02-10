Приглашения на Тур Фландрии-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 21:11
Бельгийская классика Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 7 апреля 2019 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения.
Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды:
Cofidis (Fra)
Direct Energie (Fra)
Roompot Charles (Ned)
Corendon-Circus (Bel)
Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)
Wanty – Gobert (Bel)
Vital Concept (Fra)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (84)