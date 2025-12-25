VeloNEWS
Нельсон Паулесс продлил контракт с велокомандой EF Education EasyPost

Нельсон Паулесс: «Благодаря EF Education EasyPost я нашёл свою нишу в велоспорте»

 

 

29-летний американский велогонщик Нельсон Паулесс (Neilson Powless) продлил контракт с командой EF Education EasyPost до 2029 года. Паулесс пришёл в команду в 2020 году после двух лет выступления в Jumbo Visma. Во всех Монументах велоспорта за исключением Париж - Рубэ  Нельсон Паулесс финишировал в топ-10. На счету Паулесса 8 побед – все они одержаны в классических однодневных гонках. В этом сезоне самой крупной стала победа на классике Мирового тура Дварс доор Фландерен, где Паулесс опередил в спринте трёх гонщиков Visma Lease a Bike - Ваута ван Арта, Тиша Беноота и Маттео Йоргенсона.

 

Нельсон Паулесс продлил контракт с велокомандой EF Education EasyPost

 

 

Нельсон Паулесс: «Думаю,  если бы не присоединился к этой команде, не осознал бы, что могу быть классиком. Эта команда знаменита своими нестандартными тактиками. То, как мне позволили проявить себя в классиках, или как Бен завоевал жёлтую майку на Тур де Франс, или просто то, как мы каждый год выступаем на Тур де Франс, тому доказательство. Невероятно интересно выступать за такую команду.

 

Наша тактика всегда захватывающая, и здесь масса возможностей для многих ребят, что помогло мне прогрессировать. Я нашёл здесь свою нишу в велоспорте. Атаки на суперсложных гонках, действительно, окупились. Так я научился выступать, и так хочу продолжать. Команда создаёт для этого идеальную среду.

 

Классики олицетворяют велоспорт в его чистейшем виде. Ты просто отдаёшь всё в этот один день. Твоё тело должно быть невероятно сильным, чтобы выдержать дистанцию. И есть сотни разных способов попытаться выиграть гонку. Понятно, что когда ты сильнейший – у тебя лучшие шансы. Но тактику в классиках я считаю невероятно интригующей и захватывающей. Как будто шахматная партия длиной в пять или шесть часов.

 

Ты постоянно перебираешь в голове различные способы порвать гонку и повернуть ситуацию в свою пользу,  пытаешься ли ты вывести свою команду вперёд на определённом участке, чтобы оказать давление на соперников, когда они этого не ждут, или пробуешь уехать в отрыв раньше, чем ожидалось, чтобы застать фаворитов врасплох. Для тех, кто действительно понимает велоспорт, тактика в классиках, я думаю, самая захватывающая.

 

Я превратился в такого атакующего однодневщика, который способен бороться в гонках любого типа  — брусчатка, горы, равнины, кольцевые гонки или просто супердлинные маршруты от точки до точки, как Сан-Ремо.

 

Думаю, что за время работы в этой команде я превратился в универсального гонщика. Это раскрылось благодаря тому, как мы подходим к гонкам и пытаемся достичь результатов. Я очень счастлив и горд, что стал таким гонщиком.  Никогда бы не подумал, что буду пытаться выиграть брусчатую классику, но так получилось в этом году, и теперь я горю от нетерпения закрепить успех и построить всю весну вокруг Монументов. Я ещё не выигрывал Монумент, хочу достичь этой цели.

 

Но уже то, что я могу быть в числе претендентов на  Монументе, в котором стартую, показывает, что у меня появились универсальность и разносторонность. Это делает велогонки невероятно увлекательными, потому что я могу приехать на любую гонку и быть вовлечённым в борьбу.

 

В нашей команде так много гонщиков разных национальностей, что, как мне кажется, создаёт комфортную атмосферу. Мне пришлось уехать из своей страны, чтобы выступать и быть профессиональным велогонщиком, создать для себя новый дом, выйти из зоны комфорта и погрузиться в другую культуру. В этой команде почти все в одной лодке, потому что мы все выбрали команду не из своей страны.

 

Мы команда, зарегистрированная в Америке, но мы американская команда, состоящая из гонщиков более чем 30 национальностей. Мы все разные люди со всех уголков мира, которые стремятся к одной цели и превращают эту группу в свою собственную команду, похожую на семью, и это нечто особенное. Это уникально.  Все мои товарищи покинули свою зону комфорта. У нас есть француз, который выступает не за французскую команду, итальянец не за итальянскую команду — мы спортсмены со всего мира, и мы все в этой командо-плавильном котле.

 

Персонал всегда делает всё возможное, чтобы максимально эффективно использовать каждую единицу нашего оборудования и подстроить каждую минуту дня так, чтобы помочь нам восстановиться и показать результат. Мы это действительно чувствуем. Летом механики работают в поте лица без маек, потому что на улице 40 градусов, а массажисты таскают свои столы и холодильники повсюду или стоят у обочины в палящий зной или проливной дождь. И они делают это с улыбкой. Они первые, кто празднует с тобой победу, и первые, кто хлопает тебя по плечу после тяжёлого дня. Они любят велоспорт и свою работу, и это просто как смазочное масло для машины.

 

Ты чувствуешь, когда персонал хочет быть здесь, а когда нет, а с этой командой я всегда ездил на каждую гонку, зная, что персонал хочет быть частью команды и частью мечты, которая есть у всех нас. Это видно, когда добиваемся хорошего результата. Тогда они радуются так же, как и гонщик, первым пересёкший финишную черту. Когда я выигрывал, видел, как персонал плачет от счастья, и это такое особенное чувство общности».

 

Основатель и генеральный директор EF Pro Cycling Джонатан Вотерс радуется прогрессу Нельсона Паулесса. Когда Нельсон начинал карьеру профессионала, он хотел быть горняком на Гранд-турах. Его первая гонка по брусчатке на Тур де Франс-2022 убедила его попробовать силы на Туре Фландрии следующей весной. Он уже выигрывал Класику Сан-Себастьяна, но по-настоящему влюбился в сверхтактическую природу однодневных гонок именно там, когда занял пятое место. Теперь Нельсон сосредоточен на том, чтобы превратиться из претендента в победителя на главных гонках.

 

Джонатан Воутерс: «Мы все знаем, что рабочая этика Нилсона практически не имеет себе равных. Он будет тренироваться изо всех сил до того дня, когда больше не сможет гоняться на велосипеде. Это в его природе. Я не сомневаюсь, что его выступление будет по-прежнему отличным. Медленно, но верно он осваивает и настоящее гоночное мастерство.

 

В прошлые годы Нельсон был похож на слона в посудной лавке, использовал свою мощь для решения проблем. Теперь он учится быть настоящим гонщиком. Его мастерство и способность тактически читать гонку значительно улучшились. Это поможет его результатам в долгосрочной перспективе. Он сможет выигрывать больше гонок, потому что теперь он знает, как выступать лучше, чем раньше».

Теги к статье: Нельсон Паулесс Neilson Powless EF Education EasyPost

