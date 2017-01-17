Тур Средиземноморья-2017 отменен

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:16
Тур Средиземноморья-2017 отменён
Гонка категории 2.1 «Средиземноморье» (La Mediterraneenne), входящая в календарь UCI Europe Tour, в этом году проводиться не будет. Впервые гонка прошла в прошлом году, она была создана на основе Тура Средиземноморья (Tour Méditerranéen), её победителем стал украинский гонщик казахстанской команды Astana Андрей Гривко.
В этом году планировалось сократить гонку с четырёх до двух этапов, она должна была пройти 11 и 12 февраля.
Организаторы отказались от проведения гонки из-за невозможности обеспечить безопасность гонки необходимым количеством сопровождающих мотоциклов полиции, но намерены вернуть гонку в 2018 году.
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