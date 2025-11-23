Фрэнк Шлек присоединяется к группе спортивных директоров Lidl-Trek

Фрэнк Шлек - новый спортивный директор женской команды Lidl-Trek

Команда Lidl-Trek объявляет о возвращении Фрэнка Шлека (Fränk Schleck), который присоединится к составу тренерского штаба женской команды. Легенда велоспорта из Люксембурга, который провёл последние годы своей карьеры в этой команде (Trek-Segafredo), будет работать вместе с Иной-Йоко Тойтенберг (Ina-Yoko Teutenberg) и ее сотрудниками.

Photo (c) Lidl-Trek Team

Фрэнк Шлек, имя которого известно каждому в мире профессионального велоспорта, завершил 14-летнюю профессиорнальную карьеру в 2016 году. В списке его достижений подиум Тур де Франс и две победы на этапах французского Гранд-тура, а также победы на Туре Швейцарии и Амстел Голд Рэйс.

В Lidl-Trek Фрэнк Шлек вновь будет работать со знакомыми коллегами по карьере велогонщика - от руководства и тренеров до механиков и массажистов.

Фрэнк Шлек: «Потрясающее чувство — вернуться обратно. Эта команда многое для меня значит, и с огромной гордостью возвращаясь в команду, с которой связано столько добрых воспоминаний. Со стороны мне была сразу видна энергия и направление проекта. Октябрьский сбор показал, насколько все привержены стремлению повышать планку, и теперь я с радостью становлюсь частью этого процесса.

Что касается меня лично, я хочу внести максимальный вклад как на трассе гонок, так и за её пределами, и помочь команде выйти на следующий уровень. Успех для меня — видеть, как мы достигаем наших общих целей. Я благодарен за эту возможность и с нетерпением жду момента, когда смогу делиться своим опытом и знаниями с командой».

Женская команда Lidl-Trek в 2025 году одержала 16 побед, в том числе генеральную классификацию и этап Женской Вуэльты Испании (Эллен Ван Дейк), этап Женской Джиро (Анна Хендерсон), классику Scheldeprijs (Элиза Бальзамо). Элиза Бальзамо поднималась на подиумы классик Брюгге-Де-Панне, Амстел Голд, Гент-Вевельгем, Копенгаген-Спринт, выиграла Трофео Альфредо Бинды.