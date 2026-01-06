Сила против тактики: Нибали о Милан – Сан-Ремо Тадея Погачара и Матье ван дер Пула

Винченцо Нибали об ошибке Тадея Погачара на Милан – Сан-Ремо

Милан – Сан-Ремо, первый Монумент сезона, будет первой главной целью Тадея Погачара в 2026 году. Винченцо Нибали, легенда итальянского велоспорта, назвал ключевую, на его взгляд, причину, по которой Тадей Погачар до сих пор не может выиграть Милан – Сан-Ремо.

По мнению победителя 2018 года, словенский гонщик слишком полагается на свою феноменальную силу, забывая о тактике. Это особенно важно в классике, где Погачар стартовал пять раз, но не поднимался выше третьего места. В 2024 словенский гонщик уступил спринтерам Ясперу Филипсену и Майклу Мэттьюсу, а в прошлом году проиграл Матье ван дер Пулу и Филиппо Ганне.

В интервью BiciPro Винченцо Нибали проанализировал финал Милан – Сан-Ремо 2025 года.

Винченцо Нибали: «У пелотона сейчас очень высокий уровень, а ещё есть те, кто вне всяких рамок. Раньше мы ехали со средней скоростью 42 км/ч, сегодня едешь 47. Разница в пять километров связана не только с подготовкой, но и с общим «гоночным пакетом». С велосипедом, рулём, седлом, регулятором сиденья, колёсами, обувью, носками и шортами. Всё стало более производительным.

И чтобы атаковать, когда едешь со скоростью 45 км/ч, нужно ехать 50. Планка поднимается, и ты должен удерживать скорость дольше, потому что группа не отпускает. Вот почему сегодня стало сложнее уезжать в отрыв, и многие отказываются от этой затеи.

Исключение — Погачар, у которого есть невероятная взрывная сила, затем он устанавливает свой ритм, отправляя всех в красную зону. А когда ты в красной зоне, на восстановление уходит уйма времени. Пока пытаешься избавиться от этого «кислородного долга», ноги отказывают, и может оказаться, что ты восстановишься только через неделю. Когда твой соперник - Тадей, это и есть главная проблема.

Он атакует, потому что сильнее, а кто же побеждает расчётом и тактикой? Ван дер Пул. Матьё выиграл последнюю Милан — Сан-Ремо благодаря тактике, это другой подход.

Когда Погачар атаковал, а Ван дер Пул держал его в поле зрения, я сразу сказал, что если Тадей не будет внимателен, другой контратакует и оставит его ни с чем. И что же, секунду спустя именно это и произошло, и он чуть не оторвался от него по-настоящему. Потом на вершине они переглянулись, но Тадей понял, что у соперника были силы, чтобы уехать от него, и он чуть не остался. На мой взгляд, он проиграл в прошлом году Сан-Ремо именно в тот момент.

На Милан — Сан-Ремо спринтеры всегда сильнее. Даже если нужно проехать 300 километров, большой разницы нет. Другое дело, если ты проехал 270, но с 5000 метров набора высоты, потому что тогда силы уравниваются, и тогда, возможно, выиграешь спринт».