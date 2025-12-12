VeloNEWS
Мэттью Бреннан продолжит выступать в команде Visma Lease a Bike до конца 2029 года

Мэттью Бреннан снова продлевает контракт с Visma  Lease a Bike

 

 

20-летний британский велогонщик Мэттью Бреннан (Matthew Brennan), начавший в этом году профессиональную карьеру, продлил контракт с командой Visma Lease a Bike до конца 2029 года. В свой дебютный сезон Бреннан принёс команде Visma Lease a Bike 12 побед.

 

В молодёжной команде Visma Lease a Bike британский велогонщик провёл всего один сезон, которого хватило, чтобы убедить всех в своих способностях. В тот год Бреннан, имеющий опыт в трековых гонках, сразу же выиграл свои первые две гонки сезона и этап на Giro NextGen. Он также поднялся на подиум на Circuit de Wallonie, гонке категории 1.1.

 

Мэттью Бреннан продолжит выступать в команде Visma Lease a Bike до конца 2029 года

 

В этом сезоне Мэттью Бреннан продолжал приятно удивлять и себя, и команду. Его гоночный календарь несколько раз корректировался после того, как он неоднократно доказывал, что способен соревноваться на более высоком уровне.

 

Он начал побеждать на Tour des 100 Communes и GP de la Ville de Lillers, гонках, в которых он всё ещё выступал вместе с Development Team. Затем он одержал победы на профессиональном уровне, выиграв GP de Denain и в гонке Мирового тура, выиграв два этапа на Вуэльте Каталонии, затем были победы на этапе Тура Романдии и в классике Rund um Köln. В итоге его счёт побед в 2025 году остановился на четырнадцати, двенадцать из которых — на профессиональном уровне. Кроме того, Мэттью Бреннан успешно дебютировал на Монументе Париж-Рубэ, который проехал до конца. 

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды: «В этом сезоне Мэттью нас приятно удивил. Конечно, мы уже хорошо его знали, ведь он прошел через нашу собственную систему. Как команда, мы постоянно адаптировались к его уровню и предлагали соответствующие ему гонки и задачи. В этом сезоне он далеко шагнул в своём развитии, но ему ещё многому предстоит научиться. Мы рассматриваем работу с ним как долгосрочный проект, и именно поэтому мы так рады, что он чувствует то же самое. В ближайшие годы хотим помочь ему сделать шаг на высший уровень велоспорта. Возможно, он продолжит нас удивлять».

 

Мэттью Бреннан: «Атмосфера в этой команде настолько уникальна, что во многом именно благодаря команде я уже смог так сильно прогрессировать. Каждый помогает мне стать лучшим гонщиком — и персонал, и другие велогонщики. И, кроме того, я чувствую здесь необходимое мне доверие. Я счастлив здесь и очень благодарен за возможность делать следующие шаги в карьере в течение такого длительного периода и без давления».

Комментарии

  • Krakk
    Эвенепул и Липовиц — на Тур де ... (7)
    Krakk-Фото

    Такое впечатление, что распределили в случайном порядке. Пристойных маршрутов нет, так какая разница, кому куда? Ну вот что Хиндли делать на такой Джиро? А вот для Власова, напротив, такая разделка - настоящий подарок, будто спецом по его заказу. Но он, похоже, не собирается требовать капитанства, а будет терпеливо ждать, что ему нужно - грантур вообще без серьезных гор. И очень может быть, что дождется, мы ведь видим куда все катится.

  • Геродот
    Тадей Погачар провел разведку ... (8)
    Геродот-Фото

    Во всем нужна мера и скромность. А это просто дешевый популизм, стоимостью 45 евро.

  • motte
    Тадей Погачар провел разведку ... (8)
    motte-Фото

    Тадей Погачар потряс всю бельгийскую барbershop-мастерскую невероятным поступком!»

    Сразу после изнурительной тренировочной гонки на Оуд Кваремонте Погачар неожиданно появился в барбершопе Odin’s Barbershop с яркой улыбкой, которая мгновенно взбудоражила всех вокруг. Но настоящий шок случился, когда он решительно отказался от бесплатной стрижки, достал 45 евро и сказал: «Я заплачу за вашу преданность делу».

    Владелец магазина, Один Самрел, на пару секунд застыл, а затем разразился смехом. Но и на этом Погачар не остановился — он даже предложил сделать селфи, чтобы «запечатлеть сегодняшнюю невероятную энергетику», вызвав громкие аплодисменты у остальных посетителей.



    Босс Groupama–FDJ Марк Мадьо о Тадее Погачаре:

    «Что меня действительно восхищает в Тадее — то, чего мы не видели у победителей Тур де Франс последних лет, — это его чувство истории. Он глубоко понимает свой вид спорта. И когда гонщик такого уровня и статуса уважает и стремится участвовать в крупнейших событиях своего спорта, мы должны отдать ему должное, поддерживать его и поощрять.»

    «Иногда в прессе говорят: “Да, если он поедет Париж–Рубе, он рискует Туром”. Нет. Нет. Я думаю, что в его жизни победа на Рубе будет не менее важна, чем победа на Тур де Франс, потому что он пропитан самой сущностью велоспорта. Именно поэтому мы должны поощрять его в этом направлении.»

  • motte
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (4)
    motte-Фото

    Десять гонщиков Groupama–FDJ были остановлены полицией в Льибере и оштрафованы на 100 евро каждого и все они проехали на красный свет. Это произошло сразу за пределами Кальпе, в городке под названием Льибер. Главная дорога через Льибер очень узкая — на ней хватает места только для одного автомобиля, поэтому на каждом конце установлены светофоры, которые по очереди пропускают одностороннее движение через городок.

    Похоже, ребята проигнорировали светофор и проехали на красный, навстречу возможному встречному движению. Машин там немного, поэтому большого риска для их безопасности не было, но… они всё равно проехали на красный.

  • Pugachev
    Лев Гонов переходит из контине ... (2)
    Pugachev-Фото

     Один из редких ныне гонцов протура, которого мы видели в Крылатском  "живьем", так сказать... Хочется еще увидеть...

  • Pugachev
    Тадей Погачар провел разведку ... (8)
    Pugachev-Фото
    Педерсена охота видеть победителем. Отличный парень!
  • shain
    Modern Adventure — новая велок ... (1)
    shain-Фото

    Спонсором дожна быть Omega Pharma.

  • motte
    Тадей Погачар провел разведку ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Джамайка
    Алик и Михаил испортили настроение aggressive. Мне хочется надеяться, что в ближайшие три года ПР возьмут  Ван дер Пул, или Ван Арт, или Педерсен. По очереди. ну а потом, ладно, Тадей Погачар.

    Классический комментарий! 

    Отличного дня!

  • Джамайка
    Тадей Погачар провел разведку ... (8)
    Джамайка-Фото

    Алик и Михаил испортили настроение aggressive. Мне хочется надеяться, что в ближайшие три года ПР возьмут  Ван дер Пул, или Ван Арт, или Педерсен. По очереди. ну а потом, ладно, Тадей Погачар.

  • Ernat78
    Лев Гонов переходит из контине ... (2)
    Ernat78-Фото

    удачи

