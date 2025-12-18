Энди Шлек возвращается в велоспорт в качестве заместителя генерального менеджера команды Lidl-Trek

Победитель Тур де Франс присоединяется к Lidl-Trek для содействия стратегическому развитию и передачи опыта выступлений в Гранд-Турах

Вслед за Фрэнком Шлеком в велоспорт возвращается его брат Энди (Andy Schleck), победитель Тур де Франс-2010 (после дисквалификации Альберто Контадора), двукратный призёр Тур де Франс (2009 и 2011), победитель Льеж-Бастонь-Льеж, призёр Джиро д’Италия-2007 (2-е место).

Команда Lidl-Trek объявила о назначении Энди Шлека на должность заместителя генерального менеджера. На своей новой позиции Шлек будет работать как в спортивной, так и в коммерческой сферах деятельности команды, оказывая поддержку гонщикам, персоналу и руководству в процессе реализации долгосрочных амбиций коллектива.

Photo (c) Lidl-Trek Team

После завершения профессиональной карьеры в 2014 году Шлек открыл собственные веломагазины, и при этом сохранил тесную связь с велоспортом. Он руководил молодёжной женской командой и занимал пост президента Тура Люксембурга, получив ценный опыт в развитии спортсменов, организации мероприятий и управлении командой.

Энди и его брат Фрэнк составляли один из самых знаковых дуэтов в велоспорте в период своих выступлений, и теперь они вновь объединились в Lidl-Trek, команде, в которой оба завершили карьеру.

В то время как Фрэнк Шлек поддерживает женскую программу в составе группы спортивных директоров, роль Энди как заместителя менеджера будет сосредоточена на курировании амбиций Lidl-Trek в Гранд-Турах, наставничестве генеральщиков и содействии общему стратегическому развитию команды.

Энди Шлек: «Прежде чем согласиться на эту должность, мне нужно было разобраться с самим собой, понять, способен ли я на это и хочу ли я принять этот вызов. Я оказался здесь не случайно, я здесь потому, что всё ещё знаю ДНК этого спорта. Я знаю, что значит носить жёлтую майку, испытывать давление на планёрках в автобусе, долгие часы терпеть жару.

С моим спортивным бэкграундом в сочетании с тем, чем я занимался последние 10 лет, когда организовывал гонки, возглавлял собственную женскую велокоманду, а также получил опыт розничной торговле через свои веломагазины, я увидел все уголки этого спорта. Считаю, что этот опыт даёт мне квалификацию, чтобы вернуться в велоспорт и помогать команде выступать. Это серьёзный вызов, но я действительно хочу его принять, чтобы помочь команде реализовать большие цели.

Я всем сердцем верю в командную работу и лидерство. Чем бы я ни занимался последние годы, у меня всегда хорошо получалось создавать команды. Чтобы в будущем приходили победы, надо оберегать самое ценное — ядро команды, и я хочу внести свой вклад. Мы здесь для того, чтобы задавать стандарты на будущее, и я верю, что могу помочь.

У команды большая история, я сам выступал за неё, когда Лука был моим спортивным директором, прежде чем он стал генеральным менеджером. С наследием команды, а также с теми ресурсами и гонщиками, которые мы привлекаем, мы будем двигаться только вперёд. Мы не можем гарантировать победы или результаты, но гарантируем профессионализм, и я считаю, что если мы продолжим делать всё правильно, результаты придут сами».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek: «Энди знает эту команду изнутри и точно понимает, что нужно для успеха на высшем уровне. Он испытал давление Гранд-Туров, носил жёлтую майку и возглавлял команду в самые важные спортивные моменты. Этот опыт бесценен для наших гонщиков и нашего персонала. Помимо спортивных достижений, Энди привносит широкий взгляд с коммерческой стороны велоспорта, а также опыт в развитии команд и мероприятий. Он разделяет наши ценности, наши амбиции и нашу веру в построение успеха правильным путём. Я очень горжусь тем, что он к нам присоединился, приветствую его в новой роли, и с нетерпением жду того, чего мы сможем достичь вместе».