Максим Ван Гильс надеется вернуться на велосипед в июне

Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) достиг первой цели в процессе восстановления - через месяц после падения на Классике Хаэна провёл первые тренировки на велотренажёре.

 

26-летний бельгийский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe упал на финальных метрах февральской классики и получил перелом таза. Как отмечается в пресс-релизе команды, подобная травма иногда означает перерыв в велотренировках на три-четыре месяца. Но Максиму повезло, последствия его перелома оказались наиболее благоприятными из возможных в подобных обстоятельствах. Однако четыре недели без велосипеда для бельгийского гонщика  - всё равно большой срок.

 

Сейчас Максим Ван Гильс проходит реабилитацию в Австрии, в Тальгау, в Центре высоких достижений Red Bull (APC). Хотя погода идеально подходит для тренировок на дороге, и некоторые гонщики, которые сейчас находятся в APC, активно пользуются этой возможностью, Максим Ван Гильс пока к ним не присоединился.

 

Как показывают последние снимки, перелом таза и плеча заживают хорошо. Пока Максим Ван Гильс достиг первой важной цели – он может передвигаться без посторонней помощи. Как говорится в пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe, первые дни Максима были порой мучительными. Сначала он был вынужден передвигаться в инвалидном кресле, а затем долгое время пользовался костылями. От них он смог отказаться несколько дней назад и приступил к занятиям на беговой дорожке.

Photo © Red Bull - BORA - hansgrohe

 

Максим Ван Гильс описывает процесс восстановления:

 

«У меня все ещё болит запястье, но я не думаю, что там перелом. Но, думаю, перелома плеча и таза достаточно.  На самом деле я чувствую себя довольно хорошо. По крайней мере, неплохо. Последние четыре недели пролетели довольно быстро. Первой целью, когда сюда приехал, было отказаться от костылей. Если пользоваться ими слишком долго, это вредит спине.

 

Каким-то образом им удалось снизить нагрузку на мои ноги (прим. Ред. – во время занятий на беговой дорожке). Казалось, будто я иду по луне. Надо было просто немного разработать ногу. Потом мы попробовали заниматься на матах, чтобы поверхность была мягче.

 

С каждым днем становилось немного лучше. Однако по утрам я хожу иначе, чем во второй половине дня. Но с каждым днём прогресс есть. Я все еще хожу не так, как раньше. Но я и не марафонец. Даже если всё не идеально, я уже могу сесть на велосипед».

 

На велосипед Максим Ван Гильс вернулся пока только в помещении. И это была его следующая цель, которую он достиг. Максим уже провел свои первые тренировки на велотренажере. И всего через четыре недели после перелома таза. Хотя он признался, что ему скучно заниматься на велотренажёре, сам факт этих тренировок очень важен.

 

Максим Ван Гильс:

 

«Возможно, сейчас даже один из самых длинных периодов в моей жизни, когда я не мог крутить педали. Но уж точно за многие годы. В последний раз я ломал ключицу, когда мне было 16 или 17 лет. Но даже после того случая я вернулся на велосипед через неделю.

 

На тренажере скучно. Я немного беспокоился, как бы не повредить бедро. Потому что в первые недели было очень больно. Особенно когда я двигал ногой, чихал или кашлял. Но всё прошло хорошо, правая нога снова начала чувствовать связь. Через 30 минут всё было в порядке. Во второй раз я даже смог немного привстать на педалях.

 

Мышцы всё ещё сильно напряжены, и сначала нужно снять это напряжение, чтобы снова заставить тело правильно двигаться.  Нужно быть осторожными, потому что ещё сломано плечо».

 

Помимо возвращения на велосипед, программа Максима в APC включает в себя, в первую очередь, массажи. Особое внимание уделяется ягодичным мышцам. А также активации ног. В программу входят растяжка и первые занятия в тренажерном зале с лёгким весом.

 

Но до следующего большого шага, который Максим Ван Гильс так ждёт, ему придется ещё немного подождать. Речь о возвращении на шоссе, о тренировках с другими велогонщиками. Когда это произойдёт, зависит от того, как будет проходить его восстановление. Тем временем примерный план  возвращения уже составлен: «Думаю, я вернусь в июне».

