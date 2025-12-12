Мэттью Бреннан продолжит выступать в команде Visma Lease a Bike до конца 2029 года

Мэттью Бреннан снова продлевает контракт с Visma Lease a Bike

20-летний британский велогонщик Мэттью Бреннан (Matthew Brennan), начавший в этом году профессиональную карьеру, продлил контракт с командой Visma Lease a Bike до конца 2029 года. В свой дебютный сезон Бреннан принёс команде Visma Lease a Bike 12 побед.

В молодёжной команде Visma Lease a Bike британский велогонщик провёл всего один сезон, которого хватило, чтобы убедить всех в своих способностях. В тот год Бреннан, имеющий опыт в трековых гонках, сразу же выиграл свои первые две гонки сезона и этап на Giro NextGen. Он также поднялся на подиум на Circuit de Wallonie, гонке категории 1.1.

В этом сезоне Мэттью Бреннан продолжал приятно удивлять и себя, и команду. Его гоночный календарь несколько раз корректировался после того, как он неоднократно доказывал, что способен соревноваться на более высоком уровне.

Он начал побеждать на Tour des 100 Communes и GP de la Ville de Lillers, гонках, в которых он всё ещё выступал вместе с Development Team. Затем он одержал победы на профессиональном уровне, выиграв GP de Denain и в гонке Мирового тура, выиграв два этапа на Вуэльте Каталонии, затем были победы на этапе Тура Романдии и в классике Rund um Köln. В итоге его счёт побед в 2025 году остановился на четырнадцати, двенадцать из которых — на профессиональном уровне. Кроме того, Мэттью Бреннан успешно дебютировал на Монументе Париж-Рубэ, который проехал до конца.

Гриша Нирманн, спортивный директор команды: «В этом сезоне Мэттью нас приятно удивил. Конечно, мы уже хорошо его знали, ведь он прошел через нашу собственную систему. Как команда, мы постоянно адаптировались к его уровню и предлагали соответствующие ему гонки и задачи. В этом сезоне он далеко шагнул в своём развитии, но ему ещё многому предстоит научиться. Мы рассматриваем работу с ним как долгосрочный проект, и именно поэтому мы так рады, что он чувствует то же самое. В ближайшие годы хотим помочь ему сделать шаг на высший уровень велоспорта. Возможно, он продолжит нас удивлять».

Мэттью Бреннан: «Атмосфера в этой команде настолько уникальна, что во многом именно благодаря команде я уже смог так сильно прогрессировать. Каждый помогает мне стать лучшим гонщиком — и персонал, и другие велогонщики. И, кроме того, я чувствую здесь необходимое мне доверие. Я счастлив здесь и очень благодарен за возможность делать следующие шаги в карьере в течение такого длительного периода и без давления».