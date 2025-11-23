VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фрэнк Шлек присоединяется к группе спортивных директоров Lidl-Trek

Фрэнк Шлек - новый спортивный директор женской команды Lidl-Trek

 

Команда Lidl-Trek объявляет о возвращении Фрэнка Шлека (Fränk Schleck), который присоединится к составу тренерского штаба женской команды. Легенда велоспорта из Люксембурга, который провёл последние годы своей  карьеры в этой команде (Trek-Segafredo), будет работать вместе с Иной-Йоко Тойтенберг (Ina-Yoko Teutenberg) и ее сотрудниками.

 

Фрэнк Шлек присоединяется к группе спортивных директоров Lidl-Trek

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

Фрэнк Шлек, имя которого известно каждому в мире профессионального велоспорта, завершил 14-летнюю профессиорнальную карьеру в 2016 году. В списке его достижений  подиум Тур де Франс  и две победы на этапах французского Гранд-тура, а также победы на Туре Швейцарии и Амстел Голд Рэйс.

 

В Lidl-Trek Фрэнк Шлек вновь будет работать со знакомыми коллегами по карьере велогонщика -  от руководства и тренеров до механиков и массажистов.

 

Фрэнк Шлек: «Потрясающее чувство — вернуться обратно. Эта команда многое для меня значит, и с огромной гордостью  возвращаясь в команду, с которой связано столько добрых воспоминаний. Со стороны мне была сразу видна энергия и направление проекта. Октябрьский сбор показал, насколько все привержены стремлению повышать планку, и теперь я с радостью становлюсь частью этого процесса.

 

Что касается меня лично, я хочу внести максимальный вклад как на трассе гонок, так и за её пределами, и помочь команде выйти на следующий уровень. Успех для меня —  видеть, как мы достигаем наших общих целей. Я благодарен за эту возможность и с нетерпением жду момента, когда смогу делиться своим опытом и знаниями с командой».

 

Женская команда Lidl-Trek в 2025 году одержала 16 побед, в том числе генеральную классификацию и этап Женской Вуэльты Испании (Эллен Ван Дейк), этап Женской Джиро (Анна Хендерсон), классику Scheldeprijs (Элиза Бальзамо). Элиза Бальзамо поднималась на подиумы классик Брюгге-Де-Панне, Амстел Голд, Гент-Вевельгем, Копенгаген-Спринт, выиграла Трофео Альфредо Бинды.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фрэнк Шлек Frank Schleck

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы..."

    Так и я о том же.

  • JetRevel
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    JetRevel-Фото
    Подождем,у нас в сообществах пишут,что поедут с финишем в Дзонколан на последней неделе,а финиш тогда будут делать в Милане.

    Жду сам
  • дрокер
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    дрокер-Фото
    Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы
  • motte
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Cahko
    Болгария. Внезапно.
     
    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.
    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.
    Вряд ли конечно.
     
    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

    Всё будет, если снега позволят:

    Вот такой, например, этап, пока слухи, но не бывает дыма без огня. 

    Посмотрите градиенты и протяжённость этих вертикалей! 

  • Крайний
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Крайний-Фото

    Коммерческий директор LaVision отлично выполняет свою работу.

    А дальше как обычно: либо журналист/пиарщик в своем репертуаре, либо инженер странный. Про коня и вакуум не в курсе. 

  • Pugachev
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Pugachev-Фото

    Да, все комменты  - в точку!

     

    И еще, думаю, один момент: ЧЕЛОВЕК - НЕ МАШИНА! Это давно известна истина...

  • VeloVelo
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    VeloVelo-Фото

    А что? Вполне.

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Алишер, поясню свою позицию.

    Мне кажется, всё гораздо проще, чем вы написали.

    Я уже где-то писал здесь, примерно, следующее:
    В Астану просто так не поедут Звёзды и молодые Суперталанты. Им это не надо. Зачем им уезжать из Европы, ну посудите сами?

    Единственный магнит для Больших Гонцов в Астане — Бабло. Только поэтому приезжали. Было Бабло - с радостью ехали и отрабатывали по полной. А сейчас Бабла нет. Никто и не едет.

    P.S. Это всего лишь моё мнение.

    PP.SS. А что Лопес? На него и поставили, потому что Бабло уже закончилось и больше некого было ангажировать.

  • Ser Gio
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Ser Gio-Фото
    Готовят Ремко к часовому рекорду?
  • Cahko
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    Cahko-Фото

    Болгария. Внезапно.

     

    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.

    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.

    Вряд ли конечно.

     

    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 ноября

Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost)

15 ноября

Iker Mintegui Claver (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (60)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)