Мэттью Бреннан — победитель 1 этапа Тура Германии-2025

Мэттью Бреннан обошёл Джонатана Милана в спринте на 1-м этапе Тура Германии-2025

Около 10 минут пришлось ждать результата спринта 1-го этапа Тура Германии-2025 Мэтью Бреннану (Matthew Brennan) и Джонатану Милану (Jonathan Milan), пока судьи изучали фотофиниш. В итоге 20-летний британский гонщик команды Visma Lease a Bike Мэттью Бреннан отпраздновал 10-ю в карьере победу, на считанные сантиметры опередив 24-летнего итальянского гонщика команды Lidl-Trek Джонатана Милана.

Photo ©Lidl Deutschland Tour RSCP

Напряжение на 1-м этапе выросло к финальным километрам. За 6 км до финиша товарищ Бреннана по команде Ваут ван Арт взял несколько бонусных секунд, что позволило ему подняться на четвертое место в общем зачете. Выиграв заключительный промежуточный спринт и нейтрализовав потенциальные поздние атаки, Ван Арт подготовил спринт для Бреннана. 20-летний гонщик начла спринтовать с отличной позиции. Его мощный рывок в конце оказался достаточным, чтобы на финишной черте опередить Милана.

Мэттью Бреннан: «Невероятно. Финишировали совсем рядом. Я чувствовал, что победил, но всё же оставались сомнения. Спринт прошёл на очень высокой скорости. Ещё несколько недель назад я сидел на диване и смотрел Тур де Франс, где сражались спринтеры мирового класса, такие как Джонатан Милан. Для меня было большой честью помериться с ним силами здесь, на Туре Германии. Победа над спринтером такого уровня придает мне огромную уверенность. В ближайшие дни нас ждёт еще несколько серьёзных этапов, но приятно уже иметь в активе одну победу».

Ваут ван Арт: «Мэтью всего двадцать лет, но он гоняется и говорит так, как будто занимается этим годами. Кажется, что после такого напряжения и усилий он почти не устал. С этой победой одна из наших ключевых задач на гонке уже выполнена».