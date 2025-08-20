VeloNEWS
Дамиано Карузо не стартует на Вуэльте Испании-2025 из-за инцидента

Дамиано Карузо сломал руку накануне старта Вуэльты Испании-2025

 

 

  Дамиано Карузо не сможет стартовать на Вуэльте Испании-2025. Как сообщила команда Bahrain Victorious, уже после презентации команд, за день до старта испанского Гранд-тура 37-летний итальянский гонщик поскользнулся на полу и сломал правую руку. В составе на Вуэльте его заменит 22-летний британский велогонщик Финлей Пикеринг (Finlay Pickering).

 

Дамиано Карузо не стартует на Вуэльте Испании-2025 из-за инцидента

 

Дамиано Карузо не стартует на Вуэльте Испании-2025 из-за инцидента

 

 

Дамиано Карузо, победитель этапа Вуэльты Испании 2021 года, должен был стартовать на испанском Гранд-туре в седьмой раз в карьере.

 

Bahrain Victorious нацелена бороться за подиум с капитаном команды, 24-летним Антонио Тибери, который поедет Вуэльту в четвёртый раз в карьере. В прошлом году Тибери сошёл с гонки на 9-м этапе из-за солнечного удара.

 

Антонио Тибери: «У меня та же цель, что и на Джиро д’Италия – финальный подиум. Вся команда в меня верит, что придаёт огромную уверенность. Я также доверяю моим товарищам по команде, с которыми отлично подготовился к этому старту. Мы стартуем сплочённым составом. Этот маршрут лучше мне подходит, в отличие от прошлых лет, потому что здесь будет больше протяжённых подъёмо. В отличие от коротких и крутых, длинные подъёмы мне подходят больше.

 

Я фокусируюсь на генеральной классификации, поэтому не выделял этапы, которые хотел бы выиграть. Я всегда готов и внимателен. Если на горном этапе будут хорошо себя чувствовать, если представится шанс, попробую атаковать и побороться за личный результат. Этап с индивидуальной гонкой на время очень похож на тот, который был в 2023 году, и идеально мне подходит. Я постараюсь выиграть в разделке как можно больше времени у своих соперников по общему зачёту. Так как разделка пройдёт на финальной неделе, надо учитывать, что скажется накопившаяся усталость, поэтому разрывы могут быть очень большими».

 

Спортивный директор Bahrain Victorious Франко Пеллицотти отмечал, что несмотря на приоритет борьбы за общий зачёт команда будет использовать шансы на этапах с Сантьяго Буйтраго, Джеком Хейгом, Николо Буратти, Торстейном Траном, а  роль ключевых помощников отводится дебютантам Гранд-тура – 20-летнему российскому гонщику Роману Ермакову и 29-летнему нидерландскому гонщику Матейсу Пассхенсу (Mathijs Paasschens), которые также, если представится возможность, смогут уезжать в отрывы.

