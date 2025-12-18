VeloNEWS
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
Энди Шлек возвращается в велоспорт в качестве заместителя генерального менеджера команды Lidl-Trek

Победитель Тур де Франс присоединяется к Lidl-Trek для содействия стратегическому развитию и передачи опыта выступлений в Гранд-Турах

 

 

Вслед за Фрэнком Шлеком в велоспорт возвращается его брат Энди (Andy Schleck), победитель Тур де Франс-2010 (после дисквалификации Альберто Контадора), двукратный призёр Тур де Франс (2009 и 2011), победитель Льеж-Бастонь-Льеж, призёр Джиро д’Италия-2007 (2-е место).

 

Команда Lidl-Trek объявила о назначении Энди Шлека на должность заместителя генерального менеджера. На своей новой позиции Шлек будет работать как в спортивной, так и в коммерческой сферах деятельности команды, оказывая поддержку гонщикам, персоналу и руководству в процессе реализации долгосрочных амбиций коллектива.

 

Энди Шлек возвращается в велоспорт в качестве заместителя генерального менеджера команды Lidl-Trek

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

После завершения профессиональной карьеры в 2014 году Шлек открыл собственные веломагазины, и при этом сохранил тесную связь с велоспортом. Он руководил молодёжной женской командой и занимал пост президента Тура Люксембурга, получив ценный опыт в развитии спортсменов, организации мероприятий и управлении командой.

 

Энди и его брат Фрэнк составляли один из самых знаковых дуэтов в велоспорте в период своих выступлений, и теперь они вновь объединились в Lidl-Trek, команде, в которой оба завершили карьеру.

 

В то время как Фрэнк Шлек поддерживает женскую программу в составе группы спортивных директоров, роль Энди как заместителя менеджера будет сосредоточена на курировании амбиций Lidl-Trek в Гранд-Турах, наставничестве генеральщиков и содействии общему стратегическому развитию команды.

 

Энди Шлек: «Прежде чем согласиться на эту должность, мне нужно было разобраться с самим собой, понять, способен ли я на это и хочу ли я принять этот вызов.  Я оказался здесь не случайно, я здесь потому, что всё ещё знаю ДНК этого спорта. Я знаю, что значит носить жёлтую майку, испытывать давление на планёрках в автобусе, долгие часы терпеть жару.

 

С моим спортивным бэкграундом в сочетании с тем, чем я занимался последние 10 лет, когда организовывал гонки, возглавлял собственную женскую велокоманду, а также получил опыт розничной торговле через свои веломагазины, я увидел все уголки этого спорта. Считаю, что этот опыт даёт мне квалификацию, чтобы вернуться в велоспорт и помогать команде выступать. Это серьёзный вызов, но я действительно хочу его принять, чтобы помочь команде реализовать большие цели.

 

Я всем сердцем верю в командную работу и лидерство. Чем бы я ни занимался последние годы, у меня всегда хорошо получалось создавать команды. Чтобы в будущем приходили победы, надо оберегать самое ценное —  ядро команды, и я хочу внести свой вклад. Мы здесь для того, чтобы задавать стандарты на будущее, и я верю, что могу помочь.

 

У команды большая история, я сам выступал за неё, когда Лука был моим спортивным директором, прежде чем он стал генеральным менеджером. С наследием команды, а также с теми ресурсами и гонщиками, которые мы привлекаем, мы будем двигаться только вперёд. Мы не можем гарантировать победы или результаты, но гарантируем профессионализм, и я считаю, что если мы продолжим делать всё правильно, результаты придут сами».

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek: «Энди знает эту команду изнутри и точно понимает, что нужно для успеха на высшем уровне. Он испытал давление Гранд-Туров, носил жёлтую майку и возглавлял команду  в самые важные спортивные моменты. Этот опыт бесценен для наших гонщиков и нашего персонала. Помимо спортивных достижений, Энди привносит широкий взгляд с коммерческой стороны велоспорта, а также опыт в развитии команд и мероприятий. Он разделяет наши ценности, наши амбиции и нашу веру в построение успеха правильным путём. Я очень горжусь тем, что он к нам присоединился, приветствую его в новой роли, и с нетерпением жду того, чего мы сможем достичь вместе».

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Джамайка
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    Джамайка-Фото

    главный вопрос - угодили ли Погачару? приедет?

  • Невозмутимый
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    Невозмутимый-Фото
    Зато можно будет не напрягаться вначале недели и отпускать отрывы на пол часа, кто-то может и перехватит майку, и это будет гарантированно неопасный соперник, т.к. он уже проиграл минут 15 на первой серьёзной проверке
  • Невозмутимый
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    Невозмутимый-Фото

    Вас обманывают! Это никакая не Вуэльта, тут спринтерские этапы есть!

  • SVS
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (12)
    SVS-Фото
    Ждём комментарии от местной когорты вечно недовольных про дешёвый рекламный трюк :).
  • qwinter
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    qwinter-Фото

    4 этап трешнях лютый просто. Поразительно, что орги после него не боятся, что тур придется просто досматривать.

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (12)
    motte-Фото

    Тадей Погачар анонсировал масштабный социальный проект — строительство пятизвёздочной больницы в родном городе. Инициатива преследует несколько ключевых целей:

    Предоставление передовой медицинской помощи
    Учреждение будет оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием, что позволит оказывать услуги на уровне ведущих мировых клиник.
    Бесплатное лечение для уязвимых групп
    Особое внимание уделено социальной составляющей: определённая категория пациентов (малоимущие, пенсионеры, люди с тяжёлыми заболеваниями) сможет получать медицинскую помощь без взимания платы.
    Трансформация местной системы здравоохранения
    Проект призван стать катализатором модернизации региональной медицины:

    повышение квалификации местного медперсонала;
    внедрение цифровых технологий (электронная регистратура, телемедицина);
    создание референс?центров по ключевым направлениям (кардиология, онкология, травматология).
    Обеспечение равного доступа к услугам
    Больница будет работать по принципу «открытых дверей» — любой житель региона сможет обратиться за консультацией или лечением вне зависимости от социального статуса и платёжеспособности.
    Ожидаемые результаты:

    снижение смертности от социально значимых заболеваний на 25–30?% в течение 5?лет;
    сокращение времени ожидания плановых операций в 2?раза;
    создание 300+ рабочих мест для медработников;
    привлечение инвестиций в смежные отрасли (фармацевтика, медтехника, образование).
    Проект уже получил предварительную поддержку местных властей и потенциальных инвесторов. Запуск первой очереди запланирован на 2027?год.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    RVL-Фото

    Кинтана должен брать...

    А если серьезно, и если не будет погги или вини....рогличу реально упереться за 5ый титул

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    sixpack-Фото

    Ыыыыыыы.... Спринтерам не оставили практически ничего. Хорошо, хоть разделки есть. По горам не рекорд, но близко к тому. Набор большой

     

    Наконец-то короткий горный этап. Они часто проходят весело. 

     

    Цитата: Cahko
    чем 20 этап выделяется от других как вы сказали "серых" горных этапов?

     

    да это одна и таже (перед каждым ГТ) песня о недостатке гор, о которых так (якобы) мечтают гонщики. Хоть один этап Крэк похвалил, это бывает нечасто :-) орги ж ждут недождутся, когода их Крэк похвали, и вот наконец.

     

     

  • MVDP
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    MVDP-Фото

    Ого, всего 2 пиренейских этапа.

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    Cahko-Фото

    чем 20 этап выделяется от других как вы сказали "серых" горных этапов?

