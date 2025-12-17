VeloNEWS
Исаак Дель Торо дебютирует на Тур де Франс в 2026 году

Исторический дебют: Исаак Дель Торо поедет на Тур де Франс-2026 в майке чемпиона Мексики

 

 

Исаак Дель Торо дебютирует на Тур де Франс в 2026 году, где будет помогать Тадею Погачару бороться за пятую победу. 22-летний мексиканский гонщик UAE Team Emirates XRG, ставший чемпионом Мексики в индивидуальной и групповой гонках, державший в этом году 18 побед,  занявший 2-е место на Джиро д'Италия, начнёт следующий сезон 16 февраля с Тура ОАЭ. Затем в его календаре до французского Гранд-тура Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан  - Сан-Ремо, Тур Страны Басков, Критериум Дофине, который со следующего года будет называться "Тур Овернь-Рона-Альпы".

 

Родившийся и выросший в городе Энсенада на тихоокеанском побережье Мексики в семье велосипедистов, Исаак Дель Торо стал одним из самых быстропрогрессирующих гонщиков Мирового пелотона. Начав выступать в Европе ещё в юниорском возрасте через базирующуюся в Сан-Марино мексиканскую команду A.R.Monex, Дель Торо громко заявил о себе сенсационной победой на Тур де л’Авенир в 2023 году, а в 2024 уже начал профессиональную карьеру в UAE Team Emirates-XRG.

 

Исаак Дель Торо дебютирует на Тур де Франс в 2026 году

Photo Credits: LaPresse

 

На пресс-конференции Исаак дель Торо сказал, что его задача – учиться у Тадея Погачара и открыть для себя Тур де Франс, гонку, о которой мечтал с детства. Domestique и CyclingUpToDate цитируют слова мексиканского гонщика.

 

Исаак Дель Торо об упущенной победе на Джиро д’Италия-2025

 

В ответ на вопрос, были ли ошибки, из-за которых победа на Джиро была упущена, Исаак Дель Торо ответил «да»: «Я забыл, что был всего в одной ночи от того, чтобы остаться впереди, и заигрался с другими гонщиками».

 

«После Джиро я быстро сделал выводы, просто постарался справиться с ситуацией как можно лучше. Во второй половине сезона пытался исправить ошибки, допущенные на Джиро, и больше верить в себя. Это сработало, посмотрим, смогу ли я повторить».

 

Исаак Дель Торо о старте на Тур де Франс-2026 и работе с Тадеем Погачаром

 

Когда Дель Торо спросили, приложил ли Погачар руку к его включению в состав на предстоящий Тур де Франс, чемпион Мексики ответил: «Возможно, да, но этот вопрос лучше задать ему».

 

«Что касается меня, то с детства я всегда мечтал попасть на Тур, и теперь это в планах. Я постараюсь быть на уровне с ребятами. Возможно, Тадей доволен, но это надо спросить у него. Идея в том, что, когда я постоянно с ним, часть работы — учиться так быстро, как только могу. Я стараюсь лучше понимать на будущее, как как работает гонка. Думаю, это участие будет мне полезно.

 

Тур де Франс – самое крупное событие в велоспорте очень рад, что окажусь там.

 

  Не вся программа связана с Тадеем. На некоторых гонках можно использовать свои шансы и попытаться достичь нового уровня».

 

На вопрос о целях на дебютный Тур де Франс Исаак Дель Торо ответил: «Цель - наслаждаться гонкой и увидеть, как всё проходит».

 

Исаак Дель Торо о первых шагах в велоспорте

 

«Сначала занимался другими видами спорта - футболом, плаванием, многими разными вещами. Может быть, слишком многими, а в итоге остановился на велоспорте. Велоспорт был последним. В моей семье с обеих сторон были велосипедисты — даунхилл, шоссе и маунтинбайк. С братом мы решили тоже заняться велоспортом.  Когда у тебя есть старший брат и ты амбициозен, всегда хочешь быть лучше. Я использовал много возможностей, и день за днём велоспорт изменил мою жизнь».

 

Исаак Дель Торо о специализации и совершенствовании

 

Мексиканский гонщик не стал отвечать на вопрос, какой тип гонок нравится ему больше всего, но отметил:

 

«Каждый гонщик индивидуален, и личность важна. Я просто стараюсь получать удовольствие. Не ожидал, что так быстро стану конкурентоспособен в однодневках и на Гранд-турах. Раньше у меня были другие амбиции, но теперь я могу реализовать и некоторые другие. Я в предвкушении».

 

На вопрос, какие аспекты нуждаются в улучшении, Исаак Дель Торо ответил: «Возможно, выносливость. Не слишком много над ней работал, так что, могу начать именно с неё».

