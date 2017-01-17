Тур Средиземноморья-2017 отменен

Тур Средиземноморья-2017 отменён

Гонка категории 2.1 «Средиземноморье» (La Mediterraneenne), входящая в календарь UCI Europe Tour, в этом году проводиться не будет. Впервые гонка прошла в прошлом году, она была создана на основе Тура Средиземноморья (Tour Méditerranéen), её победителем стал украинский гонщик казахстанской команды Astana Андрей Гривко.

В этом году планировалось сократить гонку с четырёх до двух этапов, она должна была пройти 11 и 12 февраля.

Организаторы отказались от проведения гонки из-за невозможности обеспечить безопасность гонки необходимым количеством сопровождающих мотоциклов полиции, но намерены вернуть гонку в 2018 году.