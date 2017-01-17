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Тур Средиземноморья-2017 отменен

Тур Средиземноморья-2017 отменён

 

  Гонка категории 2.1  «Средиземноморье»  (La Mediterraneenne), входящая в календарь UCI Europe Tour,  в этом году проводиться не будет. Впервые гонка прошла в прошлом году, она была создана на основе Тура Средиземноморья (Tour Méditerranéen), её победителем стал украинский гонщик казахстанской команды Astana Андрей Гривко.

 

  В этом году планировалось сократить гонку с четырёх до двух этапов, она должна была пройти 11 и 12 февраля.

 

Организаторы отказались от проведения гонки из-за невозможности обеспечить безопасность гонки  необходимым количеством сопровождающих мотоциклов полиции, но намерены  вернуть гонку в 2018 году.

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Теги к статье: La Mediterraneenne Тур Средиземноморья

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2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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