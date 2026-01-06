VeloNEWS
Сила против тактики: Нибали о Милан – Сан-Ремо Тадея Погачара и Матье ван дер Пула

Винченцо Нибали об ошибке Тадея Погачара на Милан – Сан-Ремо

 

 

Милан – Сан-Ремо, первый Монумент сезона, будет первой главной целью Тадея Погачара в 2026 году. Винченцо Нибали, легенда итальянского велоспорта, назвал ключевую, на его взгляд, причину, по которой Тадей Погачар до сих пор не может выиграть Милан – Сан-Ремо.

 

По мнению победителя 2018 года, словенский гонщик слишком полагается на свою феноменальную силу, забывая о тактике. Это особенно важно в классике, где Погачар стартовал пять раз, но не поднимался выше третьего места. В 2024 словенский гонщик уступил спринтерам Ясперу Филипсену и Майклу Мэттьюсу, а в прошлом году проиграл Матье ван дер Пулу и Филиппо Ганне.

 

В интервью BiciPro Винченцо Нибали проанализировал финал Милан – Сан-Ремо 2025 года.

 

Сила против тактики: Нибали о Милан – Сан-Ремо Тадея Погачара и Матье ван дер Пула

 

Сила против тактики: Нибали о Милан – Сан-Ремо Тадея Погачара и Матье ван дер Пула

 

 

Винченцо Нибали: «У пелотона сейчас очень высокий уровень, а ещё есть те, кто вне всяких рамок. Раньше мы ехали со средней скоростью 42 км/ч, сегодня едешь 47. Разница в пять километров связана не только с подготовкой, но и с общим «гоночным пакетом». С велосипедом, рулём, седлом, регулятором сиденья, колёсами, обувью, носками и шортами. Всё стало более производительным.

 

И чтобы атаковать, когда едешь со скоростью 45 км/ч, нужно ехать 50. Планка поднимается, и ты должен удерживать скорость дольше, потому что группа не отпускает. Вот почему сегодня стало сложнее уезжать в отрыв, и многие отказываются от этой затеи.

 

Исключение — Погачар, у которого есть невероятная взрывная сила, затем он устанавливает свой ритм, отправляя всех в красную зону. А когда ты в красной зоне, на восстановление уходит уйма времени. Пока пытаешься избавиться от этого «кислородного долга», ноги отказывают, и может оказаться, что ты восстановишься только через неделю. Когда твой соперник - Тадей, это и есть главная проблема.

 

Он атакует, потому что сильнее, а кто же побеждает расчётом и тактикой? Ван дер Пул. Матьё выиграл последнюю Милан — Сан-Ремо благодаря тактике, это другой подход.

 

Когда Погачар атаковал, а Ван дер Пул держал его в поле зрения, я сразу сказал, что если Тадей не будет внимателен, другой контратакует и оставит его ни с чем. И что же, секунду спустя именно это и произошло, и он чуть не оторвался от него по-настоящему. Потом на вершине они переглянулись, но Тадей понял, что у соперника были силы, чтобы уехать от него, и он чуть не остался. На мой взгляд, он проиграл в прошлом году Сан-Ремо именно в тот момент.  

 

На Милан — Сан-Ремо спринтеры всегда сильнее. Даже если нужно проехать 300 километров, большой разницы нет. Другое дело, если ты проехал 270, но с 5000 метров набора высоты, потому что тогда силы уравниваются, и тогда, возможно, выиграешь спринт».

Комментарии

  • shain
    Травма лодыжки и растяжение го ... (5)
    shain-Фото

    Нефиг вообще гоняться и кататься в заснеженной дряни. 

  • Mik61
    Травма лодыжки и растяжение го ... (5)
    Mik61-Фото
    Это может быть и то, что в обычной речи зовут трещиной. И то, и другое - fracture. Время восстановления при этом почти одинаковое, но функции не уходят.
  • Джамайка
    EKOÏ – новый партнер XDS ... (1)
    Джамайка-Фото

    эта же компания EKOÏ стала спонсором очередного проекта братьев Руудхофт. Буквально на днях организовали межкомандный временный проект для оставшихся без команд гонищиков. Райан Камп и еще 2 гонщицы будут трудоустрены до окнчания сезона кросса, а дальше будет видно. 

     

    чё, молодцы Руудхофты, следуют своей миссии, особенно в свете того, что многие команды закрываются, гонцы и стаф остаются без рабтоты

  • Николай Н.
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Жаль что не смог посмотреть этот этап.

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (6)
    Freejazz-Фото
    А Бетсема как препараты принимать перестала (после бана), так её результаты и просели. Ну а потом - возраст все-таки. Ворст тоже в этом сезоне не блещет.
  • qwinter
    Ваут ван Арт начинает восстано ... (1)
    qwinter-Фото

    Даже вселенная ему намекает: готовься к грантуру))))

  • Pugachev
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (6)
    Pugachev-Фото

    Самая южная девушка победила в самой холодной гонке! Нагло делаю плагиат у MVDP: "Carmen, amore mio!" !!!!!!!

     

    Ну, А Бетсема что-то в этом сезоне не особенно торопится... Все равно за нее болею...))))))

  • Николай Н.
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Видно кросс был интересным, а мне не удалось его посмотреть. В это время не было света. У Альворады вторая победа.

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото

    Я разобрался. Там переплетение всего. МВДП, ТДГ и Верстринге - в шоссейном Альпесине, а Вандепутте в шоссейной команде развития. МВДП, ТДГ и Вандепутте в основной велокроссовой команде, а Верстринге в Corendon.
    В общем, "Муму" написал Тургенев, а памятник стоит Пушкину.

  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    4й Вандерпуте - в основной команде, в Альпецине, юный Верстринге - в Coredon-Crelan. извините что поправляю give_rose

