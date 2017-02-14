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- VeloRACE |
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- Вчера, 17:32
Тур Омана-2017. Маршрут
8-й выпуск многодневной велогонки категории 2. HC Тур Омана (Tour of Oman) пройдёт с 14 по 19 февраля 2017 года. 6 этапов, пять из которых с пересечённым рельефом, дают шанс универсалам, а королевский этап до Эль-Ахдар («Зелёной горы») предоставит горнякам возможность побороться за победу и решит генеральную классификацию. Общая протяжённость дистанции составит 885 км.
Photo © Muscat Minicipality/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad
Подъёмы Тура Омана-2017:
Photo © Muscat Minicipality/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad
На 2-м этапе участники преодолеют четыре подъёма –
за 107 км до финиша подъём протяжённостью в 1 км со средним градиентом 9,5%;
за 50 км до финиша подъём в 3,4 км со средним градиентом 8,8%;
за 22 км до финиша подъём 0,8 км со средним градиентом 9,8% и за 4,5 км до финиша подъём 1,4 км со средним градиентом в 9%.
На 3-м этапе гонщиков ждёт финиш в подъём – 2,8 км со средним градиентом 6,5%.
На 4-м этапе будут преодолеваться четыре подъёма:
за 86 км до финиша подъём в 1,4 км со средним градиентом 9%;
за 80 км до финиша 1,9 км со средним градиентом 6,3%;
за 43 км до финиша подъём в 3,2 км со средним градиентом 6,8%;
за 29 км до финиша подъём 3,4 км со средним градиентом 8,8%.
5-й этап, королевский, с единственным финишным подъём высшей категории – 5.7 км протяжённостью со средним градиентом 10,5%.
На финальном 6-м этапе гонщиков ждут лишь два подъёма – 0,8 км со средним градиентом 9,8% за 52,5 км до финиша и 1,4 км со средним градиентом 9% за 35,5 км до финиша.
Победитель Тура Омана прошлого года Винченцо Нибали не приедет защищать свой титул.
На старт Тура Омана-2017 выйдут 18 команд, из которых 9 – команды Мирового тура AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain-Merida, BMC, Dimension Data, Quick Step Floors, Katusha-Alpecin, Sunweb, UAE Abu Dhabi.
Этапы Тура Омана-2017:
1 этап. Al Sawadi Beach - Naseem Park, 176,5 км
2 этап. Nakhal - Al Bustan, 145,5 км
3 этап. Sultan Qaboos University – Quriyat, 162 км
4 этап. Yiti(Jebel Sifah) - Ministry of Tourism,118 км
5 этап. Sama’il - Jabal Al Akhdhar, 152,5 км
6 этап. The Wave Muscat - Matrah Corniche, 130,5 км
Участники Тура Омана-2017:
Стартовый состав:
AG2R LA MONDIALE
BAGDONAS Gediminas (Ltu)
BARDET Romain (Fra)
DOMONT Axel (Fra)
FRANK Mathias (Sui)
GOUGEARD Alexis (Fra)
HOLST ENGER Sondre (Nor)
HOULE Hugo (Can)
NAESEN Oliver (Bel)
AQUA BLUE SPORT
BLYTHE Adam (GBr)
BRAMMEIER Matthew (Irl)
CHRISTIAN Mark (GBr)
DENIFL Stefan (Aut)
FENN Andrew (GBr)
HANSEN Lasse Norman (Den)
PEARSON Daniel (GBr)
WARBASSE Larry (USA)
ASTANA PRO TEAM
ARU Fabio (Ita)
FOMINYKH Daniil (Kaz)
FUGLSANG Jakob (Den)
KANGERT Tanel (Est)
KOZHATAYEV Bakhtiyar (Kaz)
LUTSENKO Alexey (Kaz)
STALNOV Nikita (Kaz)
ZEITS Andrey (Kaz)
BAHRAIN - MERIDA
AGNOLI Valerio (Ita)
BONIFAZIO Niccolo (Ita)
COLBRELLI Sonny (Ita)
FENG Chun Kai (Tpe)
GRMAY Tsgabu Gebremaryam (Eth)
INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (Esp)
VISCONTI Giovanni (Ita)
WANG Mei Yin (Chn)
BMC RACING TEAM
DRUCKER Jean Pierre (Lux)
ELMIGER Martin (SUI)
FRANKINY Kilian (Sui)
HERMANS Ben (Bel)
KÜNG Stefan (Sui)
OSS Daniel (Ita)
SCHÄR Michael (Sui)
VAN AVERMAET Greg (Bel)
CCC SPRANDI POLKOWICE
KACZMAREK Jakub (Pol)
KUREK Adrian (Pol)
MIHAILOV Nikolai (Bul)
PALUTA Michal (Pol)
PONZI Simone (Ita)
SAMOILAU Branislau (Blr)
SISR Frantisek (Cze)
STOSZ Patryk (Pol)
DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
DIAZ Daniel (Arg)
FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)
GIRAUD Benjamin (Fra)
HUPOND Thierry (Fra)
KRAGH ANDERSEN Asbjørn (Den)
LAAS Martin (Est)
LEMARCHAND Romain (Fra)
RODRIGUEZ SALAZAR John Anderson (Col)
DIMENSION DATA
DEBESAY Mekseb Abrha (Eri)
FARRAR Tyler (USA)
HAAS Nathan (Aus)
KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri)
MORTON Lachlan David (Aus)
REGUIGUI Youcef (Alg)
SBARAGLI Kristian (Ita)
THOMSON Jay Robert (RSA)
NIPPO - VINI FANTINI
ARREDONDO MORENO Julian (Col)
BAGIOLI Nicola (Ita)
CANOLA Marco (Ita)
GROSU Eduard Michael (Rou)
KUBOKI Kazushige (Jpn)
MARANGONI Alan (Ita)
SANTAROMITA Ivan (Ita)
UCHIMA Kohei (Jpn)
QUICK STEP FLOORS
BOONEN Tom (Bel)
CAPECCHI Eros (Ita)
DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp)
DE PLUS Laurens (Bel)
JUNGELS Bob (Lux)
KEISSE Iljo (Bel)
LAMPAERT Yves (Bel)
TERPSTRA Niki (Ned)
SPORT VLAANDEREN-BALOISE
DE GENDT Aimé (Bel)
DECLERCQ Benjamin (Bel)
NOPPE Christophe (Bel)
SPRENGERS Thomas (Bel)
STEELS Stijn (Bel)
VAN GESTEL Dries (Bel)
VAN HECKE Preben (Bel)
VAN LERBERGHE Bert (Bel)
TEAM KATUSHA-ALPECIN
HALLER Marco (Aut)
HOLLENSTEIN Reto (Sui)
KRISTOFF Alexander (Nor)
KUZNETSOV Vyacheslav (Rus)
MAMYKIN Matvei (Rus)
MØRKØV Michael (Den)
POLITT Nils (Ger)
TAARAMAE Rein (Est)
TEAM SUNWEB
ANDERSEN Søren Kragh (Den)
CURVERS Roy (Ned)
DE BACKER Bert (Bel)
SINKELDAM Ramon (Ned)
STAMSNIJDER Tom (Ned)
TEUNISSEN Mike (Ned)
WAEYTENS Zico (Bel)
WALSCHEID Max (Ger)
UAE ABU DHABI
AIT EL ABDIA Anasse (Mar)
FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)
FERRARI Roberto (Ita)
KUMP Marko (Slo)
MARCATO Marco (Ita)
MIRZA BANIHAMMAD Yousef (VAE)
MODOLO Sacha (Ita)
ZURLO Federico (Ita)
UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM
ACEVEDO COLLE Janier Alexis (Col)
CATAFORD Alexander (Can)
CLARKE Jonathan (Aus)
EATON Daniel (USA)
HAEDO Lucas Sebastian (Arg)
JONES Christopher (USA)
MANNION Gavin (USA)
NORRIS Lachlan (Aus)
WANTY – GROUPE GOBERT
ANTONINI Simone (Ita)
DEHAES Kenny (Bel)
DOUBEY Fabien (Fra)
KREDER Wesley (Ned)
LEVARLET Guillaume (Fra)
MARTIN Guillaume (Fra)
NAPOLITANO Danilo (Ita)
STENUIT Robin (Bel)
WB-VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
DERUETTE Thomas (Bel)
HABEAUX Gregory (Bel)
JANS Roy (Bel)
MASSON Christophe (Fra)
PARDINI Olivier (Bel)
PEYSKENS Dimitri (Bel)
SPENGLER Lukas (Sui)
STASSEN Julien (Bel)
WILIER-SELLE ITALIA
ANDRIATO Rafael (Bra)
BELLETTI Manuel (Ita)
CECCHIN Alberto (Ita)
FONZI Giuseppe (Ita)
KOSHEVOY Ilia (Blr)
MARECZKO Jakub (Ita)
MOSCA Jacopo (Ita)
POZZATO Filippo (Ita)
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