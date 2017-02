Тур Омана-2017. Маршрут

8-й выпуск многодневной велогонки категории 2. HC Тур Омана (Tour of Oman) пройдёт с 14 по 19 февраля 2017 года. 6 этапов, пять из которых с пересечённым рельефом, дают шанс универсалам, а королевский этап до Эль-Ахдар («Зелёной горы») предоставит горнякам возможность побороться за победу и решит генеральную классификацию. Общая протяжённость дистанции составит 885 км.

Photo © Muscat Minicipality/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad

Подъёмы Тура Омана-2017:

Photo © Muscat Minicipality/Paumer/Kåre Dehlie Thorstad

На 2-м этапе участники преодолеют четыре подъёма –

за 107 км до финиша подъём протяжённостью в 1 км со средним градиентом 9,5%;

за 50 км до финиша подъём в 3,4 км со средним градиентом 8,8%;

за 22 км до финиша подъём 0,8 км со средним градиентом 9,8% и за 4,5 км до финиша подъём 1,4 км со средним градиентом в 9%.

На 3-м этапе гонщиков ждёт финиш в подъём – 2,8 км со средним градиентом 6,5%.

На 4-м этапе будут преодолеваться четыре подъёма:

за 86 км до финиша подъём в 1,4 км со средним градиентом 9%;

за 80 км до финиша 1,9 км со средним градиентом 6,3%;

за 43 км до финиша подъём в 3,2 км со средним градиентом 6,8%;

за 29 км до финиша подъём 3,4 км со средним градиентом 8,8%.

5-й этап, королевский, с единственным финишным подъём высшей категории – 5.7 км протяжённостью со средним градиентом 10,5%.

На финальном 6-м этапе гонщиков ждут лишь два подъёма – 0,8 км со средним градиентом 9,8% за 52,5 км до финиша и 1,4 км со средним градиентом 9% за 35,5 км до финиша.

Победитель Тура Омана прошлого года Винченцо Нибали не приедет защищать свой титул.

На старт Тура Омана-2017 выйдут 18 команд, из которых 9 – команды Мирового тура AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain-Merida, BMC, Dimension Data, Quick Step Floors, Katusha-Alpecin, Sunweb, UAE Abu Dhabi.

Этапы Тура Омана-2017:

1 этап. Al Sawadi Beach - Naseem Park, 176,5 км

2 этап. Nakhal - Al Bustan, 145,5 км

3 этап. Sultan Qaboos University – Quriyat, 162 км

4 этап. Yiti(Jebel Sifah) - Ministry of Tourism,118 км

5 этап. Sama’il - Jabal Al Akhdhar, 152,5 км

6 этап. The Wave Muscat - Matrah Corniche, 130,5 км

Участники Тура Омана-2017:

Стартовый состав: