VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мэттью Бреннан — победитель 1 этапа Тура Германии-2025

Мэттью Бреннан обошёл Джонатана Милана в спринте на 1-м этапе Тура Германии-2025

 

 

Около 10 минут пришлось ждать результата спринта 1-го этапа Тура Германии-2025 Мэтью Бреннану (Matthew Brennan) и Джонатану Милану (Jonathan Milan), пока судьи изучали фотофиниш. В итоге 20-летний британский гонщик команды Visma Lease a Bike Мэттью Бреннан отпраздновал 10-ю в карьере победу, на считанные сантиметры опередив 24-летнего итальянского гонщика команды Lidl-Trek Джонатана Милана.

 

Мэттью Бреннан — победитель 1 этапа Тура Германии-2025

Photo ©Lidl Deutschland Tour RSCP

 

Напряжение на 1-м этапе выросло к финальным километрам. За 6 км до финиша товарищ Бреннана по команде Ваут ван Арт взял несколько бонусных секунд, что позволило ему подняться на четвертое место в общем зачете. Выиграв заключительный промежуточный спринт и нейтрализовав потенциальные поздние атаки, Ван Арт подготовил спринт для Бреннана. 20-летний гонщик начла спринтовать с отличной позиции. Его мощный рывок в конце оказался достаточным, чтобы на финишной черте опередить Милана.

 

Мэттью Бреннан: «Невероятно. Финишировали совсем рядом. Я чувствовал, что победил, но всё же оставались сомнения. Спринт прошёл на очень высокой скорости. Ещё несколько недель назад я сидел на диване и смотрел Тур де Франс, где сражались спринтеры мирового класса, такие как Джонатан Милан. Для меня было большой честью помериться с ним силами здесь, на Туре Германии. Победа над спринтером такого уровня придает мне огромную уверенность. В ближайшие дни нас ждёт еще несколько серьёзных этапов, но приятно уже иметь в активе одну победу».

 

Ваут ван Арт: «Мэтью всего двадцать лет, но он гоняется и говорит так, как будто занимается этим годами. Кажется, что после такого напряжения и усилий он почти не устал. С этой победой одна из наших ключевых задач на гонке уже выполнена».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мэттью Бреннан Matthew Brennan Visma Lease a Bike Тур Германии-2025 Lidl Deutschland Tour-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Состав велокоманды T-Rex Quick ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Совершенно идиотский баннер ))

    Команда по составу похожа на срочно-мобилизованную роту.

    Кого сумели поднять с постели - тот и поедет ))

    Ну, хотя бы покусаются за этапы. Удачи парням!

     

     

  • VeloVelo
    Эган Берналь возглавит INEOS G ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Может быть последний шанс Берналя вернуться по-настоящему.
    Не знаю. Хочется верить в этого парня. 

    Уважение команде, которая продолжает его поддерживать и верить в него!

    Квято и Юнгельс едут, не ожидал ) Еще один повод смотреть эту гонку.

    Всем желаю Классной Вуэльты! 


  • VeloVelo
    Тим Деклерк о завершении карье ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Хотелось бы увидеть Фрума на Туре в его последний сезон. Хотя бы в качестве дорожного капитана.
  • Anna P.
    Тур Германии-2025. Этап 1. Рез ... (3)
    Anna P.-Фото

    В нонешнем году еще 24 и 29 марта я заметила и отметила Бреннана, как будущего победителя как минимум этапов. (Эх, сама себя не похвалишь...)

    Малек уже этапов 10 выиграл, половину в мировом туре.

     

    И перед глазами другие молодые, выглядящие сейчас старше своих лет. Конечно, спорт и физически безумно тяжелый (см. пост про Деклерка), но не только...



    Кстати, переспринтовал Милана, на минуточку. Ну тот, наверное, просто почивал на лаврах и недооценил малька.



    Не удержаться, прастите....

     

    “Riding against the big guys like Milan, comparing myself with them, and then beating them is something very special.” Brennan added that his goal is now the biggest possible victory in the overall classification.

     

  • rude_rider
    Ричард Карапас пропускает Вуэл ... (5)
    rude_rider-Фото
    Жаль.. Атакующий гонщик с ним веселее.
  • motte
    Тур Германии-2025. Этап 1. Рез ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: MVDP
    Ну что, новый Саган подрастает?

    Британский феномен в 20 лет, так о нём отзываются.

    20 лет всего в августе исполнилось и такая мощь... Как молодеет велоспорт и медицина... Что с ними станет к 35 ти? Калеки?

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (23)
    Николай Н.-Фото

    Видно Вуэльта будет интересной, почти все финиши в горку, особенно в 13, 14, 17 и 20 этапах.

  • MVDP
    Тур Германии-2025. Этап 1. Рез ... (3)
    MVDP-Фото

    Ну что, новый Саган подрастает?

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул отказывается ... (8)
    Pugachev-Фото
    Горячо обожаемый и уважаемый мною Силван Шаванель на каверзный вопрос журналиста об "страданиях совести и сожалениях" (Ну, почти такой вопрос) сказал: "Ну что вы...! Это ВСЕГО ЛИШЬ спорт.." Многие из нас хотели бы повторить его "Всего лишь"... ))))) но суть - в точку, мне кажется.
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (23)
    motte-Фото

    ОФИЦИАЛЬНО! НИКАКИХ чемпионатов МИРА ДЛЯ ЙОНАСА!

    Йонас Вингегаард объявил на своей пресс-конференции на "Вуэльте", что он не будет участвовать в чемпионате мира в Руанде!

    Он также не выступит в Ломбардии, и его последней гонкой в сезоне будет чемпионат Европы во Франции.

    Вот что он сказал: “Мы решили, что хотим поехать на чемпионат Европы. В этом году для участия в чемпионате мира нужно быть по-настоящему подготовленным. Мы не знаем, как я выступлю на "Вуэльте". Мы решили, что лучше этого не делать".

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

22 августа

Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team)

23 августа

Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility)

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (114)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)