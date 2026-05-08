Джонатан Нарваэс сошёл с Джиро д’Италия-2026 во время 19-го этапа

UAE Team Emirates XRG осталась с четырьмя гонщиками на Джиро д’Италия-2026 после схода Нарваэса

29-летний гонщик команды UAE Team Emirates XRG Джонатан Нарваэс был вынужден покинуть Джиро д’Италия-2026 за два дня до финала, он сошёл на 19-м королевском горном этапе.

Чемпион Эквадора попробовал бороться за цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, и дважды надевал её по итогам 14-го и 17-го этапов, когда перехватывал лидерство у Поля Манье (Soudal Quick Step). Но главным достижением Джонатана Нарваэса стал хет-трик – он выиграл 4-й, 8-й и 11-й этапы.

Джонатан Нарваэс сошёл через 25 км после старта 19-го этапа.

Команда UAE Team Emirates-XRG объяснила сход так: «Вчера эквадорец упал, когда ехал к командному автобусу. Последствия этого падения вызвали у него дискомфорт на сложном профиле (19 этапа)».

После схода Нарваэса команда UAE Team Emirates XRG завершит Джиро д’Италия-2026 с четырьмя гонщиками – Игором Арриетой, Миккелем Бьергом, Яном Кристеном и Антонио Моргадо. Джей Вайн и Марк Солер сошли после падения на 2-м этапе, Адам Йейтс сошёл из-за последствий падения на 3-м этапе.