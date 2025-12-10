Лев Гонов переходит из континентальной команды в Мировой Тур

После хорошего сезона, проведенного в составе континентальной команды, Лев Гонов подписал двухлетнее соглашение с командой Мирового Тура XDS Astana Team (2026 и 2027). Таким образом, Гонов становится 30-м гонщиком команды и закрывает трансферную кампанию XDS Astana Team на следующий сезон.

25-летний гонщик провел качественный сезон в составе XDS Astana Development Team, однако сумел зарекомендовать себя и на гонках в составе команды Мирового Тура. Так, Гонов одержал победу на одном из этапов «Президентского Тура Турции», а также помог лидерам команды добиться успеха и в Турции, и на «Туре Лангкави», «Туре озера Тайху» и ряде других гонок.

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

«Этот год стал самым насыщенным в моей карьере! Я увидел уровень настоящих профессиональных гонок, и еще сильнее полюбил этот прекрасный вид спорта. Сейчас же, подписав контракт с командой Мирового Тура, я получаю новые возможности для роста, и намерен доказать, что я достойный гонщик. Предстоит много работы во всех направлениях, но я готов к этому вместе с командой! Благодарю руководство XDS Astana Team за доверие и эту уникальную возможность! Этот год сложился хорошо, но уверен, что дальше будет еще лучше», – сказал Лев Гонов.

«Лев быстро вписался с состав и континентальной команды, и команды Мирового Тура, с которой проехал, по сути большую часть сезона. Он добился красивой победы в Турции, а также, внес весомый вклад в успехи команды во второй половине года в Азии. Думаю, что мы можем быть довольны его прогрессом по ходу этого сезона, так что его переход из континентальной команды в Мировой Тур более чем логичен. Что ж, состав XDS Astana Team на 2026 год полностью сформирован, сейчас команда находится на первом предсезонном сборе, так что работа по подготовке к 2026 году в полном разгаре», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

Пресс-служба XDS Astana Team