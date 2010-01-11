Герои Париж-Рубэ-2018. Впечатления от классики

«Северный Ад» - сколько противоречий в этом словосочетании, однако оно как нельзя лучше описывает саму гонку и всё, что на ней происходит. По сути – «Север» и «Ад» - совмещение несовместимого. На этой гонке может быть по-настоящему жарко, может быть холодно, грязно, скользко, стоять пыль столбом, однако никогда на этой гонке не бывает комфортно, никому. Нет ни одного гонщика, кто сказал бы, что он по-настоящему наслаждался этой гонкой, что во время прохождения «Аренбергского леса» или же «Карефур де л’Арбр» чувствовал что-то кроме боли и страданий.

Photo © ASO/ Pauline BALLET

Складывается ощущение, что Париж – Рубе – это собственный мир, «Северный Ад» в прямом смысле этого словосочетания, со своими кругами и пытками, кажется, будто все в нем едино, что гонка – «живое существо» - как бы странно и абсурдно это не звучало. Она не начинается в первый уик-энд апреля, а намного раньше, западая в сердце велосипедиста, вселяя в него страх, и не заканчивается только лишь финишем – она остается с гонщиком навсегда, перехватывая дыхание при одной лишь мысли о ней. Гонщик должен прийти и укротить ее, в противном случае гонка сама решит, кому победить, кому просто доехать до финиша, кому с ужасными травмами сойти с неё.

Звучит ужасно, но, кажется, что в этом выпуске она также решала, кому жить…

Вечная память бельгийскому велогонщику Михаэлю Голартсу, ушедшему из жизни в столь юном возрасте…

Команда не дает комментариев по этому поводу, неизвестно, были ли у него какие-либо проблемы со здоровьем в преддверии Париж – Рубе, однако если он стартовал абсолютно здоровым, то каждый гонщик, участвующий в гонках должен задуматься и понять, что это может случиться абсолютно с каждым. Никто не застрахован, очень хочется, чтобы организаторы, болельщики и комиссары сводили риск ущерба здоровью велогонщика к минимуму, а также ценили самое дорогое, что у них есть – жизнь.

Думаю, этот выпуск гонки запомнится как безумный с точки зрения падений, завалов и технических проблем, даже несмотря на то, что большинство секторов брусчатки были абсолютно сухими, хотя незадолго до старта дождь хорошенько намочил «павэ». Возможно, этот дождь даже сыграл на руку гонщикам, потому что пыль не стояла столбом, как на предыдущих выпусках классики.

Герои

Photo © ASO/ Pauline BALLET

Остается загадкой, стоит ли верить в случай, судьбу, божественную силу, но, на мой взгляд, Сильван Дилье и Петер Саган оказались вместе в финале совершенно не случайно. Конечно же, Саган стартовал Париж – Рубе как безусловный фаворит, он уже финишировал на 6 месте в 2014, однако нельзя было точно сказать, в какой форме он находился в этом выпуске гонки. Да, он выиграл Гент – Вевельгем, однако его быстро захлебнувшаяся атака на Туре Фландрии невольно наводила на вопрос: «А все ли в порядке?». Все знают, если Петер атакует, то он пойдет остро, резко и до конца, а здесь все с точностью до наоборот, но также все знают об остроумии словака: вдруг мощность этой атаки была ложной, чтобы заставить соперников думать, что Петер не в форме, дабы соперники не так пристально за ним следили. Это навсегда останется загадкой, но лично я с самого начала ожидал триумф Сагана. Все складывалось как нельзя лучше, при нем была идеальная команда, работающая впереди с самого начала, не давая поводов нервничать и терять позиции. Петер Саган как раз тот самый боец, который пришел и укротил «Северный Ад». Проблемы с велосипедом не помешали победителю, потому что он устраняет их прямо на ходу, а столь длительная атака до финиша не захлебнулась, несмотря на «звездность» преследователей. Я считаю, что этот выпуск гонки было суждено выиграть словаку.

Сильван Дилье не претендовал даже на звание «темной лошадки», ведь он до последнего не знал, что будет стартовать на Рубе, а после этого в его планы входило лишь отобраться в отрыв, и удержаться как можно дольше, пока не догонят. Однако, особо внимательные заметят, что Дилье, незадолго до этого выиграл французскую классику Руте Адель Де Витре. Конечно, основной контингент его соперников на этой гонке составляли команды проконтинентального и континентального дивизиона, что не позволяет говорить о его готовности соперничать с грандами северных классик, поэтому, наверное, о своей феноменальной форме знал один лишь Сильван Дилье. Многие скажут, что ему просто повезло и ничего больше, однако присмотритесь, как он ехал в отрыве вместе с Петером Саганом. Обычно, если гонщик закончился, то кто бы он ни был, ну не сможет он усидеть на 5 – звездочной брусчатке за более свежим Саганом! Он поплывет, начнет ловить ямы, не успевая их объехать, мешкать на поворотах и в итоге отстанет, а боевой швейцарец умудрялся даже проводить смены! В общем, сколько людей столько и мнений, Дилье очень повезло оказаться в нужное время в нужном месте, однако, как мы знаем, везет сильнейшим.

Безумно жаль Оливера Насена и Александра Кристоффа, столько испытаний выпало на их долю на протяжении гонки. Надеюсь, такое количество попыток покорить Рубе все-таки воздастся норвежцу, и он обязательно вернется на «Северный Ад», все-таки возраст пока что позволяет это сделать. Ну, а молодой бельгиец остается безусловным фаворитом на следующий сезон северных классик, надеюсь, в следующий раз удача будет улыбаться ему чуть ярче, и он обязательно поймает свой пик славы.

Отдельное слово хочется сказать о доминаторе нынешних классик. Quick Step Floors были впереди всю гонку, все лидеры команды шли вместе, однако мы стали свидетелями подтверждения той теории, что один в поле тоже воин. Эта фраза относится и к победителю гонки, и к Ники Терпстре. Его потрясающая форма и результаты его прошлых гонок сразу же возводили его в ранг главного претендента на победу, даже среди столь мощных товарищей по команде он выглядел сильнейшим. Удивлению не было предела, ведь Терпстра с самых первых секторов брусчатки работал впереди как истинный доместик, что заставило задуматься о его самочувствии, однако после такого объёма работы оказаться в числе «выживших» - обратное тому доказательство, а его феноменальный тактический ход привел его к заслуженному третьему месту.

Как обычно, Грег Ван Авермат оказался самым быстрым на финише классики, но ожидали мы от него большего. Нынешний его сезон блекнет по сравнению с предыдущим, но все-таки многие надеялись, что они вместе с Петером Саганом целенаправленно идут к победе на Париж-Рубе. Как итог – смешанные чувства бельгийца и горечь разочарования, хотя неизвестно, смог бы он сделать больше?

Обязательно стоит рассказать о молодых дарованиях, которых вероятно мы увидим на классиках в будущем.

В первую очередь это «дебютант» весенних классик – Ваут Ван Арт. Как он и говорил, его форма была очень хорошей, однако на этот раз прыгнуть выше головы не получилось, все-таки сказался недостаток сил и опыта в силу его возраста. Однако большинство бы позавидовало такому дебюту – 12 место в первый сезон, который он едет именно как гонщик шоссейного велоспорта, звучит оглушительно громко.

Выступление Нильса Политта стало сюрпризом для всех. Он молод, горяч, у него шикарный индивидуальный ход, а его физические данные говорят за него. Пока нельзя утверждать, что этот парень - будущий победитель и призер северных классик, однако будем надеяться, что он им станет.

В заключение скажу, что Париж – Рубе – это праздник велоспорта для всех болельщиков, однако для гонщиков – это испытание, подобного которому нет и не будет. Все выпуски «Северного Ада» были «великими и ужасными», а этот выпуск – в особенности. Хочется ликовать победе Петера Сагана, восхищаться упорством Сильвана Дилье, удивляться атаке Ники Терпстры, в общем, испытывать сотни радостных эмоций, но, почему-то, не хочется улыбаться…

Глеб Терентьев